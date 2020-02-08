Слишком высоко японское солнце 🔊 Воспроизвести







Литовская хоккейная сборная потерпела второе поражение на олимпийском отборочном турнире, проходящем в эти дни в Словении.



В пятницу литовцам не удалось прорвать оборону соперника и пришлось признать преимущество японцев. Матч закончился победой сборной Страны Восходящего Солнца со счётом 4:0.



Японцы забили все четыре гола уже в первом периоде. Стоит отметить, что сборная Японии пока что не пропустила ни одного гола в свои ворота в этом отборочном раунде.



В воскресенье сборные Словении и Японии будут бороться за единственную путёвку в следующий раунд, а сборная Литвы сыграет со сборной Хорватии.



Напомним, что



Фото: hockey.lt В пятницу литовцам не удалось прорвать оборону соперника и пришлось признать преимущество японцев. Матч закончился победой сборной Страны Восходящего Солнца со счётом 4:0.Японцы забили все четыре гола уже в первом периоде. Стоит отметить, что сборная Японии пока что не пропустила ни одного гола в свои ворота в этом отборочном раунде.В воскресенье сборные Словении и Японии будут бороться за единственную путёвку в следующий раунд, а сборная Литвы сыграет со сборной Хорватии.Напомним, что в первом туре сборная Литвы проиграла сборной Словении со счётом 2:12. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Словения, турнир, хоккей, Япония, отборочный, олимпийский — статья прочитана 132 раза Комментарии