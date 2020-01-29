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Этот день в истории Литвы





В результате Мемельской наступательной операции 28 января 1945 года Клайпеда (тогда Мемель) солдатами Красной армии была освобождена от гитлеровских захватчиков.

75-й годовщине освобождения города-порта были посвящены памятные мероприятия, прошедшие в начале нынешней недели в Клайпеде.

Бывшие фронтовики, представители общественности, работники посольств России и Беларуси в Литве возложили цветы и венки на 12 воинских захоронениях Клайпедского уезда, а также на городском воинском Мемориале, где захоронены воины Красной армии, вернувшие Клайпеду Литве.

Был возложен венок от ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе, и к памятнику-обелиску литовским повстанцам, погибшим во время восстания 15 января 1923 года, когда Литва стремилась воссоединиться с приморским регионом.
Член Совета ветеранов войны Иван Филиппович Кика сказал: «Мы чтим память всех освободителей, мы не занимаемся политикой».

Фото автора и Леонида Соболева

Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: Клайпеда, освобождение, Мемель, Мемельская наступательная операция, 28 января 1945 года
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добавлена сегодня, 29 января, 11:40

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