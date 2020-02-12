Украина изучит возможность проведения Олимпиады вместе с Белоруссией 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея о подаче заявки на совместное с Белоруссией проведение Олимпийских игр заслуживает изучения.



«Идея точно заслуживает глубокого изучения», — цитирует



Он уточнил, что на данный момент правительство работает над изучением этой ситуации с разных точек зрения.



Гончарук добавил, что если данную инициативу будет возможно в ближайшее время реализовать, то украинским партнёрам будет предложен концепт.



Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил национальным олимпийским комитетам создать рабочую группу для изучения этой возможности.



В октябре 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании II Форума регионов Белоруссии и Украины в Житомире заявил о том, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея о подаче заявки на совместное с Белоруссией проведение Олимпийских игр заслуживает изучения.«Идея точно заслуживает глубокого изучения», — цитирует RT со ссылкой на Интерфакс Гончарука.Он уточнил, что на данный момент правительство работает над изучением этой ситуации с разных точек зрения.Гончарук добавил, что если данную инициативу будет возможно в ближайшее время реализовать, то украинским партнёрам будет предложен концепт.Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил национальным олимпийским комитетам создать рабочую группу для изучения этой возможности.В октябре 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании II Форума регионов Белоруссии и Украины в Житомире заявил о том, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры. russian.rt.com Категории: политика, спорт, в Европе Ключевые слова: премьер, олимпиада, Украина, Лукашенко География: Украина — статья прочитана 192 раза Комментарии