Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В Клайпеду идет новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже восьмое судно с СПГ от концерна Equinor в начавшемся в октябре прошлого года газовом году.



"Планируется, что газовоз Arctic Voyager придет в Клайпедский порт 6 февраля. Будет доставлено около 140 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.



В декабре в Клайпеду также пришло более 150 тыс. кубометров СПГ из США.



С октября в Клайпеду пришло и 18 небольших грузов СПГ из российского порта Высоцк, где находится завод компании "Новатэк".



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Компания Emas, осуществляющая надзор за контролируемым польским нефтеконцерном Orlen нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) Orlen Lietuva, меняет название на Orlen Service Lietuva. В Клайпеду идет новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже восьмое судно с СПГ от концерна Equinor в начавшемся в октябре прошлого года газовом году."Планируется, что газовоз Arctic Voyager придет в Клайпедский порт 6 февраля. Будет доставлено около 140 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.В декабре в Клайпеду также пришло более 150 тыс. кубометров СПГ из США.С октября в Клайпеду пришло и 18 небольших грузов СПГ из российского порта Высоцк, где находится завод компании "Новатэк".* * *Компания Emas, осуществляющая надзор за контролируемым польским нефтеконцерном Orlen нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) Orlen Lietuva, меняет название на Orlen Service Lietuva. Такое решение приняли новые акционеры – принадлежавшие Orlen Lietuva акции предприятия с июня прошлого года контролирует польская компания Orlen Serwis.



По словам представителей предприятия, это сделано с целью, чтобы название больше походило на названия других предприятий группы, а компанию узнавали как предприятие Orlen.



Новое название компании зарегистрировано в Реестровом центре на прошлой неделе.



Предприятие инженерных услуг Emas создано в 2009 году после отделения от НПЗ Mazeikiu nafta Цеха измерительных приборов и автоматики и Цеха энергоснабжения. В компании работает 206 человек.



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В декабре 2019 года годовой рост торговли в Литве был крупнейшим в Балтийских странах.



За год – в декабре, по сравнению с декабрем 2018 года, розничная торговля в Литве увеличилась на 4,7%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы ЕС.



В Латвии и Эстонии розничная торговля за год увеличилась на 3,2%.



За месяц – в декабре, по сравнению с ноябрем, торговля в Литве сократилась на 0,1%, в Латвии – 0,2%, а в Эстонии – 2,1%.



В целом в ЕС розничная торговля за год выросла на 2%, а за месяц – сократилась на 1%.



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В прошлом году в Литве потребление электроэнергии составило 11,145 млрд киловатт-часов – на 0,3% меньше, чем в 2018 году. В стране было произведено 3,64 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 13% больше, чем в 2018 году, сообщил оператор передающей системы Litgrid.



"Растущая доля генерации в общем потреблении в нашей стране в наиболее значительной степени была обусловлена увеличением производства на ветряных установках на целых 28%. Если говорить о конечном потреблении, то мы видим, что в 2019 году выросло количество производящих потребителей, однако определяющее влияние оказала более теплая зима, равномерно повлиявшая на все сектора", – сообщил в пресс-релизе гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.



В прошлом году количество электроэнергии, потребленное промышленными компаниями, выросло на 1,2% до 4,336 млрд киловатт-часов. Количество электроэнергии, потребленной жителями, сократилось на 2,4% до 2,913 млрд киловатт-часов, сельским хозяйством – на 2% до 255 млн киловатт-часов, транспортом – на 3,7% до 104 млн киловатт-часов, услугами и прочими потребителями – на 0,1% до 3,537 млрд киловатт-часов.



В прошлом году на ветряных станциях было произведено 1,453 млрд киловатт-часов, что на 27,7% больше, чем в 2018 году, а производство электроэнергии за счет возобновляющихся энергоносителей составило почти две трети совокупного производства энергии в Литве. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии