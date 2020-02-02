Тут пришла тётя Вера... И вспомнила о родословной 🔊 Воспроизвести



- Тётя Вера, а признайтесь-ка вы честно, не было ли в вашем роду представителей Избирательной акции поляков Литвы? А то, если вдруг назначат меня завтра премьер-министром, то я хочу быть уверенным, что могу спокойно вам доверить пост министра культуры или, может, образования – как бывшей учительнице, - поставил я вопрос ребром, когда доел принесённое народным политологом варенье.



- Ну, ты знаешь, это вопрос, конечно, интересный. Я про свой род могу совершенно точно сказать вплоть до дедушек и бабушек, про прадедушек и прабабушек, конечно, знаю, но насколько они чисты в национальном вопросе, тут у меня уже могут быть сомнения. А вдруг прадед по материнской линии произошёл от белоруса и польки, или наоборот? Тут уже надо обращаться за помощью, как я думаю, в Службу специальных расследований (ССР). Там уж точно знают, кто кому кем приходится, - уверенно заявила тётя Вера. - Тётя Вера, а признайтесь-ка вы честно, не было ли в вашем роду представителей Избирательной акции поляков Литвы? А то, если вдруг назначат меня завтра премьер-министром, то я хочу быть уверенным, что могу спокойно вам доверить пост министра культуры или, может, образования – как бывшей учительнице, - поставил я вопрос ребром, когда доел принесённое народным политологом варенье.- Ну, ты знаешь, это вопрос, конечно, интересный. Я про свой род могу совершенно точно сказать вплоть до дедушек и бабушек, про прадедушек и прабабушек, конечно, знаю, но насколько они чисты в национальном вопросе, тут у меня уже могут быть сомнения. А вдруг прадед по материнской линии произошёл от белоруса и польки, или наоборот? Тут уже надо обращаться за помощью, как я думаю, в Службу специальных расследований (ССР). Там уж точно знают, кто кому кем приходится, - уверенно заявила тётя Вера. - И что вы сейчас как народный политолог можете сказать о расследовании ССР (хоть бы потом не написать в тексте лишнюю буковку!), проведённого по просьбе представителей администрации президента? – поинтересовался я у соседки.



- Ну, во-первых, я могу только приветствовать такое расследование! Поскольку оно поставило перед нами сразу несколько актуальнейших вопросов. У нас в Литве некоторые злые языки то и дело говорили, что наша страна – это «страна швагеров», что на тёплые места у нас порой пристраивают своих родственников, ближних и дальних, помогают им всячески. А теперь мы, как я понимаю, каждого нового министра будем проверять на коэффициент швагерства в руководимом им ведомстве, - уверенно предположила собеседница.



- И вас не смущает, что претензии, озвученные нашим президентом в отношении министра транспорта Ярослава Наркевича, как бы слегка разошлись с реальными цифрами? – прищурился я.



- Это ты о том, что президент в начале января заявлял, что министр транспорта «трудоустроил», как минимум, 20 товарищей по партии и связанных с ними людей на подчинённых министерству предприятиях, а ССР насчитало лишь 12 человек, к которым лишь при очень большом желании можно применить упрёки президента? А это, к слову, разница чуть ли не в два раза. А если ещё посмотреть, кто попал под «гребёнку» ССР, то вообще трудно скрыть недоумение: почтальон (!), у которого двоюродный брат жены (!!!) является членом ИАПЛ, или, к примеру, сортировщица, «запятнанная» тем, что её свекруха – член ИАПЛ.



- Некоторые политики и общественные деятели назвали это расследование по национально-политическому признаку дурно пахнущим, - заметил я.



- Ну и зря! Просто надо теперь и к другим политическим силам, в том числе и к тем, кто правил раньше, подходить с такими же мерками. Я бы с удовольствием ознакомилась с результатами таких расследований, - мило улыбнулась соседка. Виктор ПРОЗОВ , «Обзор» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1203 — статья прочитана 139 раз Комментарии