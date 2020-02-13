Директор по бизнесу Клайпедского порта: погрузки в порту были меньше из-за спада контейнерного потока 🔊 Воспроизвести



Спад погрузок в Клайпедском порту в январе обусловлен сокращением контейнерного потока, говорит директор порта по маркетингу и по общим вопросам Артурас Друнгилас.



"До апреля прошлого года у нас была линия, куда заходили суда прямо из Австралии, с апреля прошлого года эта линия больше не заходит в Клайпедский порт, теперь она идет через порт Антверпена", – сказал он BNS.



По словам А. Друнгиласа, вероятно, это связано с новыми природоохранными требованиями по снижению содержания серы в топливе, они вступили в силу во всех водах мира.



Он также сказал, что погрузки контейнеров в январе уменьшились на 27,3% до 49,9 тыс. условных единиц, погрузки насыпных удобрений – на 13% до 1,014 млн тонн.



"Рост контейнерных погрузок в прошлом году был очень большим в первом квартале, поэтому в нынешнем году, поскольку рост нормализовался, он уже не такой неестественный, как был в прошлом году. В прошлом году, в первом квартале у нас еще было распределение контейнеров в другие порты Балтийского моря, в нынешнем году это распределение сильно уменьшилось из-за ротационных изменений на контейнерных линиях", – сказал А. Друнгилас BNS. Спад погрузок в Клайпедском порту в январе обусловлен сокращением контейнерного потока, говорит директор порта по маркетингу и по общим вопросам Артурас Друнгилас."До апреля прошлого года у нас была линия, куда заходили суда прямо из Австралии, с апреля прошлого года эта линия больше не заходит в Клайпедский порт, теперь она идет через порт Антверпена", – сказал он BNS.По словам А. Друнгиласа, вероятно, это связано с новыми природоохранными требованиями по снижению содержания серы в топливе, они вступили в силу во всех водах мира.Он также сказал, что погрузки контейнеров в январе уменьшились на 27,3% до 49,9 тыс. условных единиц, погрузки насыпных удобрений – на 13% до 1,014 млн тонн."Рост контейнерных погрузок в прошлом году был очень большим в первом квартале, поэтому в нынешнем году, поскольку рост нормализовался, он уже не такой неестественный, как был в прошлом году. В прошлом году, в первом квартале у нас еще было распределение контейнеров в другие порты Балтийского моря, в нынешнем году это распределение сильно уменьшилось из-за ротационных изменений на контейнерных линиях", – сказал А. Друнгилас BNS. Государственный оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta сообщила, что доходы от погрузок нефти в январе сократились на 35,5% до 2 млн евро, так как на 35% сократились объемы погрузки нефтепродуктов, доходы от погрузок СПГ – на 47,1% до 3,7 млн евро из-за уменьшения на 42% составляющей безопасности.



А. Друнгилас прогнозирует, что во втором квартале грузооборот порта будет примерно таким же, как в прошлом году.



Клайпедский морской порт обслужил в январе 3,4 млн тонн грузов – на 15% меньше, чем за такой же период прошлого года (4 млн тонн). Вместе с Бутингским терминалом в этом году было отгружено 3,99 млн тонн грузов, сообщила дирекция Клайпедского порта.



Как сообщает дирекция порта, в этом году впервые в истории Литва опередила по объему обслуженных грузов все три латвийских порта вместе взятых.



"У латвийских портов очень мало своих национальных грузов, подавляющее большинство в Латвии составляют грузы из России, а также понемногу из других государств вокруг. Мы все понимаем, что Россия осуществляет долгосрочную стратегию перевозить свои грузы через свой порт, все естественно и объяснимо", – сказал BNS А. Друнгилас.



В Риге погрузки упали на 25% до 2,1 млн тонн, в Вентспилсе – на 43% до 1,2 млн тонн, в Лиепае они увеличились на 0,4% до 570,3 тыс. тонн.



В прошлом году в Клайпедском порту было отгружено 46,3 млн тонн грузов – на 0,6% меньше, чем в 2018 году. Как сообщает дирекция порта, погрузки в 2019 году были обусловлены преимущественно увеличением потока насыпных грузов – их погрузки увеличились на 3,5% до 20,6 млн тонн. Из них быстрее всего росли погрузки сельскохозяйственной продукции – на 60,8%. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: порт, контейнеры, грузы, причалы География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 113 раз Комментарии