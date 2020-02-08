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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Слишком высоко японское солнце
Литовская хоккейная сборная потерпела второе поражение на олимпийском отборочном турнире, проходящем в эти дни в Словении.
В пятницу литовцам не удалось прорвать оборону соперника и пришлось признать преимущество японцев. Матч закончился победой сборной Страны Восходящего Солнца со счётом 4:0.
Японцы забили все четыре гола уже в первом периоде. Стоит отметить, что сборная Японии пока что не пропустила ни одного гола в свои ворота в этом отборочном раунде.
В воскресенье сборные Словении и Японии будут бороться за единственную путёвку в следующий раунд, а сборная Литвы сыграет со сборной Хорватии.
Напомним, что в первом туре сборная Литвы проиграла сборной Словении со счётом 2:12.
Фото: hockey.lt
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, Словения, турнир, хоккей, Япония, отборочный, олимпийский
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