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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Весна выбирает «Клайпедчанку»
Идёт уже второй тур конкурса, в котором можно голосовать за 20 предложенных жителями претенденток: можно голосовать на сайте газеты «Клайпеда», эсэмэсками и купонами из газеты.
Среди участниц: дизайнеров, педагогов танца, занимающихся историей края, спортсменок, медиков и представительниц других профессиий на почётную премию «Клайпедчанка года 2020» в этом году номинирована и Мария Серебрякова, президент ассоциации русского фольклора «Вечёра» и руководитель студии фольклора «Веретёнце». Эти организации работают, в том числе и с молодёжью, сохраняя народную традиционную культуру в городе, республике и за рубежом, помогая вести межкультурный диалог.
О мероприятиях с участием этих организаций и о самой Марии Серебряковой «Обзор» уже не раз рассказывал на своих страницах и на сайте www.obzor.lt.
Сейчас голосованием жители выбирают десять претенденток, наиболее достойных этого титула. На следующем этапе будет отобрано шесть финалисток. А 5 марта на праздничном мероприятии будет объявлена уже восемнадцатая «Клайпедчанка года».
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Клайпеда
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204
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