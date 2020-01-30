Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в прошлом году вырос, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, он увеличился на 3,9% и в ценах того период составил 48,3 млрд евро.



В четвертом квартале 2019 года в ценах того времени ВВП составил 12,6 млрд евро – на 1,3% больше, чем в июне-сентябре прошлого года, сообщил Департамент статистики.



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В прошлом году экспорт литовских товаров, по сравнеиню с 2018 годом, вырос на 4,8% до 29,6 млрд евро, а импорт – на 2,8% до 31,8 млрд евро.



Дефицит внешней торговли в прошлом году составил 2,2 млрд евро, сообщил Департамент статистики.



Больше всего экспортировалось в Россию, Латвию, Польшу и Германию. Больше всего импортировалось из России, Польши, Германии и Латвии. Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в прошлом году вырос, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, он увеличился на 3,9% и в ценах того период составил 48,3 млрд евро.В четвертом квартале 2019 года в ценах того времени ВВП составил 12,6 млрд евро – на 1,3% больше, чем в июне-сентябре прошлого года, сообщил Департамент статистики.* * *В прошлом году экспорт литовских товаров, по сравнеиню с 2018 годом, вырос на 4,8% до 29,6 млрд евро, а импорт – на 2,8% до 31,8 млрд евро.Дефицит внешней торговли в прошлом году составил 2,2 млрд евро, сообщил Департамент статистики.Больше всего экспортировалось в Россию, Латвию, Польшу и Германию. Больше всего импортировалось из России, Польши, Германии и Латвии. Литва в основном экспортирует и импортирует минеральные продукты, машины и механическое оборудование, электрооборудование, продукцию химпромышленности и родственных с ней отраслей.



Основную часть экспортируемых товаров литовского происхождения составляют нефтепродукты. Основными партнерами по экспорту товаров литовского происхождения являются Германия, Польша, Латвия, Швеция и США.



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По предварительным оценкам, месячная инфляция, рассчитанная на основе Гармонизированного индекса потребительских цен (ГИПЦ) с другими странами Европейского союза, в Литве в январе была близка к нулю.



Согласно предварительным данным, предварительный годовой уровень инфляции (в январе по сравнению с январем 2018 года) составил 2,8%, сообщает Департамент статистики страны.



В декабре в Литве согласованная месячная инфляция составляла 0,5%, а согласованная годовая – 2,7%.



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В прошлом году на внутреннем рынке Литвы было проведено строительных работ на 3,4 млрд евро - в сопоставимых ценах это на 8,3% больше, чем в 2018 году.



Объем строительных работ, связанных с возведением зданий и проведенных в прошлом году, в сопоставимых ценах вырос на 9,2%, по сравнению с 2018 годом, а объем строительства инженерных сообщений вырос на 7,2%, сообщил Департамент статистики.



Больше всего было проведено работ по строительству инженерных сооружений, они составили 44% всех проведенных строительных работы, строительство нежилых помещений и жилых зданий составили соответственно 39% и 17%.



В прошлом году за границей было выполнено работ на 382 млн евро – на 16,1% больше, чем в 2018 году.



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Реальная заработная плата в Литве в прошлом году, по сравнению с 2018 годом, выросла на 11,6%, сообщил Департамент статистики, ссылаясь на предварительные данные.



Средняя месячная зарплата брутто (до уплаты налогов), включая индивидуальные предприятия, но за вычетом влияния на зарплату индексации в связи изменением налогов, в прошлом году выросла на 8,8% до 1296,2 евро, среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) – на 14,2% до 822 евро.



В прошлом году зарплаты брутто активней росли в государственном секторе – здесь они увеличились на 12,2% до 1368,2 евро. В частном секторе они выросли на 7,4% до 1265 евро.



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В прошлом году стоимость сельскохозяйственной продукции в Литве выросла на 14,8%. Стоимость продукции растениеводства выросла на 22,9%, а животноводства – на 2,8%.



Определенное влияние оказал и рост на 18,5% продукции растениеводства и увеличение на 5% закупочных цен на продукцию этой отрасли сельского хозяйства, сообщил Департамент статистики.



Объемы животноводческой продукции в прошлом году сократились на 0,1%, однако закупочные цены на нее выросли на 3,1%.



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В прошлом году уровень безработицы в Литве составил 6,3% – это на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2018 году. В прошлом году показатель долгосрочной безработицы почти не изменился и составил 1,9%.



Основываясь на предварительных данных исследования занятости населения, Департамент статистики сообщил, что в 2019 году в стране было 92 тыс. безработных, а работали 1,378 млн жителей.



За год количество занятых жителей выросло на 3,1 тыс. (на 0,2%), а количество безработных – на 2,1 тыс. (на 2,3%).



В прошлом году в стране также было 898 тыс. экономически неактивных людей старше 15 лет – их число за год сократилось на 16,7 тыс. (1,8%).



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Уровень безработицы в Литве в декабре 2019 года был ниже среднего показателя в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.



За год уровень безработицы в Литве повысился на 0,3 пункта, а за месяц снизился на 0,3 пункта и в декабре был 6,1%, показывают данные Евростата.



Во всем ЕС он за год снизился на 0,4 пункта до 6,2%, а за год – на 0,1 пункта.



Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год снизился на 0,7 пункта до 10,4%, во всем ЕС этот показатель достигал 14,1% или на 0,5 пункта ниже, чем год назад.



В конце ноября в Литве не было работы у 90 тыс. человек, из них 12 тыс. были молодые люди до 25 лет.



В Латвии уровень безработицы за год снизился на 0,2 пункта, за месяц он повысился на 0,4 пункта и составил 6,7%. Эстония не привела свои новейшие данные Евростату.



Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что все всем ЕС в ноябре работы не было у 15,5 млн человек.



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Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group, контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, приобретает обосновавшуюся в Исландии грузовую авиакомпанию Bluebird Nordic.



Договор с BB Holding ehf. о приобретении 100% акций компании Bluebird Nordic был подписан 24 января, сообщила группа.



Сумма сделки не разглашается.



Г. Жемялис утверждает, что с этим приобретением Avia Solutions Group выйдет в бизнес аренды грузовых самолетов узкого корпуса (по принципу ACMI, когда одна авиакомпания (лизингодатель) предоставляет в аренду самолёт, полный экипаж, техобслуживание и страхование самолета - BNS).



"Мы являемся крупнейшей группой, предоставляющей услуги ACMI в пассажирском транспорте, обладающей одной из крупнейшей в Европе компанией корпоративных авиалиний – сейчас ассортимент наших услуг пополнится и очень важными операциями грузовых перевозок", – отметил в пресс-релизе Г. Жемялис.



Как говорится в сообщении, у Bluebird Nordic шесть Boeing 737 freighter и она осуществляет планируемые и чартерные рейсы, предлагает услуги импорта и экспорта грузов в Исландию и из нее.



В 2018 году консолидированная чистая прибыль Avia Solutions Group составила 14,05 млн евро – почти в два раза больше, чем в 2017-ом, выручка группы выросла на 25% до 420 млн евро.



У компании 67 представительств и производственных центров во всем мире, в них работают более 5 тыс. человек.



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В 2019 году контролируемая крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva получила 83,1 млн евро (356 млн польских злотых) чистой прибыли – в 3,7 раза больше, чем в позапрошлом году, когда чистая прибыль компании составила 22,6 млн евро (97 млн злотых).



Выручка от продаж компании, по сравнению с 2018 годом, сократилась на 2% до 4,593 млрд евро (19,676 млрд злотых), говорится в отчете польской Orlen о деятельности в прошлом году. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии