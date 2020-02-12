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Украина изучит возможность проведения Олимпиады вместе с Белоруссией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея о подаче заявки на совместное с Белоруссией проведение Олимпийских игр заслуживает изучения.
«Идея точно заслуживает глубокого изучения», — цитирует RT со ссылкой на Интерфакс Гончарука.
Он уточнил, что на данный момент правительство работает над изучением этой ситуации с разных точек зрения.
Гончарук добавил, что если данную инициативу будет возможно в ближайшее время реализовать, то украинским партнёрам будет предложен концепт.
Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил национальным олимпийским комитетам создать рабочую группу для изучения этой возможности.
В октябре 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании II Форума регионов Белоруссии и Украины в Житомире заявил о том, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.
russian.rt.com
География: Украина
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