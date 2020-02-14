Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В январе этого года месячная инфляция в Литве составила 0,4%, сообщил Департамент статистики Литвы. Индекс потребительских цен на товары и услуги у в Литве растет второй месяц подряд.



По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в январе, по сравнению с январем 2019 года) составила 3%, а среднегодовая инфляция – 2,4% (в декабре прошлого года – соответственно 2,7% и 2,3%).



Специалисты в сфере статистики утверждают, что изменения в основном связаны с ростом цен на электроэнергию, горючее, масла, сбор мусора, фрукты, приборы и средства личной гигиены, на мясо, а также со снижением цен на одежду и обувь, услуги авиаперевозок.



Потребительские цены на товары за месяц выросли на 0,4%, а на услуги – на 0,5%. За год цены на потребительские товары увеличились на 2%, а на услуги – на 5,3%. В январе этого года месячная инфляция в Литве составила 0,4%, сообщил Департамент статистики Литвы. Индекс потребительских цен на товары и услуги у в Литве растет второй месяц подряд.По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в январе, по сравнению с январем 2019 года) составила 3%, а среднегодовая инфляция – 2,4% (в декабре прошлого года – соответственно 2,7% и 2,3%).Специалисты в сфере статистики утверждают, что изменения в основном связаны с ростом цен на электроэнергию, горючее, масла, сбор мусора, фрукты, приборы и средства личной гигиены, на мясо, а также со снижением цен на одежду и обувь, услуги авиаперевозок.Потребительские цены на товары за месяц выросли на 0,4%, а на услуги – на 0,5%. За год цены на потребительские товары увеличились на 2%, а на услуги – на 5,3%. * * *



За год цены на потребительские товары и услуги среди стран Балтии наиболее значительно поднялись в Литве.



По данным национальных статистических служб, годовая инфляция (за 12 месяцев) в январе в Литве составила 3,0%, в Латвии - 2,25, а в Эстонии - 1,6%.



Потребительские товары за год в Литве подорожали на 2,0%, а услуги - на 5,3%, в Латвии - соответственно на 2,0% и на 2,7%, в Эстонии - на 1,6% в каждом из секторов.



В январе в Литве и Латвии фиксировалась месячная инфляция в 0,4%, а в Эстонии была дефляция в 0,4%.



* * *



Один из крупнейших коммерческих банков Литвы SEB bankas в пятницу начинает внедрение новой платформы информационных технологий и обновляет интернет-банкинг. В связи с этим с 14 по 17 февраля временно не будет предоставляться часть услуг банка.



Как говорится в сообщении, интернет-банк SEB, мобильное приложение не будут действовать с 16 часов, с этого же времени не будут оказываться и прочие услуги по интернету. Платежными карточками и банкоматами можно будет пользоваться в течение всех выходных дней, за исключением одного часа в воскресенье поздно вечером.



Банк планирует завершить работы ранним утром понедельника.



По словам руководителей банка, миграция данных займет 44 часа, поскольку замена платформы информационных технологий – большой и сложный проект. После обновления системы литовская группа SEB завершит унификацию платформы информтехнологий в Балтийских странах.



Подготовительные работы по смене платформы SEB начал в 2017 году, за три года было инвестировано 40 млн евро. Заместитель президента SEB, директор службы помощи бизнесу и финансов Айварас Чичялис ранее сообщал, что это самая крупная инвестиция когда-либо совершенная SEB bankas в Литве.



* * *



Поскольку Литва в 2021–2023 годы планирует либерализацию розничного рынка поставок электроэнергии, компания Enefit, принадлежащая эстонскому энергохолдингу Eesti energia, в пятницу заявила о выходе на этот рынок.



Глава Enefit Lietuva Витянис Коризна утверждает, что Enefit предложил всем жителям страны альтернативу регулируемым поставкам. По его словам, технически у домашних хозяйств такие возможности были и ранее, но не было реальных альтернатив.



"Мы заявляем, что мы готовы – нет цели ждать, пока зеленую энергию можно будет начать потреблять, сегодня можно платить за это более низкую цену, чем цена регулируемого общественного поставщика", – заявил на пресс-конференции В. Коризна.



По его словам, избрав предложение компании, в зависимости от объемов потребления электроэнергии, домашние хозяйства в этом году смогут сэкономить от нескольких до нескольких десятков евро.



С середины января сейм взялся за рассмотрение предложения постепенной полной либерализации рынка поставок электроэнергии к 2023 году и отказа от регулирования оптовых цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Далее этот предложение намечается рассматривать на весенней сессии, которая начнется 10 марта.



Либерализация рынка электроэнергии – это одно из обязательств Литвы перед Еврсооюзом. В Эстонии рынок поставок электроэнергии полностью был либерализован в 2013 году, в Латвии в 2015 году.



* * *



В связи с благоприятными условиями производства электроэнергии самый современный 9-ый блок электростанции Lietuvos elektrine в Электренай с четверга вырабатывает электроэнергию на полную мощность, сообщила управляющая комплексом компания Ignitis gamyba.



"Планируется, что выработка на блоке будет осуществляться до субботы. Если подходящие условие на рынке сохранятся и в дальнейшем, может быть продлено и на следующей неделе", – говорится в сообщении предприятия.



Как сообщается, благоприятные условия для выработки сложились благодаря снижению цены на газ, ремонту нескольких электростанций в соседних странах и совпавшим прогнозам сокращения объемов выработки на ветроустановках.



В ценовой зоне Литвы биржи Nord Pool в четверг сформировалась средняя оптовая цена 51 евро за мегаватт-час, то есть на 1,98 евро ниже, чем в ценовых зонах Латвии и Эстонии, и на 1,01 евро меньше, чем в ценовой зоне Финляндии. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 159 раз Комментарии