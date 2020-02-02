Реплика Пинхоса Фридберга «Таки дожили…»

Пинхос Фридберг, Вилнэ
lzb.lt
В речи посла Израиля Йоссефа Леви, с которой он «выступил в МИДе Литвы на мероприятии, посвящённом Международному дню памяти жертв Холокоста», я, полуслепой (в буквальном смысле!), не нашел упоминания «Красной Армии».
Тогда я скопировал текст и поместил его в WORD. Поисковик WORD’а тоже этих слов не нашел…
P.S. На литовской странице сайта та же статья была опубликована под несколько другим названием
«Holokausto aukų atminimo dieną – sukrečianti Izraelio ambasadoriaus kalba»
Перевод: В день памяти жертв Холокоста – речь посла Израиля, которая потрясла.
Пытаясь понять смысл слова «потрясла», я вдруг вспомнил (слава богу, в отличие от глаз память еще в порядке!) другие слова посла
Перевод: Посол в интервью 15min утверждал, что происходящие в последние месяцы дискуссии об исторической памяти – внутренний вопрос Литвы, который Израиль наблюдает со стороны.
Таки, дожили…
P.P.S. Представим себе на секундочку, что Сейм принимает «Проект Гумуляускаса». Что в таком случае делать Израилю – промолчать «в тряпочку» или менять посла?
Источник: lzb.lt
P.S. На литовской странице сайта та же статья была опубликована под несколько другим названием
«Holokausto aukų atminimo dieną – sukrečianti Izraelio ambasadoriaus kalba»
Перевод: В день памяти жертв Холокоста – речь посла Израиля, которая потрясла.
Пытаясь понять смысл слова «потрясла», я вдруг вспомнил (слава богу, в отличие от глаз память еще в порядке!) другие слова посла
Перевод: Посол в интервью 15min утверждал, что происходящие в последние месяцы дискуссии об исторической памяти – внутренний вопрос Литвы, который Израиль наблюдает со стороны.
Таки, дожили…
P.P.S. Представим себе на секундочку, что Сейм принимает «Проект Гумуляускаса». Что в таком случае делать Израилю – промолчать «в тряпочку» или менять посла?
Источник: lzb.lt
Воспроизвожу копию этого комментария:
В. Зайдентрегер
- 2020-02-02 17:43:51(114)
Моё родство с еврейским певцом Б. Хайтовским, проживавшим в Вильнюсе, оставило мне в наследство интерес к тому, что происходит на его родине – в Литве. По возможности стараюсь следить за событиями в этой стране. Думаю, что не только я обратил внимание на то, что вслед за президентом Польши и президент Литвы отказался посетить Израиль во время недавних памятных мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв Холокоста. Видимо, тоже испугался просемита Путина.
Известно и то, что Литва хочет принять закон («Проект Гумуляускаса»), объявляющий, что страна и её жители не имеют никакого отношения к гибели евреев на её территории в годы войны. Пример соседей оказался заразительным. Евреи в Вильнюсе это заметили и взволновались. Но это не взволновало посла Израиля в Литве.
На литовском сайте газеты ОБЗОР по ссылке https://www.obzor.lt/news/n57085.html можно прочитать короткую реплику П. Фридберга (кстати, автора нашего портала): «Таки дожили…», которая относится к речи посла Йоссефа Леви, выступившего в МИДе Литвы на мероприятии, посвящённом дню памяти жертв Холокоста. В своей речи посол заявил, в частности, что «происходящие в последние месяцы дискуссии об исторической памяти – внутренний вопрос Литвы, который Израиль наблюдает со стороны.»
«Представим себе на секундочку, - пишет ПФ в заключение, - что Сейм принимает «Проект Гумуляускаса». Что в таком случае делать Израилю – промолчать «в тряпочку» или менять посла?»
P.s. Добавлю пару слов от себя.
В речи посла (ссылку см. в ОБЗОРе) упоминается, что 95 процентов евреев Литвы были убиты во время нацистской оккупации. К счастью, Б. Хайтовский, оказался в числе тех 5-ти процентов, что остались в живых. Летом 1941-го он с семьёй проживал Каунасе. В дни, когда немцы приближались к городу, а евреи, вспоминая менталитет немцев времён ПМВ, ещё раздумывали: бежать или остаться, БХ принял единственно правильное решение – бежать. И убежали, убежали вглубь России (г. Вольск). Все, кто был с ним, пережили войну и вернулись в Литву.
Сам БХ, мобилизованный в конце 1941 г. в армию, в годы войны вдохновлял литовцев и евреев 16-ой Литовской дивизии своими песнями на литовском и идиш. В послевоенные годы, в отпущенные ему судьбой двадцать лет, несмотря на препятствия (и опасности), стоявшие перед всеми еврейскими исполнителями в то время, продолжал радовать своих слушателей песнями на идиш. Его голос, его песни и сейчас можно послушать благодаря возможностям интернета.
(Подробности биографии БХ здесь: http://club.berkovich-zametki.com/?p=32796)
Пинхос Фридберг, автор Реплики