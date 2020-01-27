Латвийские пивовары испугались акцизной войны с Литвой 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Максим Богодвид



Снижение акциза на крепкий алкоголь создало неравные условия конкуренции на латвийском рынке. Представители пивоваренных предприятий предлагают вернуться к налоговым ставкам прошлого года. Представители Латвийской ассоциации пивоваров и Латвийского союза пивоваров опасаются "акцизной войны" с Литвой из-за того, что Рига заморозила ставку акцизного налога на крепкий алкоголь. Об этом сообщает



Летом прошлого года в Латвии снизили акциз на крепкий алкоголь, хотя на пиво ставки остались без изменений. В результате в приграничных районах балтийской республики резко уменьшились продажи этого напитка. В четвертом квартале 2019 года продажи пива сократились наполовину. Снижение акциза на крепкий алкоголь создало неравные условия конкуренции на латвийском рынке. Представители пивоваренных предприятий предлагают вернуться к налоговым ставкам прошлого года. Представители Латвийской ассоциации пивоваров и Латвийского союза пивоваров опасаются "акцизной войны" с Литвой из-за того, что Рига заморозила ставку акцизного налога на крепкий алкоголь. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на латвийские СМИ.Летом прошлого года в Латвии снизили акциз на крепкий алкоголь, хотя на пиво ставки остались без изменений. В результате в приграничных районах балтийской республики резко уменьшились продажи этого напитка. В четвертом квартале 2019 года продажи пива сократились наполовину. "По словам исполнительного директора Латвийского союза пивоваров Петерис Лининьш, это указывает на неравные условия конкуренции, потому что покупатели из-за акциза предпочитают крепкий алкоголь. Также постоянное "дерганье" влияет на конкурентоспособность пивной отрасли и не позволяет планировать развитие в долгосрочной перспективе", – сообщает агентство.



Представители пивоваренных предприятий считают, что компромиссным вариантом для Латвии было бы возвращение к налоговым ставкам прошлого года, которые ближе к уровню Литвы. При этом акциз бы оставался более низким, чем в соседних государствах.



В Литве политики беспокоятся из-за снижения акцизов на алкоголь в соседних странах Балтии. Они предполагают, что участятся поездки литовцев за спиртным в Латвию и Эстонии. Однако министр финансов Вилюс Шапока заверил, что это никак не отразится на Литве и не будет способствовать "алкогольному туризму".



В 2017 года в Литве повысили акцизы на крепкий алкоголь, также власти ввели ограничение на продажу спиртных напитков. При этом исследование литовского Института свободного рынка показало, что в 2017 году в республике возросла незаконная торговля алкоголем.



Эксперты отмечали, что после повышения акцизов жители Литвы стали чаще ездить за алкоголем в соседние страны.



Всемирная организация здравоохранения ранее признала Литву самой пьющей страной в мире. lt.sputniknews.ru Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: цены, акцизы, алкоголь, торговля География: Латвия — статья прочитана 138 раз Комментарии