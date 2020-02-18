Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Продажи группы предприятий по производству картона, гигиенической бумаги и древесноволокнистых плит Grigeo, чья картонажная фабрика Grigeo Klaipeda спускала в Куршский залив неочищенные стоки, сокращаются, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Представитель торговой сети Maxima по связям с общественностью Эрнеста Дапкене утверждает, что продажи Grigeo в начале года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократились почти на 18%.



По словам представительницы сети супермаркетов Iki Индре Балтрушайтене, в январе продажи продукции Grigeo сократились на 50%, между тем, данные торговой сети Rimi свидетельствуют о том, что продажи этой продукции в январе, по сравнению с декабрем, сократились на четверть. Продажи группы предприятий по производству картона, гигиенической бумаги и древесноволокнистых плит Grigeo, чья картонажная фабрика Grigeo Klaipeda спускала в Куршский залив неочищенные стоки, сокращаются, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.Представитель торговой сети Maxima по связям с общественностью Эрнеста Дапкене утверждает, что продажи Grigeo в начале года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократились почти на 18%.По словам представительницы сети супермаркетов Iki Индре Балтрушайтене, в январе продажи продукции Grigeo сократились на 50%, между тем, данные торговой сети Rimi свидетельствуют о том, что продажи этой продукции в январе, по сравнению с декабрем, сократились на четверть. BNS напоминает, что после того, как экологи сообщили, что Grigeo Klaipeda спускала неочищенные промышленные стоки в Куршский залив, об отказе закупать продукцию Grigeo заявили торговые сети Iki и Rimi.



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Рост продаж новых автомобилей в Литве в январе этого года был самым интенсивным в Евросоюзе, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).



В первом месяце этого года было продано 4238 новых автомобилей – на 35,1% больше, чем в январе прошлого года, когда были проданы 3136 автомобилей. В Латвии продажи автомобилей в этом году сократились на 3,6% до 1484, а в Эстонии они выросли на 3,9% до 2271.



Во всем Евросоюзе продажи новых автомобилей в январе сократились на 7,5% до 956,8 тысяч. Самыми популярными марками остаются автомобили Volkswagen – их в этом году продано на 6,6% меньше, чем в в январе прошлого года.



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В прошлом году литовские автоперевозчики были четвертыми по активности в Германии, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



В 2019 году литовские перевозчики достигли самого интенсивного роста в 22,2% в показателе проделанного километража, а исключительно сильные позиции в Германии сохраняли польские перевозчики.



На втором месте оставались чешские автоперевозчики, а на третьем – румынские.



В прошлом году в Германии было собрано 7,44 млн евро дорожного сбора, приходящегося на грузовые машины. Этот показатель на 2,88 млрд евро больше, чем в 2018 году.



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Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в прошлом году инвестировали в ремонт и обновление основных путей 30,4 млн евро – на 24,1% больше, чем в 2018 году (24,5 млн евро).



Компания в прошлом году модернизировала более 83 км ж/д путей – на 43% больше, чем в прежние годы, когда было обновлено 28 км путей, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.



"В течение ближайших нескольких лет мы наметили ежегодно инвестировать по 40 млн евро и на эти деньги ежегодно модернизировать в среднем по 80 км путей", – сказал для пресс-релиза гендиректор компании Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролис Санковскис.



Предприятие группы Литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura постоянно осуществляет надзор почти за 2 тыс. км железнодорожной сети. На ее ремонт на период 2014-2024 годов намечается выделить 247 млн евро. За эти деньги будет модернизировано 640 км путей – почти треть всей ж/д сети страны.



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Действующая в Литве германская торговая сеть Lidl отказалась от пластиковых пакетов для покупок. Другие крупные торговые сети говорят, что планируют отказаться от них или предлагают другие альтернативы.



Lidl сообщила, что в январе понемногу сокращала ассортимент этих пакетов, а с этой недели вообще прекратила их продавать. Как утверждает компания, решение отказаться от таких пакетов позволит ежегодно уменьшать выброс пластика в окружающую среду более чем на 90 тонн.



Между тем по словам менеджера сети Rimi по коммуникациям Ренаты Кершене, в ближайшее время планируется тестирование альтернативных пакетов и только потом компания примет решение, заменить ли ими пластиковые.



Как сказал пресс-атташе сети Norfa Дарюс Рилишкис, решение отказаться от пластиковый пакетов рассматривается, но пока не принято.



"В последнее время увеличились продажи бумажных и многоразовых пакетов. Хотя одноразовые пластиковые пакеты остаются популярными, видно, что не за горами тот час, когда в ответ на потребности общества от этих пакетов придется отказаться", – сказал он BNS.



Представитель сети Maxima по связям с общественностью Рима Аукштуолите говорит, что одноразовых пакетов и других одноразовых пластиковых изделий в сети не останется с середины 2021 года, а через несколько недель компания предложит многоразовые пакеты для фруктов и овощей.



Менеджер сети Iki по коммуникации Индре Балтрушайтене говорит, что сеть уже сейчас не предлагает традиционные пластиковые пакеты – они все переработаны из собираемого в логистических центрах компании пластика, поэтому отказываться от них пока не планируется. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 75 раз Комментарии