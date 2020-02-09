Весна выбирает «Клайпедчанку» 🔊 Воспроизвести В Клайпеде ветрено, сыро, практически постоянно идёт дождь, а то и с градом. Но приближение весны ощущается. Это ощущение даёт конкурс «Клайпедчанка года», который ежегодно проводит местная газета.



Идёт уже второй тур конкурса, в котором можно голосовать за 20 предложенных жителями претенденток: можно голосовать на сайте газеты «Клайпеда», эсэмэсками и купонами из газеты.



Среди участниц: дизайнеров, педагогов танца, занимающихся историей края, спортсменок, медиков и представительниц других профессиий на почётную премию «Клайпедчанка года 2020» в этом году номинирована и Мария Серебрякова, президент ассоциации русского фольклора «Вечёра» и руководитель студии фольклора «Веретёнце». Эти организации работают, в том числе и с молодёжью, сохраняя народную традиционную культуру в городе, республике и за рубежом, помогая вести межкультурный диалог.



О мероприятиях с участием этих организаций и о самой Марии Серебряковой «Обзор» уже не раз рассказывал на своих страницах и на сайте www.obzor.lt.



Сейчас голосованием жители выбирают десять претенденток, наиболее достойных этого титула. На следующем этапе будет отобрано шесть финалисток. А 5 марта на праздничном мероприятии будет объявлена уже восемнадцатая «Клайпедчанка года». Идёт уже второй тур конкурса, в котором можно голосовать за 20 предложенных жителями претенденток: можно голосовать на сайте газеты «Клайпеда», эсэмэсками и купонами из газеты.Среди участниц: дизайнеров, педагогов танца, занимающихся историей края, спортсменок, медиков и представительниц других профессиий на почётную премию «Клайпедчанка года 2020» в этом году номинирована и Мария Серебрякова, президент ассоциации русского фольклора «Вечёра» и руководитель студии фольклора «Веретёнце». Эти организации работают, в том числе и с молодёжью, сохраняя народную традиционную культуру в городе, республике и за рубежом, помогая вести межкультурный диалог.О мероприятиях с участием этих организаций и о самой Марии Серебряковой «Обзор» уже не раз рассказывал на своих страницах и на сайте www.obzor.lt.Сейчас голосованием жители выбирают десять претенденток, наиболее достойных этого титула. На следующем этапе будет отобрано шесть финалисток. А 5 марта на праздничном мероприятии будет объявлена уже восемнадцатая «Клайпедчанка года». Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204 — статья прочитана 128 раз Комментарии