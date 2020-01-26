«Содра» даёт полгода на раздумья 🔊 Воспроизвести



В систему дополнительного пенсионного накопления в этом году включают 43 500 жителей Литвы, которым Фонд социального страхования («Содра») выслал соответствующие уведомления на их страницы на своём сайте. Эти жители могут выбирать – заключить договор или до 30 июня отказаться от участия в дополнительном накоплении.



Принять участие в накоплении предлагают жителям, которые ранее в нём не участвовали и не были включены в систему в прошлом году. Эти жители должны принять решение до 30 июня.



Те жители, которые в прошлом году от участия в накоплении отказались, в этом году в систему не будут включены.



Те, кто уже участвует в системе, отказаться от участия в ней не могут.



«В систему включают тех, кто в прошлом году только начал свою карьеру – устроился на работу, занялся индивидуальной деятельностью и прежде в систему не был вовлечён. Мы делаем всё, чтобы на своей странице они получили ясную и понятную информацию. Наши консультанты готовы помочь жителям», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис. Принять участие в накоплении предлагают жителям, которые ранее в нём не участвовали и не были включены в систему в прошлом году. Эти жители должны принять решение до 30 июня.Те жители, которые в прошлом году от участия в накоплении отказались, в этом году в систему не будут включены.Те, кто уже участвует в системе, отказаться от участия в ней не могут.«В систему включают тех, кто в прошлом году только начал свою карьеру – устроился на работу, занялся индивидуальной деятельностью и прежде в систему не был вовлечён. Мы делаем всё, чтобы на своей странице они получили ясную и понятную информацию. Наши консультанты готовы помочь жителям», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис. Если жители до 30 июня не откажутся от участия в накоплении, то с 1 июля станут её участниками. Позже они смогут менять поставщика услуги, но отказаться от участия в системе уже не смогут. Отчисления будут переводиться в фонд с июля.



Отказаться от участия можно, подключившись к своей странице в «Содре» или в любом отделении фонда.



В систему вовлекают лиц младше 40 лет, если они работают или занимаются индивидуальной деятельностью (любая форма). Это те люди, которые прежде в системе частного накопления никогда не участвовали.



С начала этого года меняется процент отчислений. Жители, которые копили по переходной схеме, откладывая 1,8%, в этом году будут платить уже 2,1%, а часть отчислений от государства увеличится с 0,3 до 0,6% от средней зарплаты.



Однако желающие могут выбрать стандартный (непереходный тариф) – 3%.



Для тех, кто выбрал стандартный тариф 3 + 1,5 (3% от зарплаты и 1,5% от средней зарплаты за счёт государства), ничего не меняется, только государство переведёт им на 10% больше, чем в прошлом году, – 216 евро за год. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1202 — статья прочитана 39 раз Комментарии