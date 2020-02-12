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Экономика Литвы: цифры и факты
Объёмы промышленного производства в Литве в декабре прошлого года сокращались медленнее, чем в среднем в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.
Объёмы промышленного производства за год – в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2018 года – уменьшились на 0,5%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.
В Латвии они уменьшились на 3,2%, в Эстонии – на 9,9%.
За месяц – в декабре по сравнению с ноябрем – промышленность в Литве уменьшилась на 1,9%, в Латвии – на 0,3%, в Эстонии – на 2,3%.
Во всем ЕС промышленность за год сократилась на 3,6%, за месяц – на 1,7%.
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Компания инженерных консультаций швейцарского капитала CSD Engineers, у которой сейчас нанято в Вильнюсе более 40 инженеров, обещает в течение нескольких ближайших лет вдвое увеличить число сотрудников.
Расширяя команду, предприятие ищет менеджера по производству, а впоследствии трудоустроит и инженеров, сообщило агентство по поощрению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.
Глава агентства Мантас Катинас говорит, что расширение CSD Engineers в Вильнюсе укрепит навыки специалистов в области инженерии и проектирования.
У CSD Engineers, головной офис которой находится в Швейцарии, 30 филиалов в Швейцарии, Бельгии, Германии, Италии и Литве, она предоставляет услуги частным и государственным компаниям, муниципалитетам, органам власти швейцарских кантонов и федеральным органам власти.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
География: Литва
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