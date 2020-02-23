Тут пришла тётя Вера... И вспомнила про теорию относительности 🔊 Воспроизвести



- Вот мы с тобой – гуманитарии, со всеми вытекающими из этого последствиями, - неожиданно заявила во время нашего разговора на кухне тётя Вера. – А вот как ты, скажем, в школе разбирался в теории относительности?



Я оживился, поскольку в школе у меня действительно с точными науками было, мягко говоря, не ахти, но когда мы в десятом классе начали изучать теорию относительности, я взял в библиотеке научно-популярную книжку, одну из тех, какие нынче принято называть «книжки для чайников», и с её помощью стал главным в классе специалистом по этому вопросу. И когда народ вжимался в парты в ожидании вызова к доске, я смело поднимал руку и шёл получать свою законную пятёрку, чтобы вытянуть тройки по контрольным до приемлемой четвёрки. - Вот мы с тобой – гуманитарии, со всеми вытекающими из этого последствиями, - неожиданно заявила во время нашего разговора на кухне тётя Вера. – А вот как ты, скажем, в школе разбирался в теории относительности?Я оживился, поскольку в школе у меня действительно с точными науками было, мягко говоря, не ахти, но когда мы в десятом классе начали изучать теорию относительности, я взял в библиотеке научно-популярную книжку, одну из тех, какие нынче принято называть «книжки для чайников», и с её помощью стал главным в классе специалистом по этому вопросу. И когда народ вжимался в парты в ожидании вызова к доске, я смело поднимал руку и шёл получать свою законную пятёрку, чтобы вытянуть тройки по контрольным до приемлемой четвёрки. Но тётю Веру, оказывается, интересовало исключительно подтверждение только той части вопроса, где подразумевалось, что у гуманитариев со всякими физико-техническими теориями относительности – напряжённые отношения.



- Я чего об этом спросила? Просто недавно очень много говорилось о колоссальной разнице в стоимости стоматологических услуг у нас в Литве и, скажем, в той же Беларуси, что как раз и является прекрасной иллюстрацией утверждения, что всё относительно. И даже нам, гуманитариям, всё здесь должно быть понятно, - сказала соседка.



- Это вы о том, что наши соотечественники, уехавшие за границу, то и дело возвращаются из своих «англий-германий» в Литву, чтобы подремонтировать свои зубы, поскольку здесь дешевле, чем там, а наши нынешние сограждане не менее активно едут к белорусским одонтологам, поскольку там дешевле, чем здесь? – уверенно предположил я.



- Ну, конечно же! К слову, меня больше не сам этот момент заинтересовал, а то, что сделало его предметом довольно оживлённой, пусть и недолгой дискуссии в нашем медийном пространстве. А, как я понимаю, толчком к этому стала озабоченность литовских налоговиков, которые заметили, что цены на частные стоматологические услуги у нас в Литве растут как на дрожжах, а вслед за ними – и дома дантистов, однако, если судить по бумажкам, и доходы у одонтологов – мизерные, и зарплаты такие, что пожалеть стоматологов хочется, - пояснила народный политолог.



- Вот-вот! Я как раз импланты ставил у нас в Литве незадолго до перехода с литов на евро, поэтому могу подтвердить, что и в этой сфере то, что раньше стоило 1 лит, теперь, как правило, стоит 1 евро. А может, уже и больше, - подтвердил я.



- И это не за день-два так сложилось, как, к слову, и ситуация с массовыми закупками жителями Литвы в приграничных польских магазинах. Тоже любопытный момент: и в этом случае государственный бюджет Литвы недосчитывается немалых средств, но все разговоры об этом так разговорами почему-то и остаются, - недоумевающе пожала плечами соседка.



- А что тут поделаешь? Свободный рынок! – подытожил я. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206 — статья прочитана 85 раз Комментарии