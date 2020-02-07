Бывшие соцстраны развалят Евросоюз из-за денег 🔊 Воспроизвести



Выход Британии из Евросоюза грозит породить внутри ЕС серьезный политический кризис – а все дело в том, какие деньги Лондон отдавал объединенной Европе. Страны, которые Брюссель подкармливает из своего бюджета, в ближайшее время рискуют лишиться части этих дотаций, и это прежде всего государства бывшего СССР и соцлагеря.



Когда накануне выхода Великобритании из Евросоюза некоторые аналитики выступали с предположениями, что «Брексит – это начало конца ЕС», большинство сторонников Евросоюза расценивали это как злопыхательство и не более. Иногда добавляя, что подобные заявления – чьи-то влажные мечты, которые никогда не сбудутся.



Кажется, сегодня самое время вспомнить формулировку, однажды внесенную в титулы Бондианы: «никогда не говори «никогда». Дело в том, что развод Великобритании с ЕС на деле оказывается куда большим, чем просто споры между Лондоном и Брюсселем насчет отступных, которые первый должен выплатить второму. Это сильнейший удар по экономике большинства стран, входящих в Евросоюз. И в первую очередь – по их финансам и благосостоянию. Выход Британии из Евросоюза грозит породить внутри ЕС серьезный политический кризис – а все дело в том, какие деньги Лондон отдавал объединенной Европе. Страны, которые Брюссель подкармливает из своего бюджета, в ближайшее время рискуют лишиться части этих дотаций, и это прежде всего государства бывшего СССР и соцлагеря.Когда накануне выхода Великобритании из Евросоюза некоторые аналитики выступали с предположениями, что «Брексит – это начало конца ЕС», большинство сторонников Евросоюза расценивали это как злопыхательство и не более. Иногда добавляя, что подобные заявления – чьи-то влажные мечты, которые никогда не сбудутся.Кажется, сегодня самое время вспомнить формулировку, однажды внесенную в титулы Бондианы: «никогда не говори «никогда». Дело в том, что развод Великобритании с ЕС на деле оказывается куда большим, чем просто споры между Лондоном и Брюсселем насчет отступных, которые первый должен выплатить второму. Это сильнейший удар по экономике большинства стран, входящих в Евросоюз. И в первую очередь – по их финансам и благосостоянию.



Число нахлебников в списках Евросоюза значительно превосходит количество доноров. По последним-то возникающее теперь недофинансирование бюджета как раз и ударит.



Страны-содержанки это, кстати, очень быстро поняли. И уже 1 февраля (на следующий день после Брексита – поразительная быстрота реакции!) устроили большой сбор страждущих в Беже (Португалия). Съехавшиеся на край Европы представители 15 государств, объединившихся в так называемый Клуб друзей сплоченности, оперативно приняли декларацию, в которой прямым текстом угрожают заблокировать переговоры о бюджете ЕС на предстоящую семилетку, если в Фонде сплочения (ФС) средств окажется меньше, чем раньше.



Страны-доноры компенсировать образовавшуюся благодаря уходу Британии «недостачу» категорически не стремятся. Европейская комиссия накануне открытия дебатов по проекту бюджета ЕС на 2021–2027 гг. высказалась за сокращение средств, выделяемых Фонду сплочения, на 10%. Германия, Дания и Нидерланды (последние две – тоже доноры Евросоюза, но в ощутимо меньшей степени, чем первая) выступили за уменьшение размера бюджета Сообщества.



До настоящего момента каждое из государств, входящих в Европейский союз, ежегодно отчисляло в общую «кассу» сумму, равную 1,17% своего ВВП. Еврокомиссия готова уменьшить эту ставку до 1,14%, три названные выше страны предлагают довести ее до 1% ровно. А 15 членов «Клуба друзей сплочения» настаивают на повышении до 1,2%.



Кроме того, богатые страны требуют сократить и отчисления в бюджет от таможенных сборов – с 20% до 10%. Подсчеты показывают, что реализация предложения Еврокомиссии позволит Германии сэкономить 8,4 млрд, Нидерландам – 3,8 млрд, Швеции – 1,7 млрд, Дании – 384 млн евро.



При этом некоторые экономисты отмечают, что «бедные страны получат в итоге меньше из-за уменьшения размеров ФС, а богатых ждет двойная выгода – они не только сэкономят на отчислениях, но и практически тут же получат доход из средств, выделяемых Фондом сплочения отстающим государствам Восточной и Южной Европы. Ведь они на эти деньги закупают именно в развитых странах необходимое промышленное оборудование и продукцию индустрии».



В такой ситуации принцип «развитие союза на двух скоростях» получает дополнительный импульс: богатые страны становятся богаче, бедные – беднее. Ни о каком подтягивании отстающих до уровня передовых и речи быть не может.



Ни для кого не секрет, что отстающие вступали в ЕС с надеждами на то, что «большие братья» им помогут подняться экономически. На деле же благодаря политике квот и ограничений на выпуск и реализацию продукции (сельского хозяйства и рыболовства в первую очередь) восточноевропейские новички (бывшие страны соцлагеря) только ухудшили свое положение и держатся в Евросоюзе лишь ради (а иногда и за счет) поступающих из бюджета средств. Болгария, Польша, Венгрия, Румыния, прибалтийские «тигры» – все они получают из Брюсселя в два–три, а то и четыре раза больше, чем туда переводят. С выпадением Великобритании наполняемость кормушки снижается. А пример «как поступить, если вас обижают» Лондоном уже показан.



Угроза заблокировать дебаты по бюджету ЕС – пробный шар.



Который вряд ли принесет успех «запускающим» его: в Еврокомиссии и не таких буйных успокаивали и уговаривали подписать нужное. Бумага, как известно, все стерпит, а вот население государств, все меньше имеющих шансы перестать играть роль мальчиков на побегушках у титанов ЕС – вряд ли. Так что вероятность распада ЕС с уходом Великобритании сильно увеличивается. Не сразу обвально, а как в той пословице – «капля по капле и камень долбит», поодиночке.



И Польша с Венгрией выглядят в этом смысле главными претендентами на выход: обе страны испытывают сильные трения с руководством ЕС, не одобряющим их судебные реформы. В случае с Венгрией дошло до разговоров о лишении страны права голоса в Евросоюзе. Польше угрожала такая же перспектива, но в последний момент Варшава поступилась своими принципами ради все тех же отчислений в ее кассу из бюджета Сообщества.



«Вышеградская четверка» и примкнувшая к ней Австрия активно сопротивляются миграционной политике Евросоюза, отказываясь принимать иммигрантов, и это тоже следует рассматривать как побудительный мотив для руководителей этих государств «поглядывать на сторону». Не стоит забывать также и о том, что Италия может занять антиевросоюзную позицию в случае прихода к власти на Апеннинах Маттео Сальвини. Лидер «Лиги» это уже неоднократно демонстрировал. Да и в Швеции набирающая силу и голоса избирателей евроскептическая партия «Шведские демократы» объявляла, что «ради спасения страны готова вывести скандинавское королевство из Евросоюза».



Все это, конечно, не быстро. Но реализация такого сценария становится все вероятнее с каждым годом.



Автор: Владимир Добрынин для Великобритания, если кто забыл, была одним из крупнейших доноров Сообщества. Цифровые характеристики ее вклада в бюджет ЕС фигурируют в СМИ разные (все дело в пресловутом «смотря по какой методике считать»), но в целом с уверенностью можно говорить, что Лондон отчислял в Брюссель ежегодно от 12 до 15 млрд евро. Больше туда попадало лишь из Берлина и Парижа.Число нахлебников в списках Евросоюза значительно превосходит количество доноров. По последним-то возникающее теперь недофинансирование бюджета как раз и ударит.Страны-содержанки это, кстати, очень быстро поняли. И уже 1 февраля (на следующий день после Брексита – поразительная быстрота реакции!) устроили большой сбор страждущих в Беже (Португалия). Съехавшиеся на край Европы представители 15 государств, объединившихся в так называемый Клуб друзей сплоченности, оперативно приняли декларацию, в которой прямым текстом угрожают заблокировать переговоры о бюджете ЕС на предстоящую семилетку, если в Фонде сплочения (ФС) средств окажется меньше, чем раньше.Страны-доноры компенсировать образовавшуюся благодаря уходу Британии «недостачу» категорически не стремятся. Европейская комиссия накануне открытия дебатов по проекту бюджета ЕС на 2021–2027 гг. высказалась за сокращение средств, выделяемых Фонду сплочения, на 10%. Германия, Дания и Нидерланды (последние две – тоже доноры Евросоюза, но в ощутимо меньшей степени, чем первая) выступили за уменьшение размера бюджета Сообщества.До настоящего момента каждое из государств, входящих в Европейский союз, ежегодно отчисляло в общую «кассу» сумму, равную 1,17% своего ВВП. Еврокомиссия готова уменьшить эту ставку до 1,14%, три названные выше страны предлагают довести ее до 1% ровно. А 15 членов «Клуба друзей сплочения» настаивают на повышении до 1,2%.Кроме того, богатые страны требуют сократить и отчисления в бюджет от таможенных сборов – с 20% до 10%. Подсчеты показывают, что реализация предложения Еврокомиссии позволит Германии сэкономить 8,4 млрд, Нидерландам – 3,8 млрд, Швеции – 1,7 млрд, Дании – 384 млн евро.При этом некоторые экономисты отмечают, что «бедные страны получат в итоге меньше из-за уменьшения размеров ФС, а богатых ждет двойная выгода – они не только сэкономят на отчислениях, но и практически тут же получат доход из средств, выделяемых Фондом сплочения отстающим государствам Восточной и Южной Европы. Ведь они на эти деньги закупают именно в развитых странах необходимое промышленное оборудование и продукцию индустрии».В такой ситуации принцип «развитие союза на двух скоростях» получает дополнительный импульс: богатые страны становятся богаче, бедные – беднее. Ни о каком подтягивании отстающих до уровня передовых и речи быть не может.Ни для кого не секрет, что отстающие вступали в ЕС с надеждами на то, что «большие братья» им помогут подняться экономически. На деле же благодаря политике квот и ограничений на выпуск и реализацию продукции (сельского хозяйства и рыболовства в первую очередь) восточноевропейские новички (бывшие страны соцлагеря) только ухудшили свое положение и держатся в Евросоюзе лишь ради (а иногда и за счет) поступающих из бюджета средств. Болгария, Польша, Венгрия, Румыния, прибалтийские «тигры» – все они получают из Брюсселя в два–три, а то и четыре раза больше, чем туда переводят. С выпадением Великобритании наполняемость кормушки снижается. А пример «как поступить, если вас обижают» Лондоном уже показан.Угроза заблокировать дебаты по бюджету ЕС – пробный шар.Который вряд ли принесет успех «запускающим» его: в Еврокомиссии и не таких буйных успокаивали и уговаривали подписать нужное. Бумага, как известно, все стерпит, а вот население государств, все меньше имеющих шансы перестать играть роль мальчиков на побегушках у титанов ЕС – вряд ли. Так что вероятность распада ЕС с уходом Великобритании сильно увеличивается. Не сразу обвально, а как в той пословице – «капля по капле и камень долбит», поодиночке.И Польша с Венгрией выглядят в этом смысле главными претендентами на выход: обе страны испытывают сильные трения с руководством ЕС, не одобряющим их судебные реформы. В случае с Венгрией дошло до разговоров о лишении страны права голоса в Евросоюзе. Польше угрожала такая же перспектива, но в последний момент Варшава поступилась своими принципами ради все тех же отчислений в ее кассу из бюджета Сообщества.«Вышеградская четверка» и примкнувшая к ней Австрия активно сопротивляются миграционной политике Евросоюза, отказываясь принимать иммигрантов, и это тоже следует рассматривать как побудительный мотив для руководителей этих государств «поглядывать на сторону». Не стоит забывать также и о том, что Италия может занять антиевросоюзную позицию в случае прихода к власти на Апеннинах Маттео Сальвини. Лидер «Лиги» это уже неоднократно демонстрировал. Да и в Швеции набирающая силу и голоса избирателей евроскептическая партия «Шведские демократы» объявляла, что «ради спасения страны готова вывести скандинавское королевство из Евросоюза».Все это, конечно, не быстро. Но реализация такого сценария становится все вероятнее с каждым годом.Автор: Владимир Добрынин для ВЗГЛЯД vz.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: евросоюз, деньги, развал, соцстраны — статья прочитана 257 раз Комментарии