Моряков из РФ обманом вербуют для ввоза нелегалов в ЕС: как работает схема 🔊 Воспроизвести Порт в городе Бар в Черногории



Российские моряки попадают на работу за границу и часто оказываются там в тюрьме по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Как организована эта схема, выяснила Российские моряки попадают на работу за границу и часто оказываются там в тюрьме по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Как организована эта схема, выяснила DW



Рекрутеры в Сочи и Анапе



Особенно активно сеть вербовщиков, которые предлагают россиянам хорошо оплачиваемую работу на туристических яхтах в Турции и якобы официальное трудоустройство, действует в Краснодарском крае. Это следует из рассказов моряков и членов их семей.



Рекрутеры размещают объявления о поиске персонала для работы на яхтах в Турции на популярных сайтах вакансий - Avito, Headhunter и других - а также рассказывают о возможности подработать молодым мужчинам, с которыми они "случайно" знакомятся в аэропортах и других общественных местах.



Моряки Алексей Маленков (слева) и Роман Беленко



Проживающий в Сочи рекрутер Александр, к которому Алексей и его напарник Роман обратились в начале октября 2019 года, заверил, что работа в Турции будет официальной, с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц. Перелет в Турцию, проживание в отеле, а также обучение вождению яхты тоже оплачивал работодатель. Трудовой договор обещали оформить уже на месте.



Алексей Маленков отправился в турецкий город Бодрум. Там он провел около месяца в отеле Okyanus вместе с белгородцем Романом Беленко, который должен был стать его напарником на яхте под названием "Daniel Wilwinson". Турецкий капитан, представившийся Ахмедом, регулярно навещал россиян в отеле и оставлял для них там деньги на питание, около 150 лир (примерно 1500 рублей) на человека, рассказывает Алексей.



Он вспоминает, что после первых недель в отеле у него появились сомнения. Но бросить все и вернуться на родину он не решился: так как работодатель оплатил билеты в Турцию и проживание в отеле. Алексей считал, что "находится в долговой ситуации".



Фото отеля в Бодруме, где моряки Алексей Маленков и Роман Беленко провели месяц, предоставленное женой Алексея Маленкова



По словам Алексея Маленкова, он и его напарник опасались за собственные жизни и жизни своих близких. "Нам сказали, что мы должны отработать потраченные на нас деньги. Поскольку они (рекрутеры. - Ред.) оформляли наши билеты в Турцию, у них имелись наши паспортные данные и адреса", - говорит Алексей.



В ноябре 2019 года, после того, как Алексей оказался в греческой тюрьме, его жена Евгения Маленкова обратилась в ФСБ РФ с заявлением, в котором указала имена и телефоны известных ей рекрутеров. Женщина потребовала найти организаторов и посредников преступления, в совершении которого власти Греции обвиняют ее мужа. Это заявление было перенаправлено в управление ФСБ в Краснодарском крае. Копия документа есть в распоряжении редакции.



Наем на работу через посредников



Владимира Иванова из Новосибирска (имя и фамилия были изменены редакцией по просьбе моряка) завербовали похожим образом. Как рассказал Владимир DW, объявление о подработке моряком на туристической яхте в Турции нашел в интернете его знакомый. Речь шла о перевозке туристов из Турции в Грецию, Италию и Черногорию. Объявление, на которое он откликнулся, разместил в интернете предприниматель по имени Олег. Когда Владимир позвонил Олегу, тот дал ему телефон некоего Романа. Затем с Владимиром контактировал еще один посредник, Артем. DW попыталась связаться с каждым из них, однако единственным, кто ответил на телефонный звонок, был Олег.



Моряку Алексею Маленкову грозит в Греции 600 лет тюрьмы



Между тем для Владимира Иванова информация о том, что российские моряки находятся в греческих тюрьмах, стала спасением. Проведя неделю в Бодруме в ожидании некоего русскоговорящего инструктора, Владимир случайно узнал от другого моряка о том, что случилось с Алексеем Маленковым. Он спешно покинул отель, в ожидании рейса провел две ночи в аэропорту и вернулся в Россию. Впоследствии один из российских посредников турецкого работодателя, с которым Владимир общался перед поездкой в Турцию, несколько раз звонил ему и уговаривал вернуться, "чтобы не подвести клиентов", обещая выдать ему за это "пятерку" (пять тысяч евро). Запись этого разговора, сделанную Владимиром в целях предосторожности, он передал в распоряжение редакции.



Роль инструкторов в Турции и Черногории



Как показало расследование DW, наряду с вербовщиками, особую роль в этой схеме играют русскоязычные инструкторы, которые готовят прибывших за границу кандидатов к выходу в море. Местами, где осуществляется подготовка, являются, в частности, турецкий Бодрум и город Бар в Черногории.



Курс подготовки в Черногории проходили, к примеру, 23-летний автомеханик из Белгородской области Алексей Игумнов и его друг, Никита Шаталов. Сейчас оба находятся в заключении в греческом городе Нафплион. DW не удалось пообщаться с ними лично. Историю моряков изложила DW мать Алексея, Светлана Игумнова.



По ее словам, сын узнал о возможности подработать моряком "на сезон" от знакомого. Речь шла о перевозке туристов на яхте из Турции в Италию. Опыта работы не требовалось, обучение необходимым навыкам работодатель обещал провести за свой счет в городе Бар. 22 августа Алексей Игумнов и Никита Шаталов отправились в Москву, откуда вылетели чартерным рейсом в Черногорию.



Автомеханик из Старого Оскола Алексей Игумнов на яхте в Черногории



В Турции они еще несколько раз выходили в море с инструктором на пустой яхте, после чего их определили механиками на яхту под управлением двух русскоязычных мужчин, представившихся капитаном Николаем и его помощником Станиславом. Никакой дополнительной информации о личностях этих людей у матери Алексея Игумнова нет.



Сбежавшие капитаны и тюрьма в Греции



Моряку Алексею Маленкову инструктор не требовался. По словам Маленкова, его лишь обучали разворачивать паруса. Когда этот курс был завершен, россияне вместе с капитаном Ахмедом вышли в первый рейс из порта Бодрума. Алексей рассказывает, что вскоре к яхте приблизились две надувные лодки, и турецкий капитан угрозами заставил россиян взять на борт 62 пассажира, "мало напоминающих туристов".



Через какое-то время, воспользовавшись начавшимся штормом, капитан, по словам Алексея, покинул корабль, захватив с собой мобильные телефоны моряков, а оставшимся один на один со стихией россиянам пришлось править в сторону ближайшего берега - Греции, где их и арестовала местная полиция. По греческим законам им теперь грозит до 600 лет тюрьмы.



Вернуться с мигрантами в Турцию, по словам Алексея Маленкова, в условиях сильного штормового ветра было невозможно. "Если бы мы пошли против ветра, то подвергли бы опасности и свои жизни, и жизни людей на борту", - говорит моряк.



Моряк Никита Шаталов во время обучения морскому делу в Черногории



Яхты без владельца



Возможность для российских моряков доказать свою невиновность осложняется тем, что на борту задержанных кораблей обычно нет сопровождающих документов.



Эксперт Георгиос Антонопулос



"Такие суда никогда не возвращают в страну, из которой они прибыли", - подчеркивает Антонопулос. "Иногда контрабандисты используют для перевозки мигрантов украденные яхты или снабжают их поддельными документами", - добавляет эксперт.



Адвокат, который обещал "помочь"



Между тем Алексей Маленков, ожидающий суда в тюрьме на острове Кос, рассказал, что рекрутер из Сочи Александр, которому он сообщил о своем задержании, нанял для его защиты греческого адвоката. Тот порекомендовал россиянам зарегистрировать в Греции фирму и записать на нее задержанную яхту. Кроме того, адвокат настоял на том, чтобы моряки назвали себя бизнесменами, торгующими шубами. После чего они отказались от его услуг.



По мнению жены Алексея Маленкова - Евгении, предоставленный рекрутером адвокат "не помогал россиянам, а только ухудшал их ситуацию". Рекрутер Александр, как рассказывает жена Маленкова, вскоре перестал отвечать на ее звонки и заблокировал ее номер.



По словам Алексея Маленкова, кроме него и его напарника Романа, в тюрьме находятся еще двое российских моряков, а также несколько украинцев. Все они проходят по делам, связанным с незаконной перевозкой мигрантов.



Поможет ли морякам посольство РФ в Греции



Планирует ли посольство РФ в Афинах помогать россиянам, находящимся в греческих тюрьмах? Пресс-атташе дипмиссии отказался отвечать на такой вопрос DW, сославшись на официальное заявление МИД РФ от 26 декабря 2019 года. В этом документе говорится, что в случае российских моряков "были зафиксированы противоправные действия" и что возможности дипломатических миссий и консульских учреждений РФ в подобных ситуациях весьма ограничены.



В российском посольстве рассказали также, что, по данным греческой стороны, в конце декабря 2019 года, в тюрьмах Греции находились 49 россиян, 24 из них проходят по делам, связанным с незаконной перевозкой мигрантов. Еще 23 россиянина, по сведениям посольства, находятся под арестом в Италии.



Между тем, как рассказала DW глава общественной организации "Русская инициатива" Юлия Серебрянская, занимающаяся судьбам находящихся в греческих и турецких тюрьмах моряков, общее количество таких заключенных, учитывая выходцев из Украины, Казахстана и других стран, жители которых говорят по-русски, может составлять до 300 человек. В России вербуют моряков для незаконной перевозки беженцев в ЕС. Мужчин находят рекрутеры с помощью интернет-объявлений, обещая легальную работу на яхте в Турции. После этого их обучают инструкторы в Черногории или Турции. Многие из тех, кто нашел работу таким путем, затем оказываются в Греции. Там им грозят тюремные сроки и многомиллионные штрафы за нелегальную перевозку мигрантов. Среди попавших в такую ситуацию много выходцев из России и Украины.Особенно активно сеть вербовщиков, которые предлагают россиянам хорошо оплачиваемую работу на туристических яхтах в Турции и якобы официальное трудоустройство, действует в Краснодарском крае. Это следует из рассказов моряков и членов их семей.Рекрутеры размещают объявления о поиске персонала для работы на яхтах в Турции на популярных сайтах вакансий - Avito, Headhunter и других - а также рассказывают о возможности подработать молодым мужчинам, с которыми они "случайно" знакомятся в аэропортах и других общественных местах.Именно через такого "случайного" знакомого о возможности заработка в Турции узнали два профессиональных моряка из Уссурийска - Алексей Маленков и его напарник Роман Смирнов. Свою историю Алексей, который сейчас находится в камере предварительного заключения на греческом острове Кос, рассказал DW по телефону.Проживающий в Сочи рекрутер Александр, к которому Алексей и его напарник Роман обратились в начале октября 2019 года, заверил, что работа в Турции будет официальной, с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц. Перелет в Турцию, проживание в отеле, а также обучение вождению яхты тоже оплачивал работодатель. Трудовой договор обещали оформить уже на месте.Алексей Маленков отправился в турецкий город Бодрум. Там он провел около месяца в отеле Okyanus вместе с белгородцем Романом Беленко, который должен был стать его напарником на яхте под названием "Daniel Wilwinson". Турецкий капитан, представившийся Ахмедом, регулярно навещал россиян в отеле и оставлял для них там деньги на питание, около 150 лир (примерно 1500 рублей) на человека, рассказывает Алексей.Он вспоминает, что после первых недель в отеле у него появились сомнения. Но бросить все и вернуться на родину он не решился: так как работодатель оплатил билеты в Турцию и проживание в отеле. Алексей считал, что "находится в долговой ситуации".Корреспондент DW в Турции обратился в этот отель, чтобы выяснить, помнят ли там двух русских мужчин, которые прожили в отеле целый месяц в октябре 2019 года. Однако представитель отеля заявил, что там останавливаются только пожилые люди, "отель больше напоминает дом престарелых", и двух россиян он не помнит. Другую информацию об отеле, в частности, о том, кто оплачивал проживание россиян там, получить не удалось. Не удалось связаться и с рекрутером Александром, мобильный номер которого не отвечает.По словам Алексея Маленкова, он и его напарник опасались за собственные жизни и жизни своих близких. "Нам сказали, что мы должны отработать потраченные на нас деньги. Поскольку они (рекрутеры. - Ред.) оформляли наши билеты в Турцию, у них имелись наши паспортные данные и адреса", - говорит Алексей.В ноябре 2019 года, после того, как Алексей оказался в греческой тюрьме, его жена Евгения Маленкова обратилась в ФСБ РФ с заявлением, в котором указала имена и телефоны известных ей рекрутеров. Женщина потребовала найти организаторов и посредников преступления, в совершении которого власти Греции обвиняют ее мужа. Это заявление было перенаправлено в управление ФСБ в Краснодарском крае. Копия документа есть в распоряжении редакции.Владимира Иванова из Новосибирска (имя и фамилия были изменены редакцией по просьбе моряка) завербовали похожим образом. Как рассказал Владимир DW, объявление о подработке моряком на туристической яхте в Турции нашел в интернете его знакомый. Речь шла о перевозке туристов из Турции в Грецию, Италию и Черногорию. Объявление, на которое он откликнулся, разместил в интернете предприниматель по имени Олег. Когда Владимир позвонил Олегу, тот дал ему телефон некоего Романа. Затем с Владимиром контактировал еще один посредник, Артем. DW попыталась связаться с каждым из них, однако единственным, кто ответил на телефонный звонок, был Олег.Олег рассказал DW, что проживает в Анапе, а подборкой персонала на яхты занимается всего несколько месяцев, ищет людей исключительно для работы на прогулочных яхтах в Сочи и Новороссийске. При этом он подчеркнул, что "впервые слышит" о том, что российские моряки находятся в греческих тюрьмах. О дальнейших судьбах тех моряков, которым Олег помогал найти работу, он тоже "ничего не знает".Между тем для Владимира Иванова информация о том, что российские моряки находятся в греческих тюрьмах, стала спасением. Проведя неделю в Бодруме в ожидании некоего русскоговорящего инструктора, Владимир случайно узнал от другого моряка о том, что случилось с Алексеем Маленковым. Он спешно покинул отель, в ожидании рейса провел две ночи в аэропорту и вернулся в Россию. Впоследствии один из российских посредников турецкого работодателя, с которым Владимир общался перед поездкой в Турцию, несколько раз звонил ему и уговаривал вернуться, "чтобы не подвести клиентов", обещая выдать ему за это "пятерку" (пять тысяч евро). Запись этого разговора, сделанную Владимиром в целях предосторожности, он передал в распоряжение редакции.Как показало расследование DW, наряду с вербовщиками, особую роль в этой схеме играют русскоязычные инструкторы, которые готовят прибывших за границу кандидатов к выходу в море. Местами, где осуществляется подготовка, являются, в частности, турецкий Бодрум и город Бар в Черногории.Курс подготовки в Черногории проходили, к примеру, 23-летний автомеханик из Белгородской области Алексей Игумнов и его друг, Никита Шаталов. Сейчас оба находятся в заключении в греческом городе Нафплион. DW не удалось пообщаться с ними лично. Историю моряков изложила DW мать Алексея, Светлана Игумнова.По ее словам, сын узнал о возможности подработать моряком "на сезон" от знакомого. Речь шла о перевозке туристов на яхте из Турции в Италию. Опыта работы не требовалось, обучение необходимым навыкам работодатель обещал провести за свой счет в городе Бар. 22 августа Алексей Игумнов и Никита Шаталов отправились в Москву, откуда вылетели чартерным рейсом в Черногорию.Как рассказывает Светлана Игумнова, курс обучения морскому делу в Баре, после которого молодые люди рассчитывали получить международные права на управление яхтой, занял около недели. В это время русскоязычный инструктор Алексей ходил с молодыми людьми на яхте вдоль берега, учил их стоять за штурвалом, натягивать канаты и ставить парус. Об этом сообщал Светлане Игумновой ее сын. После этого россиянам объявили, что обещанные им международные права на управление яхтой они получат в Турции, куда должны теперь отправиться морем в сопровождении того же самого инструктора Алексея.В Турции они еще несколько раз выходили в море с инструктором на пустой яхте, после чего их определили механиками на яхту под управлением двух русскоязычных мужчин, представившихся капитаном Николаем и его помощником Станиславом. Никакой дополнительной информации о личностях этих людей у матери Алексея Игумнова нет.Моряку Алексею Маленкову инструктор не требовался. По словам Маленкова, его лишь обучали разворачивать паруса. Когда этот курс был завершен, россияне вместе с капитаном Ахмедом вышли в первый рейс из порта Бодрума. Алексей рассказывает, что вскоре к яхте приблизились две надувные лодки, и турецкий капитан угрозами заставил россиян взять на борт 62 пассажира, "мало напоминающих туристов".Через какое-то время, воспользовавшись начавшимся штормом, капитан, по словам Алексея, покинул корабль, захватив с собой мобильные телефоны моряков, а оставшимся один на один со стихией россиянам пришлось править в сторону ближайшего берега - Греции, где их и арестовала местная полиция. По греческим законам им теперь грозит до 600 лет тюрьмы.Вернуться с мигрантами в Турцию, по словам Алексея Маленкова, в условиях сильного штормового ветра было невозможно. "Если бы мы пошли против ветра, то подвергли бы опасности и свои жизни, и жизни людей на борту", - говорит моряк.В похожей ситуации, судя по всему, оказались также Алексей Игумнов и Никита Шаталов. Мать Алексея Игумнова рассказывает, что после того, как яхта, на которой был ее сын, вышла в море, к ней подплыли надувные лодки. В них находились несколько десятков человек, которые явно не были туристами. Решение брать их на борт, по рассказам Алексея и Никиты, принимал капитан. Через некоторое время, под прикрытием шторма, он покинул яхту, а оставшиеся на ней российские моряки в итоге оказались в руках греческих полицейских по подозрению в незаконном ввозе в страну беженцев.Возможность для российских моряков доказать свою невиновность осложняется тем, что на борту задержанных кораблей обычно нет сопровождающих документов.Профессор криминалистики в британском университете Teesside University в Мидлсбро и автор исследования об организации потоков нелегальной миграции в Грецию Георгиос Антонопулос отмечает, что в таком случае определить его владельца чрезвычайно трудно. На практике это означает, что Турция, как любая другая страна, всегда может оспорить принадлежность яхты одному из ее граждан."Такие суда никогда не возвращают в страну, из которой они прибыли", - подчеркивает Антонопулос. "Иногда контрабандисты используют для перевозки мигрантов украденные яхты или снабжают их поддельными документами", - добавляет эксперт.Между тем Алексей Маленков, ожидающий суда в тюрьме на острове Кос, рассказал, что рекрутер из Сочи Александр, которому он сообщил о своем задержании, нанял для его защиты греческого адвоката. Тот порекомендовал россиянам зарегистрировать в Греции фирму и записать на нее задержанную яхту. Кроме того, адвокат настоял на том, чтобы моряки назвали себя бизнесменами, торгующими шубами. После чего они отказались от его услуг.По мнению жены Алексея Маленкова - Евгении, предоставленный рекрутером адвокат "не помогал россиянам, а только ухудшал их ситуацию". Рекрутер Александр, как рассказывает жена Маленкова, вскоре перестал отвечать на ее звонки и заблокировал ее номер.По словам Алексея Маленкова, кроме него и его напарника Романа, в тюрьме находятся еще двое российских моряков, а также несколько украинцев. Все они проходят по делам, связанным с незаконной перевозкой мигрантов.Планирует ли посольство РФ в Афинах помогать россиянам, находящимся в греческих тюрьмах? Пресс-атташе дипмиссии отказался отвечать на такой вопрос DW, сославшись на официальное заявление МИД РФ от 26 декабря 2019 года. В этом документе говорится, что в случае российских моряков "были зафиксированы противоправные действия" и что возможности дипломатических миссий и консульских учреждений РФ в подобных ситуациях весьма ограничены.В российском посольстве рассказали также, что, по данным греческой стороны, в конце декабря 2019 года, в тюрьмах Греции находились 49 россиян, 24 из них проходят по делам, связанным с незаконной перевозкой мигрантов. Еще 23 россиянина, по сведениям посольства, находятся под арестом в Италии.Между тем, как рассказала DW глава общественной организации "Русская инициатива" Юлия Серебрянская, занимающаяся судьбам находящихся в греческих и турецких тюрьмах моряков, общее количество таких заключенных, учитывая выходцев из Украины, Казахстана и других стран, жители которых говорят по-русски, может составлять до 300 человек. dw.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, беженцы, перевозки, море, моряки — статья прочитана 169 раз Комментарии