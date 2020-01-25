Великобританию сотрясает очередной скандал с азиатскими бандами педофилов 🔊 Воспроизвести © AFP 2020, Ben STANSALL



Новые случаи насилия над детьми разоблачил доклад из Манчестера. В докладе отмечается, что должной защиты дети не получили. При этом указано, что почти все преступники были взрослыми азиатскими мужчинами, и многие знали друг друга через сеть азиатских ресторанов.



Британские власти знали, что сеть из преимущественно южноазиатских мужчин занимается растлением социально уязвимых детей, но ничего не сделали, чтобы остановить насилие против десятков девочек, свидетельствует очередной разоблачительный доклад, опубликованный на этой неделе.



Картина вырисовывается крайне прискорбная: более 15 лет назад полиция Большого Манчестера и другие органы местной власти не предприняли надлежащих действий, хотя имели данные о почти сотне «подозрительных лиц», которые использовали сеть ресторанов на вынос как базу для изнасилований и грубого обращения с детьми под опекой в возрасте от 11 до 17 лет в. В докладе описывается, как правонарушители действовали «на виду» и осаждали в поисках жертв интернаты и приемные семьи. Британские власти знали, что сеть из преимущественно южноазиатских мужчин занимается растлением социально уязвимых детей, но ничего не сделали, чтобы остановить насилие против десятков девочек, свидетельствует очередной разоблачительный доклад, опубликованный на этой неделе.Картина вырисовывается крайне прискорбная: более 15 лет назад полиция Большого Манчестера и другие органы местной власти не предприняли надлежащих действий, хотя имели данные о почти сотне «подозрительных лиц», которые использовали сеть ресторанов на вынос как базу для изнасилований и грубого обращения с детьми под опекой в возрасте от 11 до 17 лет в. В докладе описывается, как правонарушители действовали «на виду» и осаждали в поисках жертв интернаты и приемные семьи.



В докладе говорится о «преимущественно азиатских мужчинах», не вдаваясь в их происхождение, религиозную или национальную принадлежность. Однако в другом месте детектив Маргарет Оливер (Margaret Oliver), забившая тревогу из-за прекращения операции, описывает случай, как мужчины «преимущественно пакистанского происхождения» издеваются над «уязвимыми белыми девушками» в Хьюме и окрестностях Рашема в районе так-называемой «карри-мили», где расположен ряд заведений с карри и шашлычных.



В докладе отмечается, что все жертвы были «молодыми белыми женщинами», а преступники — «почти исключительно взрослыми азиатскими мужчинами, многие из которых знали друг друга через сеть азиатских ресторанов».



В докладе, о котором распорядился в 2017 году мэр Большого Манчестера Энди Бёрнэм (Andy Burnham), описывается, как мужчины забирали девушек из домов, употребляли наркотики и растлевали их на «сексуальных вечеринках».



Полиция Большого Манчестера начала операцию «Августа», чтобы расследовать обвинения в педофилии после смерти Виктории Агольи (Victoria Agoglia). 15-летняя девочка умерла от предполагаемой передозировки героина в 2003 году, находясь под опекой. Как сообщает издание «Манчестер ивнинг ньюс» (Manchester Evening News), наркотиком ее снабдил 50-летний Мохаммед Ягуб, за что был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения.



Но несмотря на то, что операция выявила по меньшей мере 57 несовершеннолетних жертв и 97 подозреваемых, к ответственности были привлечены лишь «очень немногие» из них. В конечном счете в 2005 году операцию свернули — якобы из-за необходимости «переброски ресурсов», а вовсе не потому что расследование себя исчерпало, говорится в докладе.



«Принципиально важно, что проблема, решать которую и была призвана операция „Августа" — а именно сексуальная эксплуатация значительного числа детей в системе опеки преимущественно азиатскими мужчинами — так и не была решена, — заключил доклад. — Лишь очень немногие из подозреваемых были привлечены к ответственности, и их преступная деятельность продолжилась».



В докладе приводятся жуткие рассказы детей о жестоком обращении и просьбы их спасти. Сообщается, что одна девочка умоляла опекунов увезти ее из Манчестера, поскольку азиатские мужчины «заставляли ее делать то, чего она не хотела». Другая рассказывает, как ее водили в квартиры с друзьями, давали ей водку и кокаин и заставили «делать все, что попросят». В докладе отмечается, что должной защиты дети не получили.



Кроме того, в нем подробно рассказывается, как правонарушители положили глаз на конкретный детский дом в Манчестере, куда помещались новоприбывшие в сеть детских учреждений. Так они обеспечивали себе «постоянный приток новых жертв».



Этот доклад появился почти через шесть лет после аналогичного доклада — о серийном жестоком обращении с детьми в Ротереме с участием полутора тысяч жертв, — который тоже потряс Великобританию и попал в заголовки международных изданий. Как было установлено в отчете 2014 года, группа преступников «насиловала детей в возрасте от 11 лет, похищала их, увозила в другие города Англии, избивала и запугивала».



Около 80% подозреваемых в тогдашнем скандале были выходцами из мусульманских стран Южной Азии. Впоследствии аналогичные банды были раскрыты в Ньюкасле, Брэдфорде и Рочдейле. В докладе предполагается, что власти игнорировали злоупотребления, чтобы не лить воду на мельницу расистов.



«Ряд опрошенных советников полагали, что, предав эти проблемы огласке, они „дадут подпитку" расистским взглядам, которые, в свою очередь, могут привлечь политиков с экстремистскими взглядами и поставить под угрозу сплоченность сообщества», — говорится в ротеремском докладе.



Эти же соображения проявились и в манчестерском деле. Неназванный сотрудник полиции показал, что им удалось разыскать преступника неазиатского происхождения. Бóльшую часть правонарушителей составляли азиатские мужчины, но «нам велели разыскать членов других этнических групп», признался сотрудник.



Другой старший следователь рассказал о «щекотливых моментах в отношениях между общинами», связанных с полицейской деятельностью в Южном Манчестере. Так, большинство подозреваемых правонарушителей были «преимущественно взрослые азиатские мужчины из числа местных этнических меньшинств». Он также упомянул, что полиция недавно имела дело с другим случаем, — связанным с курдами. По его словам, «между общинами возникла напряженность, и в ходе операции „Августа" предстояло рассмотреть обвинения одной этнической общины против другой».



Хотя полицейское управление категорически заверило, что опасения этнических столкновений на ход расследования никак не повлияли, оно признало, что с его последствиями явно пришлось считаться.



Во вторник главный констебль Йен Хопкинс (Ian Hopkins) извинился перед теми, кого, как он выразился, полиция «подвела» тем, что не расследовала совершенные преступления.



«Хочу сказать, что лично я возмущен тем, что об этих детях не позаботились должным образом, и тем ужасным насилием, которое им пришлось перенести, — сказал он. — Я полон решимости сделать все возможное, чтобы сегодня они добились справедливости, в которой 15 лет назад им было отказано».



Скандал в Манчестере нарисовал «удручающе знакомую картину, которая уже наблюдалась во многих других городах по всей стране», — заключает доклад.



«Тем не менее, это знакомство никоим образом не облегчает участи пострадавших и никоим образом не отменяет необходимости досконального расследования совершенных против них преступлений», — говорится в заявлении.



Автор: Адам Шоу (Adam Shaw) для Fox News, США, перевод «Есть бесспорные доказательства, что компетентные органы знали, что молодые девушки подвергаются сексуальной эксплуатации — обычно группой пожилых азиатских мужчин, — говорится в докладе. — Тогда имелись обширные данные об их именах, адресах и номерах телефонов, но имеющиеся доказательства для преследования преступников не использовались».В докладе говорится о «преимущественно азиатских мужчинах», не вдаваясь в их происхождение, религиозную или национальную принадлежность. Однако в другом месте детектив Маргарет Оливер (Margaret Oliver), забившая тревогу из-за прекращения операции, описывает случай, как мужчины «преимущественно пакистанского происхождения» издеваются над «уязвимыми белыми девушками» в Хьюме и окрестностях Рашема в районе так-называемой «карри-мили», где расположен ряд заведений с карри и шашлычных.В докладе отмечается, что все жертвы были «молодыми белыми женщинами», а преступники — «почти исключительно взрослыми азиатскими мужчинами, многие из которых знали друг друга через сеть азиатских ресторанов».В докладе, о котором распорядился в 2017 году мэр Большого Манчестера Энди Бёрнэм (Andy Burnham), описывается, как мужчины забирали девушек из домов, употребляли наркотики и растлевали их на «сексуальных вечеринках».Полиция Большого Манчестера начала операцию «Августа», чтобы расследовать обвинения в педофилии после смерти Виктории Агольи (Victoria Agoglia). 15-летняя девочка умерла от предполагаемой передозировки героина в 2003 году, находясь под опекой. Как сообщает издание «Манчестер ивнинг ньюс» (Manchester Evening News), наркотиком ее снабдил 50-летний Мохаммед Ягуб, за что был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения.Но несмотря на то, что операция выявила по меньшей мере 57 несовершеннолетних жертв и 97 подозреваемых, к ответственности были привлечены лишь «очень немногие» из них. В конечном счете в 2005 году операцию свернули — якобы из-за необходимости «переброски ресурсов», а вовсе не потому что расследование себя исчерпало, говорится в докладе.«Принципиально важно, что проблема, решать которую и была призвана операция „Августа" — а именно сексуальная эксплуатация значительного числа детей в системе опеки преимущественно азиатскими мужчинами — так и не была решена, — заключил доклад. — Лишь очень немногие из подозреваемых были привлечены к ответственности, и их преступная деятельность продолжилась».В докладе приводятся жуткие рассказы детей о жестоком обращении и просьбы их спасти. Сообщается, что одна девочка умоляла опекунов увезти ее из Манчестера, поскольку азиатские мужчины «заставляли ее делать то, чего она не хотела». Другая рассказывает, как ее водили в квартиры с друзьями, давали ей водку и кокаин и заставили «делать все, что попросят». В докладе отмечается, что должной защиты дети не получили.Кроме того, в нем подробно рассказывается, как правонарушители положили глаз на конкретный детский дом в Манчестере, куда помещались новоприбывшие в сеть детских учреждений. Так они обеспечивали себе «постоянный приток новых жертв».Этот доклад появился почти через шесть лет после аналогичного доклада — о серийном жестоком обращении с детьми в Ротереме с участием полутора тысяч жертв, — который тоже потряс Великобританию и попал в заголовки международных изданий. Как было установлено в отчете 2014 года, группа преступников «насиловала детей в возрасте от 11 лет, похищала их, увозила в другие города Англии, избивала и запугивала».Около 80% подозреваемых в тогдашнем скандале были выходцами из мусульманских стран Южной Азии. Впоследствии аналогичные банды были раскрыты в Ньюкасле, Брэдфорде и Рочдейле. В докладе предполагается, что власти игнорировали злоупотребления, чтобы не лить воду на мельницу расистов.«Ряд опрошенных советников полагали, что, предав эти проблемы огласке, они „дадут подпитку" расистским взглядам, которые, в свою очередь, могут привлечь политиков с экстремистскими взглядами и поставить под угрозу сплоченность сообщества», — говорится в ротеремском докладе.Эти же соображения проявились и в манчестерском деле. Неназванный сотрудник полиции показал, что им удалось разыскать преступника неазиатского происхождения. Бóльшую часть правонарушителей составляли азиатские мужчины, но «нам велели разыскать членов других этнических групп», признался сотрудник.Другой старший следователь рассказал о «щекотливых моментах в отношениях между общинами», связанных с полицейской деятельностью в Южном Манчестере. Так, большинство подозреваемых правонарушителей были «преимущественно взрослые азиатские мужчины из числа местных этнических меньшинств». Он также упомянул, что полиция недавно имела дело с другим случаем, — связанным с курдами. По его словам, «между общинами возникла напряженность, и в ходе операции „Августа" предстояло рассмотреть обвинения одной этнической общины против другой».Хотя полицейское управление категорически заверило, что опасения этнических столкновений на ход расследования никак не повлияли, оно признало, что с его последствиями явно пришлось считаться.Во вторник главный констебль Йен Хопкинс (Ian Hopkins) извинился перед теми, кого, как он выразился, полиция «подвела» тем, что не расследовала совершенные преступления.«Хочу сказать, что лично я возмущен тем, что об этих детях не позаботились должным образом, и тем ужасным насилием, которое им пришлось перенести, — сказал он. — Я полон решимости сделать все возможное, чтобы сегодня они добились справедливости, в которой 15 лет назад им было отказано».Скандал в Манчестере нарисовал «удручающе знакомую картину, которая уже наблюдалась во многих других городах по всей стране», — заключает доклад.«Тем не менее, это знакомство никоим образом не облегчает участи пострадавших и никоим образом не отменяет необходимости досконального расследования совершенных против них преступлений», — говорится в заявлении.Автор: Адам Шоу (Adam Shaw) для Fox News, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в Европе, чп и криминал Ключевые слова: педофилия, полиция, Британия — статья прочитана 180 раз Комментарии