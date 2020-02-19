Литва и другие страны призывают ЕК оценить воздействие Пакета мобильности на природу 🔊 Воспроизвести



Министры транспорта Литвы и еще восьми стран Евросоюза призвали Еврокомиссию как можно скорее оценить воздействие "Пакета мобильности" на амбиции "зеленого курса" Евросоюза.



По мнению министров, встретившихся во вторник в Брюсселе, оценка воздействия должна быть подготовлена как можно скорее, чтобы было достаточно времени для исправления пакета, сообщило литовское Министерство коммуникаций и транспорта.



"Мы не можем отрицать факт того, что требование возвращать транспортные средства противоречит и совершенно не согласуется с "зеленой" политикой. Мы обязаны провести всестороннюю оценку воздействия и исправить такие противоречия", – говорится в письме министров, адресованном вице-председателю Еврокомиссии Франсу Тиммермансу. По мнению министров, встретившихся во вторник в Брюсселе, оценка воздействия должна быть подготовлена как можно скорее, чтобы было достаточно времени для исправления пакета, сообщило литовское Министерство коммуникаций и транспорта."Мы не можем отрицать факт того, что требование возвращать транспортные средства противоречит и совершенно не согласуется с "зеленой" политикой. Мы обязаны провести всестороннюю оценку воздействия и исправить такие противоречия", – говорится в письме министров, адресованном вице-председателю Еврокомиссии Франсу Тиммермансу. В письме акцентировалось, что обязательство возвращать грузовики в страну их регистрации каждые восемь недель противоречит устремлениям политики превенции климатических изменений ЕС и Парижскому соглашению, после его реализации грузовики будут вынуждены ездить порожними, повысятся выбросы CO2.



Встреча министров Литвы, Болгарии, Кипра, Эстонии, Венгрии, Латвии, Мальты и Румынии с Ф. Тиммермансом и членом Еврокомиссии Адиной Валеан состоялась после того, как в ЕК в прошлом году признала возможное негативное влияние "Пакета мобильности", обещала его оценить и предоставить решение еще до его вступления в силу.



Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит транспортные компании стран, находящихся на периферии ЕС, и повысят уровень загрязнений на дорогах.



Западные европейцы же повреждают, что ужесточение правил предотвратит путь нечестной конкуренции с дешевой рабочей силой стран Восточной Европы и более низкими налогами, а также улучшит положение работников.



Большинство стран ЕС одобрили "Пакет мобильности" в декабре. По этому вопросу еще должно состояться голосование в парламенте, но возможно это будет не раньше мая. BNS Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: евросоюз, транспорт, правила — статья прочитана 139 раз Комментарии