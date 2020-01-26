Про увеличенные пенсии 🔊 Воспроизвести



Фонд социальной защиты и труда («Содра») начал выплачивать увеличенные пенсии по старости, инвалидности, вдовьи и сиротские пенсии. В среднем пенсии увеличились больше чем на 9%.



Однако жители, которые получают досрочные пенсии, пособия, получат увеличенные выплаты только в феврале, поскольку им платят их за прошедший месяц, а не за текущий.



Например, получатели досрочных пенсий в январе получат такие же пенсии, как в декабре, а выплаты за январь получат уже в феврале. Пенсионное пособие в этом году увеличено со 132 до 140 евро.



Пенсионное пособие и пенсионные пособия по инвалидности также платят за прошлый месяц. Это значит, что в январе эти люди получат пенсионное пособие в размере 132 евро за декабрь, а в феврале - 140 евро за февраль. Однако жители, которые получают досрочные пенсии, пособия, получат увеличенные выплаты только в феврале, поскольку им платят их за прошедший месяц, а не за текущий.Например, получатели досрочных пенсий в январе получат такие же пенсии, как в декабре, а выплаты за январь получат уже в феврале. Пенсионное пособие в этом году увеличено со 132 до 140 евро.Пенсионное пособие и пенсионные пособия по инвалидности также платят за прошлый месяц. Это значит, что в январе эти люди получат пенсионное пособие в размере 132 евро за декабрь, а в феврале - 140 евро за февраль. Важно, что с этого года пенсионное пособие для тех, у кого нет необходимого стажа из-за того, что они не менее 15 лет дома ухаживали за инвалидами или вырастили не меньше 5 детей, будет составлять 1,5 обычного пенсионного пособия. Претенденты на такое пособие должны представить «Содре» соответствующие документы, тогда с февраля им будут платить пенсионное пособие в размере 210 евро.



Надбавки для получателей небольших пенсий также пересчитают, и они изменятся с февраля, вместе с индексированными пособиями по инвалидности.



Пенсии жителей Литвы, у которых есть необходимый стаж, до 2019 года не должны были быть меньше 238,45 евро, а с этого года - не меньше 257 евро. Если после индексации пенсия будет меньше, таким людям будут платить надбавки.



Напомним, что пенсии тех людей, которые в прошлом году работали, пересчитают до июля 2020 года, а за время с января до назначения новой пенсии выплатят надбавку. Подавать заявку на пересчёт не надо. Рост пенсии зависит от зарплаты пенсионера и взносов в «Содру». ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1202 — статья прочитана 106 раз Комментарии