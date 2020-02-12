Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Объёмы промышленного производства в Литве в декабре прошлого года сокращались медленнее, чем в среднем в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.



Объёмы промышленного производства за год – в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2018 года – уменьшились на 0,5%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.



В Латвии они уменьшились на 3,2%, в Эстонии – на 9,9%.



За месяц – в декабре по сравнению с ноябрем – промышленность в Литве уменьшилась на 1,9%, в Латвии – на 0,3%, в Эстонии – на 2,3%.



Во всем ЕС промышленность за год сократилась на 3,6%, за месяц – на 1,7%.



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Компания инженерных консультаций швейцарского капитала CSD Engineers, у которой сейчас нанято в Вильнюсе более 40 инженеров, обещает в течение нескольких ближайших лет вдвое увеличить число сотрудников.



Расширяя команду, предприятие ищет менеджера по производству, а впоследствии трудоустроит и инженеров, сообщило агентство по поощрению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.



Глава агентства Мантас Катинас говорит, что расширение CSD Engineers в Вильнюсе укрепит навыки специалистов в области инженерии и проектирования.



У CSD Engineers, головной офис которой находится в Швейцарии, 30 филиалов в Швейцарии, Бельгии, Германии, Италии и Литве, она предоставляет услуги частным и государственным компаниям, муниципалитетам, органам власти швейцарских кантонов и федеральным органам власти. Объёмы промышленного производства за год – в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2018 года – уменьшились на 0,5%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.В Латвии они уменьшились на 3,2%, в Эстонии – на 9,9%.За месяц – в декабре по сравнению с ноябрем – промышленность в Литве уменьшилась на 1,9%, в Латвии – на 0,3%, в Эстонии – на 2,3%.Во всем ЕС промышленность за год сократилась на 3,6%, за месяц – на 1,7%.* * *Расширяя команду, предприятие ищет менеджера по производству, а впоследствии трудоустроит и инженеров, сообщило агентство по поощрению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.Глава агентства Мантас Катинас говорит, что расширение CSD Engineers в Вильнюсе укрепит навыки специалистов в области инженерии и проектирования.У CSD Engineers, головной офис которой находится в Швейцарии, 30 филиалов в Швейцарии, Бельгии, Германии, Италии и Литве, она предоставляет услуги частным и государственным компаниям, муниципалитетам, органам власти швейцарских кантонов и федеральным органам власти. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 175 раз Комментарии