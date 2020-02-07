Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Зарегистрированный уровень безработицы в Литве повысился в январе на 0,5 проц. пункта до 9,2%. По сравнению с январем прошлого года зарегистрированный уровень безработицы не изменился.



По данным Службы занятости, на 1 февраля в стране было 157,8 тыс. безработных.



В прошлом месяце в информационной системе Службы занятости было зарегистрировано в общей сложности 25,9 тыс. предложений по трудоустройству – на 0,5 тыс. меньше, чем месяц назад, и на 5 тыс. больше, чем в январе 2019 года.



В январе трудоустроились 24,9 тыс. безработных – на 7,3 тыс. больше, чем в декабре, и на 1,3 тыс. больше, чем в январе.



* * *



В прошлом году экспорт товаров литовского происхождения увеличился на 2,9% до 17,792 млрд евро. Экспорт таких товаров за вычетом минеральных продуктов, вырос на 6,1%. Зарегистрированный уровень безработицы в Литве повысился в январе на 0,5 проц. пункта до 9,2%. По сравнению с январем прошлого года зарегистрированный уровень безработицы не изменился.По данным Службы занятости, на 1 февраля в стране было 157,8 тыс. безработных.В прошлом месяце в информационной системе Службы занятости было зарегистрировано в общей сложности 25,9 тыс. предложений по трудоустройству – на 0,5 тыс. меньше, чем месяц назад, и на 5 тыс. больше, чем в январе 2019 года.В январе трудоустроились 24,9 тыс. безработных – на 7,3 тыс. больше, чем в декабре, и на 1,3 тыс. больше, чем в январе.* * *В прошлом году экспорт товаров литовского происхождения увеличился на 2,9% до 17,792 млрд евро. Экспорт таких товаров за вычетом минеральных продуктов, вырос на 6,1%. В 2019 году больше всего товаров литовского происхождения было экспортировано в Германию (9,4%), в Польшу (8,8%), Латвию (7,7%), Швецию (6,5%) и США (5,8%), сообщил Департамент статистики.



Из товаров литовского происхождения больше всего было экспортировано нефтепродуктов (17,8%), различных промышленных изделий (11,8%), готовых пищевых продуктов, безалкогольных и алкогольных напитков, табачных изделий и переработанных заменителей табака (9,1%), продукции химической промышленности и родственных ей отраслей (8,3%).



В прошлом году совокупный экспорт Литвы составил 29,599 млрд евро, а импорт – 31,817 млрд евро, что соответственно на 4,7% и на 2,8% больше, чем в 2018 году. Экспорт товаров, за исключением минеральных продуктов, вырос на 6,5%, а импорт – на 4,5%.



Дефицит внешней торговли Литвы в прошлом году составил 2,218 млрд евро и был на 17% меньше, чем в 2018-ом году (2,672 млрд евро).



* * *



В прошлом году консолидированная выручка литовского оператора сети электропередач Litgrid составила 194,3 млн евро – на 1,9% больше, чем в 2018 году (190,6 млн евро).



Чистая прибыль группы составила 4,2 млн. евро, когда в позапрошлом году было понесено 39,4 млн евро убытков (с учетом переоценки долговременного материального имущества), сообщила Litgrid промежуточные результаты работы группы по данным до аудита через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



Прибыль группы до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) упала на 27% до 23,7 млн евро. Маржа EBITDA сократилась с 17% до 12,2%.



Доходы группы Litgrid от передачи электроэнергии, по сравнению с 2018 годом, выросли на 4% до 69,3 млн евро и составили 36% совокупных доходов группы, хотя количество переданной электроэнергии за сопоставимый период сократилось на 2% до 10,277 тераватт-часов. По сообщению компании, рост доходов обусловлен повышением на 6% средней фактической цены передачи электроэнергии.



Наиболее значительным был рост доходов от системных услуг – они выросли на 20% до 70,7 млн евро. Это было обусловлено повышением на 16% цены на системные услуги, введенным Госслужбой регулирования энергетики.



Совокупные затраты группы в 2019 году составили 191,6 млн евро, что на 3,7% больше, чем в 2018 году (за вычетом переоценки долговременного материального имущества в 2018 году), а затраты на системные услуги увеличились на 24% до 74,4 млн евро.



В 2019 году инвестиции Litgrid составили 45,8 млн евро, из них 67% пришлось на реализацию проектов, имеющих стратегическое и национальное, а 33% - на реконструкцию и развитие сети электропередач.



97,5% акций Litgrid принадлежат холдингу Epso-G, которым управляет Министерство энергетики.



Акции Litgrid котируются в Дополнительном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



* * *



Компания по управлению имуществом INVL Asset Management сообщила, что ее частный инвестфонд INVL Baltic Sea Growth Fund завершил расширение, после которого размер фонда достиг 164,7 млн евро.



"Привлеченный объем средств совершенно достаточен для реализации стратегии фонда, поэтому мы решили не продлевать срок расширения и направить всю свою энергию на основную цель – создание стоимости для наших инвесторов и компаний, на которые будут направлены средства, вверенные нам в управление", – отметил в пресс-релизе руководящий партнер Дарюс Шульнис.



Фонд будет ориентироваться на инвестиции в 10-30 млн евро в компании региона Балтийского моря. Планируется, что в целом он инвестирует в 8-12 компаний. С конца первого размещения фонд инвестировал в две компании, действующие в сферах здравоохранения и инженерных услуг.



Исполнительный партнер INVL Baltic Sea Growth Fund Дейманте Корсакайте утверждает, что основная часть инвесторов фонда подтвердила готовность совместных инвестиций с фондом, что, при потребности позволит управляющей команде рассмотреть инвестиции до 100 млн евро в отдельную компанию.



INVL Asset Management принадлежит одной из крупнейших в странах Балтии групп по управлению имуществом Invalda INVL, последняя управляет пенсионными и инвестиционными фондами, альтернативными инвестициями, индивидуальными портфелями, имуществом частного капитала и прочими финансовыми мерами.



* * *



Выручка компании Rimi Lietuva, которой принадлежит одна из крупнейших в стране сетей розничной торговли, в 2019 году составила 336,9 млн евро (без НДС) и была на 3,8% больше, чем в позапрошлом году.



Выручка управляющей торговыми сетями в трех Балтийских странах группы Rimi Baltic за год увеличилась на 2,6% до 1,513 млн евро, говорится в отчете управляющей компанией шведской группы ICA Gruppen за 2019 год.



Выручка группы в Латвии выросла на 1,3% до 785,5 млн евро, в Эстонии она - на 4,3% до 390,5 млн евро.



В четвертом квартале прошлого года, по сравнению с тем же периодом 2018-ого, оборот Rimi Baltic в Литве вырос на 3,8% до 91,2 млн евро, в Латвии – на 0,7% до 203,9 млн евро, в Эстонии – на 5,3% до 103,2 млн евро.



В конце 2019 года Rimi Baltic владела 277 супермаркетами (год назад – 267), из них 130 – в Латвии (125), 86 – в Эстонии (86), 61 – в Литве (56). В прошлом году в Латвии было открыто шесть супермаркетов, в Литве - пять, в Эстонии один магазин. По одному магазину сети были закрыты в Латвии и Эстонии.



* * *



Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в течение двух лет намерены потратить на ремонт путей в Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском и Шяуляйском регионах до 92 млн евро.



Предварительные договоры сроком на два года с победителями конкурсов подписаны в начале января.



Представитель Lietuvos gelezinkeliai Гинтарас Любинас указал, что конкретные работы выполнят предприятия, которые будут отобраны путем возобновлённого лота из трёх уже выбранных подрядчиков.



"После процедур конкурсных закупок предварительные договоры подписаны с тремя разными подрядчиками для обслуживания разных регионов, которые ежегодно раз или несколько раз в год путем возобновлённого лота соревнуются за проведение необходимых ремонтных работ", – сказал BNS Г. Любинас.



В Вильнюсском регионе ремонт ж/д путей предварительно за 13,5 млн евро должны выполнить дочернее предприятие Литовских железных дорог Gelezinkelio tiesimo centras (GTC), компания Hidrostatyba и предприятие Vitras-S эстонской группы ж/д услуг Skinest Rail вместе с компанией Leonhard Weiss, указано на Центральном портале конкурсных закупок.



В Каунасском регионе эти работы смогут выполнить GTC, дочернее предприятие Латвийских железных дорог LDz Infrastruktura и Vitras-S с Leonhard Weiss“, а предварительная стоимость работ составляет порядка 28,8 млн евро.



В Клайпедском регионе заказы стоимостью до 21,2 млн евро получат GTC, Vitras-S и Leonhard Weiss, а также Hidrostatyba, в Шяуляйском регионе заказы стоимостью до 28,8 млн евро получат GTC, LDz Infrastruktura, а также Vitras-S и Leonhard Weiss. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 186 раз Комментарии