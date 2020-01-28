76-я годовщина освобождения Клайпеды от немецко-фашистских захватчиков 🔊 Воспроизвести Бойцы 16 Литовской стрелковой дивизии Бои на улицах Клайпеды



Битва за Клайпеду вошла в историю II Мировой войны как «Мемельская операция». Итогом ее первого этапа стало освобождение практически всей территории Литвы, за исключением города Клайпеды. Операция осуществлялась действиями двух фронтов: 3-го Белорусского (командующий – И. Черняховский) и 1-го Прибалтийского (командующий – И. Баграмян). На линии фронта были сконцентрированы огромные силы, поскольку командование понимало, что неприятель будет отчаянно защищать этот край – не только ворота в Восточную Пруссию, но еще и такой важный стратегический объект, как морской порт. В операции было задействовано до полумиллиона солдат, более 9 тысяч артиллерийских орудий, 1340 танков. 5 октября 1944 года после 20-минутной артподготовки началось советское наступление. Оно было столь стремительным и мощным, а взаимодействие между частями настолько слаженным, что неприятель не смог ему противостоять. В течение первого дня наступления были освобождены 250 населенных пунктов! Битва за Клайпеду вошла в историю II Мировой войны как «Мемельская операция». Итогом ее первого этапа стало освобождение практически всей территории Литвы, за исключением города Клайпеды. Операция осуществлялась действиями двух фронтов: 3-го Белорусского (командующий – И. Черняховский) и 1-го Прибалтийского (командующий – И. Баграмян). На линии фронта были сконцентрированы огромные силы, поскольку командование понимало, что неприятель будет отчаянно защищать этот край – не только ворота в Восточную Пруссию, но еще и такой важный стратегический объект, как морской порт. В операции было задействовано до полумиллиона солдат, более 9 тысяч артиллерийских орудий, 1340 танков. 5 октября 1944 года после 20-минутной артподготовки началось советское наступление. Оно было столь стремительным и мощным, а взаимодействие между частями настолько слаженным, что неприятель не смог ему противостоять. В течение первого дня наступления были освобождены 250 населенных пунктов!



Бои продолжались до конца октября, когда в результате ожесточенных боев практически вся территория Литвы за исключением Клайпеды была очищена от нацистов. Последний участок литовской земли – Клайпеда был настолько хорошо укреплён гитлеровцами, считавшими Мемель исконной территорией Рейха, что, несмотря на массированное наступление, сломить сопротивление вермахта на Клайпедском направлении не удалось. Еще в 1939 году нацисты начали создавать вокруг Клайпеды оборонительные укрепления, опоясав город несколькими линиями железобетонных укреплений, противотанковыми рвами, минными полями. Сам город был особенно хорошо укреплен противником: здесь находился крупный немецкий гарнизон, состоявший из 4 дивизий, усиленный 200 танками. Потребовалось время для создания значительного превосходства советской армии. Только в январе 1945 года начался второй этап Мемельской операции, завершившийся 4 - 7 февраля 1945 года.



27 января 1945 года 4-ая ударная армия под командованием генерал-лейтенанта П. Малышева, в состав которой входила 16 Литовская стрелковая дивизия (командир – генерал-майор А. Урбшас), начала наступление на окруженную в городе группировку гитлеровских войск и штурм Клайпеды. В городе разгорелось ожесточенное сражение. Особенно упорные и кровопролитные бои происходили в районе казарм и железнодорожного вокзала. Несмотря на отчаянное сопротивление гитлеровцев, советские войска оттеснили их и ворвались в порт. В результате двухдневных боев 28 января 1945 года Клайпеда была освобождена от гитлеровских захватчиков. После освобождения города потребовалось еще несколько дней для того, чтобы разминировать его здания и руины.



Во время штурма Клайпеды 28 января 1945 года 113-й стрелковый полк 32-ой стрелковой дивизии и 156-ой полк Литовской стрелковой дивизии 4-ой ударной армии получили приказ переправиться через залив на Куршскую косу, чтобы не дать отходившим частям вермахта соединиться с Кёнигсбергской группировкой. Утром следующего дня разведывательная группа из 7 человек 113-го стрелкового полка по льду залива перебралась на Куршскую косу около хутора Алкснине. Артиллерийский огонь противника препятствовал переправе, и только под прикрытием дымовой завесы бойцы заняли плацдарм и удерживали его до подхода главных сил. Минометный огонь неприятеля взломал лед залива и помешал полку своевременно переправиться на косу. Все это время разведгруппа в условиях круговой обороны вела бой с превосходящими силами противника. Бойцам – разведчикам посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза. В ночь на 30 января полк смог атаковать на Куршской косе германские войска, которые, не выдержав натиска, вынуждены были отходить к морю, где на рейде стояли корабли. Бои на косе продолжались до 7 февраля.



Павшие при взятии Клайпеды воины были захоронены на территории города в братских могилах. В том же 1945 году было создано воинское кладбище, на котором были похоронены 685 воинов. Имена 18 из них остаются неизвестными. В 1975 году кладбище было реконструировано, был создан воинский мемориал. Рядом с братскими могилами погребены 7 героев Советского Союза, погибшие в ходе Мемельской операции: капитан В. Фомин, капитан И. Полозков, лейтенант М. Ларин, лейтенант А. Кулик, лейтенант И. Лапушкин, лейтенант Е. Белинский, младший сержант А. Портянко.



На Куршской косе на 9 километре шоссе Клайпеда – Нида на месте гибели разведывательной группы 113-го стрелкового полка также был создан мемориал.



Так подвигами и ценой жизни советских воинов освобождалась Клайпедская земля. Многие из советских солдат и офицеров увидели Литву впервые в жизни и, выполняя воинский и человеческий долг, пришли сюда, чтобы умереть за то, чтобы эта земля и выход к Балтике вновь принадлежали Литве. И ныне, спустя шесть с половиной десятилетий, мы должны помнить и передавать память об этом своим детям и внукам, чтить павших героев.







по материалам В боях за освобождение Литвы участвовала и своим мужеством и героизмом отличилась 16 Литовская стрелковая дивизия, ядро личного состава и командования которой составляли литовцы, считавшие борьбу с нацизмом своим долгом и делом чести. Многие воины 16 Литовской стрелковой дивизии проявили истинный патриотизм и героизм в борьбе за освобождение Литвы от гитлеровской оккупации. 12 бойцам дивизии за мужество и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза. 16 Литовская стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени, ей было присвоено почетное наименование «Клайпедская».Бои продолжались до конца октября, когда в результате ожесточенных боев практически вся территория Литвы за исключением Клайпеды была очищена от нацистов. Последний участок литовской земли – Клайпеда был настолько хорошо укреплён гитлеровцами, считавшими Мемель исконной территорией Рейха, что, несмотря на массированное наступление, сломить сопротивление вермахта на Клайпедском направлении не удалось. Еще в 1939 году нацисты начали создавать вокруг Клайпеды оборонительные укрепления, опоясав город несколькими линиями железобетонных укреплений, противотанковыми рвами, минными полями. Сам город был особенно хорошо укреплен противником: здесь находился крупный немецкий гарнизон, состоявший из 4 дивизий, усиленный 200 танками. Потребовалось время для создания значительного превосходства советской армии. Только в январе 1945 года начался второй этап Мемельской операции, завершившийся 4 - 7 февраля 1945 года.27 января 1945 года 4-ая ударная армия под командованием генерал-лейтенанта П. Малышева, в состав которой входила 16 Литовская стрелковая дивизия (командир – генерал-майор А. Урбшас), начала наступление на окруженную в городе группировку гитлеровских войск и штурм Клайпеды. В городе разгорелось ожесточенное сражение. Особенно упорные и кровопролитные бои происходили в районе казарм и железнодорожного вокзала. Несмотря на отчаянное сопротивление гитлеровцев, советские войска оттеснили их и ворвались в порт. В результате двухдневных боев 28 января 1945 года Клайпеда была освобождена от гитлеровских захватчиков. После освобождения города потребовалось еще несколько дней для того, чтобы разминировать его здания и руины.Во время штурма Клайпеды 28 января 1945 года 113-й стрелковый полк 32-ой стрелковой дивизии и 156-ой полк Литовской стрелковой дивизии 4-ой ударной армии получили приказ переправиться через залив на Куршскую косу, чтобы не дать отходившим частям вермахта соединиться с Кёнигсбергской группировкой. Утром следующего дня разведывательная группа из 7 человек 113-го стрелкового полка по льду залива перебралась на Куршскую косу около хутора Алкснине. Артиллерийский огонь противника препятствовал переправе, и только под прикрытием дымовой завесы бойцы заняли плацдарм и удерживали его до подхода главных сил. Минометный огонь неприятеля взломал лед залива и помешал полку своевременно переправиться на косу. Все это время разведгруппа в условиях круговой обороны вела бой с превосходящими силами противника. Бойцам – разведчикам посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза. В ночь на 30 января полк смог атаковать на Куршской косе германские войска, которые, не выдержав натиска, вынуждены были отходить к морю, где на рейде стояли корабли. Бои на косе продолжались до 7 февраля.Павшие при взятии Клайпеды воины были захоронены на территории города в братских могилах. В том же 1945 году было создано воинское кладбище, на котором были похоронены 685 воинов. Имена 18 из них остаются неизвестными. В 1975 году кладбище было реконструировано, был создан воинский мемориал. Рядом с братскими могилами погребены 7 героев Советского Союза, погибшие в ходе Мемельской операции: капитан В. Фомин, капитан И. Полозков, лейтенант М. Ларин, лейтенант А. Кулик, лейтенант И. Лапушкин, лейтенант Е. Белинский, младший сержант А. Портянко.На Куршской косе на 9 километре шоссе Клайпеда – Нида на месте гибели разведывательной группы 113-го стрелкового полка также был создан мемориал.Так подвигами и ценой жизни советских воинов освобождалась Клайпедская земля. Многие из советских солдат и офицеров увидели Литву впервые в жизни и, выполняя воинский и человеческий долг, пришли сюда, чтобы умереть за то, чтобы эта земля и выход к Балтике вновь принадлежали Литве. И ныне, спустя шесть с половиной десятилетий, мы должны помнить и передавать память об этом своим детям и внукам, чтить павших героев.по материалам pandia.ru pandia.ru Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Клайпеда, война, освобождение, красная армия, Klaipeda География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 217 раз Комментарии