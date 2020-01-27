Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва остается для Минска главным союзником, он рассчитывает, что РФ "образумится" и вернется к "нормальным отношениям" с республикой.



Как передает



"Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях", - заявил Лукашенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва остается для Минска главным союзником, он рассчитывает, что РФ "образумится" и вернется к "нормальным отношениям" с республикой.Как передает РИА Нвости со ссылкой на агенство Sputnik Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопросы трудового коллектива одного из предприятий в Могилевской области республики."Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях", - заявил Лукашенко. Он отметил, что это не значит взять все, что есть в двух странах, сложить и поделить пополам. "Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях, и конкурировать. И я уверен, что мы справимся", - сказал белорусский лидер.



При этом он считает, что из-за сложившейся в отношениях с РФ ситуации переживать не стоит, поскольку Минск отлично взаимодействует со многими государствами. "Всякое мы переживали… Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения (с Россией – ред.). Если этого старший брат хочет", - добавил Лукашенко.



Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. Президенты Белоруссии и России 30-31 декабря провели две телефонные беседы, в ходе которых обсуждали эту тему. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух НПЗ республики, однако к 1 января 2020 года документы подписаны не были. РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Однако к настоящему времени основательных договоренностей по поставкам сырья в республику стороны все еще не достигли. С учетом этого Белоруссия активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской. РИА Новости Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, Путин, транзит, Лукашенко, порты География: Белоруссия — статья прочитана 145 раз Комментарии