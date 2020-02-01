«Ленинград. Аушвиц-Биркенау. Мемель» 🔊 Воспроизвести







В заголовок вынесено название концерта, прошедшего 27 января 2020 года в Клайпеде.



Балтийская молодежная ассоциация «Ювенис» (организатор мероприятия) уместила в один концерт все три события – полное снятие блокады Ленинграда, освобождение узников фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) и освобождение Мемеля от нацистской армии.



27 января 1944 года блокадный Ленинград был окончательно вырван из фашистского кольца. 872 дня голода, холода, болезней, обстрелов – постоянное дыхание смерти… До сих пор не установлено точное число погибших ленинградцев (по некоторым данным – свыше двух миллионов). Исследователи подсчитали, что за годы блокады в ходе эвакуации погибло от 128 до 160 тысяч детей – фашисты бомбили эшелоны, баржи на Ладоге, автофургоны на льду Ладожского озера. Данных о том, сколько детей забрала блокада Ленинграда, нет. Для них, для уснувших вечным сном детей блокадного Ленинграда прозвучала колыбельная в исполнении Софии Шило, ученицы Татьяны Филатовой. Балтийская молодежная ассоциация «Ювенис» (организатор мероприятия) уместила в один концерт все три события – полное снятие блокады Ленинграда, освобождение узников фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) и освобождение Мемеля от нацистской армии.27 января 1944 года блокадный Ленинград был окончательно вырван из фашистского кольца. 872 дня голода, холода, болезней, обстрелов – постоянное дыхание смерти… До сих пор не установлено точное число погибших ленинградцев (по некоторым данным – свыше двух миллионов). Исследователи подсчитали, что за годы блокады в ходе эвакуации погибло от 128 до 160 тысяч детей – фашисты бомбили эшелоны, баржи на Ладоге, автофургоны на льду Ладожского озера. Данных о том, сколько детей забрала блокада Ленинграда, нет. Для них, для уснувших вечным сном детей блокадного Ленинграда прозвучала колыбельная в исполнении Софии Шило, ученицы Татьяны Филатовой.



Нелегким для зрителей стал и рассказ о фашистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау, который 27 января 1945 года освободила Красная Армия. За годы существования концлагерь унес жизни более четырех миллионов человек, из которых около 234 тысячи (!) - дети.



Здесь был разработан метод уничтожения людей газом «Циклон Б», а также «удобная» доставка тел погибших из газовых камер в крематории. Здесь ставил свои нечеловеческие опыты псевдо-врач Менгеле.











Пронзительно до слез прозвучало стихотворение С. Михалкова «Ботинок», прочитанное членом Клайпедского литературного клуба «Среда» Светланой Лебедевой. До боли, до дрожи, чтобы помнили…



Как в этом чудовищном месте выживали люди, зрителям было рассказано в видеоролике – коротком, но емком. Снятый в современном музейном комплексе, помимо истории лагеря ролик наталкивает на вопрос – почему надписи на указателях и стендах на четырех языках, среди которых нет русского?..



28 января – знаменательная для Клайпеды и Литвы дата. В этот день в 1945 году Мемель был полностью освобожден от фашистских войск. Об этом со сцены говорили заместитель председателя Клайпедского Совета ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Иван Филиппович Кика, Почетный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Алексеевич Логвин, Наталья Фоченкова. Об этом – новое издание директора Балтийской молодежной ассоциации «Ювенис» А. Грейчуса «Бои за Мемель», переданное в дар ветеранам.



Пока рядом с нами живые участники боев за Мемель, ни одному «историку» не удастся «открыть истину», как был освобожден город от фашистов. Потому сейчас как никогда важно записать рассказы ветеранов как свидетельства тех кровавых событий. Примерами таких свидетельств стали письма с фронта, зачитанные со сцены, - Героев Советского Союза Ефима Белинского и Василия Фомина.











Два с половиной часа со сцены звучали близкие сердцу песни в исполнении Кирилла Мелюкштиса (г. Санкт-Петербург), Бориса Дёмина (г. Гатчина, Ленинградская обл.), Даниила Карабута (г. Клайпеда), Софии Шило, Дарьи Андреевой и Арана Пеганова (педагог Татьяна Филатова, ОО «Музыкальная гостиная», г. Клайпеда). Свое стихотворение под флейту (Ирина Беспамятнова) прочел член клуба «Среда» Андрей Златолинский. При этом все выступления сопровождались кадрами кинохроники.



Борис Дёмин также передал подарки Совету ветеранов от Совета ветеранов войны и труда города Гатчины (председатель Александр Павлович Резвый), а артисты Кубанского казачьего хора прислали видеопоздравление клайпедчанам с 75-ой годовщиной освобождения Мемеля от фашистской чумы.











Хочу выразить огромную благодарность всем, кто помог концерту состояться, - Татьяне Филатовой, Жанне Карабут, Наталье Фоченковой, Роману Крылюку за безупречное обеспечение звуком, артистам, отдавшим частицу себя зрителям. И, конечно, зрителям, клайпедчанам, которые вместе с артистами пели песни в этот праздничный день.



А на следующий день – 28 января – у воинского мемориала прошел митинг, о котором не раз говорилось в ходе концерта.



Алексей ГРЕЙЧУС,



директор Балтийской молодёжной ассоциации «Ювенис»



Фото Жанны Карабут и Леонида Соболева







О своей поездке на мемориал «Цветок жизни» в Санкт-Петербурге рассказала депутат городского совета Клайпеды Элла Андреева. Поведала и историю ленинградской девочки Тани Савичевой, которой сейчас могло бы исполниться 90 лет, но ее убил фашизм…Нелегким для зрителей стал и рассказ о фашистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау, который 27 января 1945 года освободила Красная Армия. За годы существования концлагерь унес жизни более четырех миллионов человек, из которых около 234 тысячи (!) - дети.Здесь был разработан метод уничтожения людей газом «Циклон Б», а также «удобная» доставка тел погибших из газовых камер в крематории. Здесь ставил свои нечеловеческие опыты псевдо-врач Менгеле.Пронзительно до слез прозвучало стихотворение С. Михалкова «Ботинок», прочитанное членом Клайпедского литературного клуба «Среда» Светланой Лебедевой. До боли, до дрожи, чтобы помнили…Как в этом чудовищном месте выживали люди, зрителям было рассказано в видеоролике – коротком, но емком. Снятый в современном музейном комплексе, помимо истории лагеря ролик наталкивает на вопрос – почему надписи на указателях и стендах на четырех языках, среди которых нет русского?..28 января – знаменательная для Клайпеды и Литвы дата. В этот день в 1945 году Мемель был полностью освобожден от фашистских войск. Об этом со сцены говорили заместитель председателя Клайпедского Совета ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Иван Филиппович Кика, Почетный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Алексеевич Логвин, Наталья Фоченкова. Об этом – новое издание директора Балтийской молодежной ассоциации «Ювенис» А. Грейчуса «Бои за Мемель», переданное в дар ветеранам.Пока рядом с нами живые участники боев за Мемель, ни одному «историку» не удастся «открыть истину», как был освобожден город от фашистов. Потому сейчас как никогда важно записать рассказы ветеранов как свидетельства тех кровавых событий. Примерами таких свидетельств стали письма с фронта, зачитанные со сцены, - Героев Советского Союза Ефима Белинского и Василия Фомина.Два с половиной часа со сцены звучали близкие сердцу песни в исполнении Кирилла Мелюкштиса (г. Санкт-Петербург), Бориса Дёмина (г. Гатчина, Ленинградская обл.), Даниила Карабута (г. Клайпеда), Софии Шило, Дарьи Андреевой и Арана Пеганова (педагог Татьяна Филатова, ОО «Музыкальная гостиная», г. Клайпеда). Свое стихотворение под флейту (Ирина Беспамятнова) прочел член клуба «Среда» Андрей Златолинский. При этом все выступления сопровождались кадрами кинохроники.Борис Дёмин также передал подарки Совету ветеранов от Совета ветеранов войны и труда города Гатчины (председатель Александр Павлович Резвый), а артисты Кубанского казачьего хора прислали видеопоздравление клайпедчанам с 75-ой годовщиной освобождения Мемеля от фашистской чумы.Хочу выразить огромную благодарность всем, кто помог концерту состояться, - Татьяне Филатовой, Жанне Карабут, Наталье Фоченковой, Роману Крылюку за безупречное обеспечение звуком, артистам, отдавшим частицу себя зрителям. И, конечно, зрителям, клайпедчанам, которые вместе с артистами пели песни в этот праздничный день.А на следующий день – 28 января – у воинского мемориала прошел митинг, о котором не раз говорилось в ходе концерта. специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: Мемель, Балтийская молодёжная ассоциация «Ювенис», Ленинград, Аушвиц-Биркенау География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 285 раз Комментарии