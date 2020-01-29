Этот день в истории Литвы

75-й годовщине освобождения города-порта были посвящены памятные мероприятия, прошедшие в начале нынешней недели в Клайпеде.Бывшие фронтовики, представители общественности, работники посольств России и Беларуси в Литве возложили цветы и венки на 12 воинских захоронениях Клайпедского уезда, а также на городском воинском Мемориале, где захоронены воины Красной армии, вернувшие Клайпеду Литве.Был возложен венок от ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе, и к памятнику-обелиску литовским повстанцам, погибшим во время восстания 15 января 1923 года, когда Литва стремилась воссоединиться с приморским регионом.