Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Оборот владеющей торговой сетью Norfa компании Norfos mažmena в прошлом году составил 527,238 млн евро (без НДС) - на 7,7% больше, чем в 2018 году, когда объёмы продаж достигали 489,533 млн евро, сообщила компания.



Как утверждает председатель правления Norfos mazmena Дайнюс Дундулиc, минувший год был самым успешным за всю историю деятельности компании.



"Прибыльность компании превысила ожидания. Хотя не все финансовые показатели подсчитаны до конца, уже сейчас ясно, что прошлый год был самым прибыльным в истории Norfa. Трудно поверить, что когда-либо удастся повторить такие показатели, тем более их превысить", – отметил Д. Друнгилис в пресс-релизе.



По его словам, хорошие финансовые результаты, кроме прочего вызваны и ростом доходов населения. Оборот владеющей торговой сетью Norfa компании Norfos mažmena в прошлом году составил 527,238 млн евро (без НДС) - на 7,7% больше, чем в 2018 году, когда объёмы продаж достигали 489,533 млн евро, сообщила компания.Как утверждает председатель правления Norfos mazmena Дайнюс Дундулиc, минувший год был самым успешным за всю историю деятельности компании."Прибыльность компании превысила ожидания. Хотя не все финансовые показатели подсчитаны до конца, уже сейчас ясно, что прошлый год был самым прибыльным в истории Norfa. Трудно поверить, что когда-либо удастся повторить такие показатели, тем более их превысить", – отметил Д. Друнгилис в пресс-релизе.По его словам, хорошие финансовые результаты, кроме прочего вызваны и ростом доходов населения. В прошлом году оборот сети с НДС вырос также почти до 632,790 млн евро (587,545 млн евро в 2018 году).



2019-й год Norfa завершила, владея 143 супермаркетами по всей Литве, а в этом году планирует открыть 10 новых и обновленных магазинов.



Продажи компании логистики, перевозок и аренды недвижимого имущества Rivona, входящей в группу Norfa в 2019 году составили 460,673 млн евро (без НДС) – на 6,6% больше, чем в 2018 году.



Д. Дундулису принадлежат 93,29% акций Rivona и 93% акций Norfos mazmena.



* * *



Продажи мебельного сектора литовской группы SBA grupe в прошлом году выросли на 11% до 319 млн евро.



"Наша долгосрочная стратегическая цель – быть самыми эффективными и современными производителями в Европе. Поэтому впервые превышенный символический рубеж оборота в 300 млн является лишь еще одним важным шагом в движении к этой цели. Прошлогодний результат обусловили приносящие отдачу постоянные инвестиции в развитие и в людей", отметил в сообщении вице-президент SBA Эгидиюс Валентинавичюс.



Из всех фабрик, принадлежащих мебельной компании SBA baldu kompanija наибольший рост продаж в прошлом году фиксировали предприятия, находящиеся в управлении SBA baldu kompanija.



Продажи мебкомбината Klaipedos baldai в прошлом году выросли на 18% до 86 млн евро, фабрики Visagino linija – на 13% до 85 млн евро, белорусской "Мебельлайн" – на 13% до 34 млн евро. Продажи предприятий Germanika и Silutes baldai остались сходными с показателями 2018 года и составили 53 и 37 млн евро соответственно.



В прошлом году продажи каунасского производителя мягкой мебели Kauno baldai, входящего в группу SBA, выросли на 21% до 20,5 млн евро. Такие результаты обусловлены продажами на германском рынке и ростом экспорта в страны Скандинавии и Бенилюкса.



Компании мебельного сектора концерна SBA экспортируют 95% продукции почти в 50 государств мира, от Северной Америки до Европы и Азии.



Кроме мебельных предприятий концерну SBA также принадлежит группа по производству трикотажных изделий Utenos trikotazas, компания инвестиций в недвижимое имущество и инновации Urban inventors, компания управления инвестициями Capitalica Asset Management. Недавно SBA приобрел 80% компании робототехники Robotex.



* * *



Находящийся в управлении государства литовский оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta надеется, что не только на финансовую, но и экспертную выгоду от участия в проекте терминала СПГ в бразильском порту Асу.



Из соображений конфиденциальности руководство Klaipedos nafta лишь косвенно указывает планирующиеся доходы от новой деятельности в Южной Америке.



"У нас достаточно жесткие ограничения конфиденциальности (...) Доходы одного первого года мы раскроем посредством гарантийного размера, а окончательная сумма доходов будет зависеть от ряда фактических обстоятельств", – сказал BNS гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис.



Klaipedos nafta предоставила своей дочерней компании в Бразилии KN Acu Servicos de Terminal de GNL гарантию на 5,9 млн евро, поскольку, по словам Д. Шиленскиса у последней нет ни имущества, ни доходов.



"В любом случае, любая наша деятельность и любой международный проект должен отвечать требованиям отдачи. Здесь нет сомнений в том, что мы говорим о выгоде и прибыли", – добавил Д. Шиленскис.



Терминал в Бразилии, как и Клайпеде, будет плавучим. Д. Шиленскис утверждает, что пока преждевременно говорить о том, как опыт в Бразилии послужит Klaipedos nafta после выкупа имеющегося клайпедского судна-терминала после 2024 года.



"Возможно, это более отдаленный горизонт после 2024 года, но уверенно могу сказать, что в краткосрочном периоде работа в Асу дает нашим специалистам возможность приобрести разнообразный опыт, впитать некоторые инновации и идеи для постоянного совершенствования эффективности", – сказал глава компании.



На минувшей неделе Klaipedos nafta сообщила, что победила на конкурсе оператора терминала СПГ в бразильском порту Асу. Klaipedos nafta будет ответственной за слаженную деятельность терминала СПГ, включающую деятельность на причале и работу находящегося на нем оборудования, технической и логистической эксплуатации газовых учетных станций. Договор заключается на 13 лет, с возможностью его продления по соглашению сторон.



Планируется, что терминал СПГ в порту Асу начнет работу в 2020 году одновременно с первой ТЭС в порту, работающей на газе.



* * *



Банк SEB bankas предоставил в кредит 40 млн евро на развитие бизнеса и рефинансирование другого кредита компании французского капитала Idex Baltic, вышедшей на литовский рынок в прошлом году, сообщил банк.



Как говорится в сообщении, на предоставленные средства будет рефинансирован кредит шведского банка Nordea на строительство шести станций на биотопливе в Вильнюсе и Каунасе. Оставшаяся часть средств будет направлена на инвестиции в деятельность и инфраструктуру.



Французская группа энергетики на возобновляемых энергоресурсах Idex, находящаяся в управлении одной из крупнейших в Европе инвестгрупп Idex, пришла в Литву в конце прошлого года, приобретя германскую компанию Danpower Baltic.



Idex Baltic является крупнейшим независимым поставщиком теплоэнергии в Литве, которой принадлежат пять станций на биотопливе и одна когенерационная станция.



* * *



В Клайпедский порт в субботу пришел новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской газовой компании "Новатэк" – уже 19-й в начавшемся в октябре новом газовом году.



По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia пришвартовался у судна-хранилища Клайпедского терминала СПГ Independence поздним вечером в субботу. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".



Оператор ТСПГ Klaipedos nafta информировал BNS, что Coral Favia доставил около 10 тыс. кубометров газа.



В четверг в Клайпеду прибыл и крупный груз СПГ из Норвегии – с октября это уже восьмое судно с СПГ компании Equinor. Газовоз Arctic Voyager доставил 140 тыс. кубометров СПГ.



На минувшей неделе литовская разведка отметила, что компания "Новатэк" тесно связана с Кремлем, а ее окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: чп и криминал Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии