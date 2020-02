Экономика Литвы: цифры и факты

Компания Сili pica, владеющая сетью пиццерий в Литве и Латвии, отказывается от заявленных ранее планов приобретения предприятий общественного питания в Балтийских странах, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Глава холдинга Cili Holdings, которому принадлежит Cili pica, Йонас Каросас сообщил, что в результате размещения облигаций компания позаимствовала 1 млн евро – наполовину меньше, чем планировалось летом.



Й. Каросас утверждает, что, если компания будет расширяться в ближайшее время, то будет делать это органично, а не через приобретения.



Летом прошлого года сообщалось, что Cili Holdings планирует позаимствовать на рынке 2 млн евро, направив эти средства на приобретение предприятий общественного питания в Балтийских странах. Компания Сili pica, владеющая сетью пиццерий в Литве и Латвии, отказывается от заявленных ранее планов приобретения предприятий общественного питания в Балтийских странах, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.Глава холдинга Cili Holdings, которому принадлежит Cili pica, Йонас Каросас сообщил, что в результате размещения облигаций компания позаимствовала 1 млн евро – наполовину меньше, чем планировалось летом.Й. Каросас утверждает, что, если компания будет расширяться в ближайшее время, то будет делать это органично, а не через приобретения.Летом прошлого года сообщалось, что Cili Holdings планирует позаимствовать на рынке 2 млн евро, направив эти средства на приобретение предприятий общественного питания в Балтийских странах.

По причине нехватки работников и высоких зарплат эстонский производитель мягкой мебели Fleming переносит производство в Литву, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



В последнее время эстонская компания работала убыточно, ее содержала действующая в Шакяйском районе Литвы компания Fleming baldai.



Закрывающая таллинская компания Fleming в марте-мае уволит 213 работников.



По данным литовского Фонда социального страхования (Sodra), на предприятии Fleming baldai работают 185 человек.



Эстонская компания My Fitness, которой в странах Балтии принадлежит одноимённая сеть спортивных клубов, укрепляет позиции в Литве – она купила предприятие Gym Plius, контролирующее одноимённую сеть спортклубов.



По данным Реестрового центра, единственным акционером Gym Plius компания My Fitness стсла 30 января. До этого предприятием владели Айридас Кондротас и компания литовского капитала Invefina.



У Gym Plius в Литве 10 спортклубов, из которых шесть – в Вильнюсе, три – в Каунасе и один в Паневежисе.



My Fitness принадлежит 19 спортклубов в Эстонии, 11 в Латвии, а в прошлом году компания открыла в Вильнюсе первый в Литве спортклуб, инвестиции в него составили 1,3 млн евро.



Доходы Gym Plius от продаж в 2018 году увеличились в 2,2 раза до 2,805 млн евро, компания заработала 430,9 тыс. евро чистой прибыли, между тем в 2017 году ее убытки составили 26 тыс. евро.



Оптовая средняя цена на электроэнергию в Литве в январе была 30,8 евро за мегаватт-час – это самая низкая среднемесячная цена на электроэнергию в ценовой зоне Литвы биржи Nord Pool за период с 2013 года. По сравнению с декабрем электричество подешевело на 21%, а по сравнению с январем 2019 года – на 45%.



Цена на электроэнергию системы биржи Nord Pool за месяц снизилась на 34% до 24,1 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии электроэнергия за месяц также подешевела на 21% до 30,8 евро соответственно, в Польше – на 1% до 44,1 евро, в 4-й зоне Швеции – на 28% до 26,4 евро за мегаватт-час, сообщил оператор передающей системы Litgrid.



Страны Балтии вместе взятые в январе выработали 53% (1261 гигаватт-час) всей потребленной электроэнергии, объёмы которой в январе составили 2396 гигаватт-часов. Совокупные объёмы выработки за месяц выросли на 8%, а потребление – на 5%.



В январе Литва импортировала 76% от потребности страны в электроэнергии. 47% импортировано из третьих стран, 36% – через смычку NordBalt из скандинавских стран, 16% – через латвийско-литовскую границу и 1% – через смычку LitPol Link.