Mediaskopas: избегавший коммуникации Swedbank пострадал от отмывания денег больше, чем SEB 🔊 Воспроизвести delfi



Оказавшиеся вовлечёнными в скандалы с отмыванием денег в прошлом году крупнейшие в Литве банки скандинавского капитала Swedbank и SEB выбрали в Литве разные коммуникационные стратегии. Активно участвовавший в коммуникации в общественном пространстве банк SEB пострадал меньше, чем Swedbank, который предпочёл стратегию молчания, утверждает компания по мониторингу и анализу СМИ Mediaskopas.



По словам аналитика Mediaskopas Милды Жарнаускайте, после того, как стало известно, что миллиарды, предположительно, "грязных" денег шли через Swedbank, в СМИ обрушилась лавина критики.



"Первое сообщение об отмывании денег через Swedbank в традиционных литовских СМИ: в прессе, интернете, на радио и телевидении, – было опубликовано 20 февраля. Кризис затянулся примерно на три месяца, до конца мая. В этот период число негативных упоминаний Swedbank в контексте отмывания денег превысило 800. Они составляли около 42% всех связанных с банком сообщений", – указала BNS М. Жарнаускайте. Оказавшиеся вовлечёнными в скандалы с отмыванием денег в прошлом году крупнейшие в Литве банки скандинавского капитала Swedbank и SEB выбрали в Литве разные коммуникационные стратегии. Активно участвовавший в коммуникации в общественном пространстве банк SEB пострадал меньше, чем Swedbank, который предпочёл стратегию молчания, утверждает компания по мониторингу и анализу СМИ Mediaskopas.По словам аналитика Mediaskopas Милды Жарнаускайте, после того, как стало известно, что миллиарды, предположительно, "грязных" денег шли через Swedbank, в СМИ обрушилась лавина критики."Первое сообщение об отмывании денег через Swedbank в традиционных литовских СМИ: в прессе, интернете, на радио и телевидении, – было опубликовано 20 февраля. Кризис затянулся примерно на три месяца, до конца мая. В этот период число негативных упоминаний Swedbank в контексте отмывания денег превысило 800. Они составляли около 42% всех связанных с банком сообщений", – указала BNS М. Жарнаускайте. Между тем когда в конце года в подобных нарушениях признался банк SEB, реакция СМИ была пассивнее.



"Первое сообщение о проблемах с превенцией отмывания денег в банках было опубликовано 15 ноября. Волнения тлели около месяца, до конца декабря. В этот период было зафиксировано чуть более 80 публикаций в негативном тоне в контексте отмывания денег. Статьи составляли около 18% всех связанных с банком сообщений", – сказала М. Жарнаускайте.



"Разумеется, не следует исключать и возможность того, что вес кризиса мог уменьшить и праздничный период", – добавила она.



По словам аналитика, разную реакцию показывает и взвешенный индекс расположения, связанный с характеристикой анализируемого объекта в сообщениях при помощи слов, формулировок, фраз, которые создают благоприятное или неблагоприятное впечатление. При расчете этого значения учитывается не только тон сообщения, но и аудитория источника, в котором публикуется новость.



По данным Mediaskopas, во время кризиса с отмыванием денег это индекс Swedbank упал до минус 0,2, а банка SEB – до минус 0,016 пункта.



Как сказала М. Жарнаускайте, банку Swedbank в данном случае могла напортить избранная им коммуникационная стратегия.



"Кажется, что банк с самого начала кризиса избегал коммуникации с представителями СМИ. Например, к 11% всех связанных с кризисом негативных новостей Swerdbank отказался предоставить комментарии", – сказала представитель Mediaskopas.



По ее словам, не удивительно, что эксперты из разных институций поспешили компенсировать эту нехватку информации, объясняя, что происходит с переживающим кризис банком – комментарии экспертов обнаружены в 35% проанализированных новостей, между тем комментарии по поводу Swedbank обнаружены только в 28% статей.



Между тем банк SEB, который предпочёл активную коммуникационную стратегию, смог упредить события, сделав признание сам, взяв на себя ответственность, рассказал о плане действий, особенно активно предоставлял комментарии журналистам – они обнаружены в 73% всех проанализированных новостей о кризисе, между тем о кризисе SEB эксперты высказывались всего в 11% всех статей.



По словам М. Жарнаускайте, это облегчило банку SEB усилия, направленные на сохранение контроля в своих руках и на некоторое ослабление осознания важности кризиса.



"Банк поспешил сообщить, что уже порвал деловые связи с большей частью подозрительных клиентов, а также периодически распространял новости о том, что справляется с вызовами", – объяснила аналитик Mediaskopas. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: деньги, отмывание, банки — статья прочитана 178 раз Комментарии