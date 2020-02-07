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Сборная Словении преподала болезненный урок литовским хоккеистам
Сборная Литвы по хоккею вчера, 6-го февраля 2020 года, потерпела одно из самых болезненных в своей истории поражений:в первом матче стартовавшего в Словении отборочного олимпийского турнира литовские хоккеисты уступили хозяевам со счётом 2:12.
Это самое крупное с 2003 года поражение литовской сборной, 17 лет назад сборная Литвы проиграла сборной Казахстана со счётом 2:13.
Сегодня, 7 февраля, в 16.30, сборная Литвы начнёт матч с японцами, которые перед этим со счётом 9:0 обыграли сборную Хорватии
Фото hockey.lt
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, Казахстан, Словения, турнир, хоккей, отборочный, олимпийский
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