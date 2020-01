Скандал с прослушкой о Зеленском: лишится ли кресла премьер Украины? 🔊 Воспроизвести GETTY / AFP Image caption Президент Украины Владимир Зеленский (слева) еще не комментировал скандальные аудиозаписи



На Украине обнародовали аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра, замглавы Национального банка и министра финансов, обсуждают экономическую политику страны и нелестно отзываются о компетенции президента Владимира Зеленского, передает



Кроме того, человек, голос которого напоминает голос премьер-министра Алексея Гончарука, признает, что является "полным профаном в экономике". На Украине обнародовали аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра, замглавы Национального банка и министра финансов, обсуждают экономическую политику страны и нелестно отзываются о компетенции президента Владимира Зеленского, передает ВВС Кроме того, человек, голос которого напоминает голос премьер-министра Алексея Гончарука, признает, что является "полным профаном в экономике".



А в пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" подняли вопрос об отставке премьер-министра и, как следствие, всего правительства.



Что случилось?



Две из трех записей, о которых идет речь, были обнародованы в среду вечером на созданном в этот же день YouTube-канале "Как обмануть президента". Третья запись появилась на этом же канале в четверг утром.



Предположительно эти записи были сделаны в ходе неформального совещания премьер-министра, руководителей Национального банка и экономических министерств, состоявшегося 16 декабря прошлого года.



На обнародованных фрагментах участники совещания обсуждают, как именно нужно объяснить президенту Владимиру Зеленскому, почему укрепление курса гривны привело к проблемам в экономике страны.



На протяжении прошлого календарного года курс гривны относительно доллара США укрепился почти на 17%. В то же время бюджет недополучил более 50 млрд грн (почти 2 млрд долларов) запланированных доходов и в конце прошлого года правительство было вынуждено заморозить некоторые расходы.



THE GOVERNMENT OF UKRAINE Image caption Фотография на сайте украинского правительства запечатлела всех участников совещания 16 декабря прошлого года, записи которого предположительно были слиты в интернет



"У Зеленского есть очень примитивное, в смысле простое, понимание экономических процессов. Он понимает: есть платежный баланс, он сильно не исправился, а гривна сильно укрепилась, аномально. Он ищет ответ на этот вопрос, у него нет ответа на этот вопрос", - говорит на записи человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука.



Президенту нужно внятно объяснить, что происходит в экономике, причем чтобы это объяснение "выглядело очень реалистично", продолжает он.



"Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос, у него там будет пустое место, и к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает ему в голову только потому, что у него есть туман на эту тему", - говорит человек с голосом премьера и предлагает как минимум два возможных объяснения происходящего президенту.



Первое предложение: рассказать Зеленскому, что завышенный курс доллара в начале прошлого года объясняется предвыборным неврозом, а после выборов, когда к власти пришел "новый сильный президент, бла-бла-бла, уровень доверия беспрецедентный к власти", гривна сильно укрепилась.



Другое предложение звучит так: "Ему (Зеленскому) надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе…"



Человека с голосом премьера перебивает другой участник совещания: "Не будет дороже, чем в этом".



"Не факт", - вклинивается в разговор женщина с голосом, напоминающим голос министра финансов Оксаны Маркаровой. На этом запись обрывается.



YOUTUBE Image caption Участники совещания рассуждают, как можно "внятно и очень реалистично" объяснить Владимиру Зеленскому суть процессов, происходящих в украинской экономике



Не меньше внимания привлекла еще одна фраза.



"Я полный профан в экономике, я юрист", - в какой-то момент признает человек с голосом, похожим на премьер-министра Гончарука.



Вероятно, это было сказано, вероятно, в ироничном контексте: немедленно после этого он начинает рассуждать о различиях между кейнсианской и монетарной экономическими моделями.



Премьер-министр Украины Алексей Гончарук имеет три высших образования: юридическое, экономическое и в области государственного управления. Большая часть трудовой деятельности Гончарука до прихода на пост премьера была связана именно с юриспруденцией.



Отставка или "нас не напугаешь"?



Записи, предположительно слитые на Youtube, немедленно подхватил популярный на Украине Телеграм-канал "Темный рыцарь". Он имеет почти 70 тысяч подписчиков, его якобы ведет один из депутатов президентской парламентской фракции "Слуга народа", представляющий там внутреннюю оппозицию. Так записи попали в публичное пространство.



В среду вечером содержание записей обсуждалось на давно запланированном заседании фракции. Заместитель главы фракции Евгений Корниенко заявил журналистам, что уже на этом заседании звучали предложения "снимать Гончарука".



"Пять рук поднялось. Это эмоциональная реакция депутатов, считающих себя оппозиционными правительству", - резюмировал он.



Тем не менее, уже в среду вечером несколько депутатов от "Слуги народа", которых киевские СМИ связывают с олигархом Игорем Коломойским, приехали в здание правительства, чтобы, как объяснил один из них, Александр Дубинский, спросить у премьера, "когда он подаст в отставку после оскорбления президента".



OLEKSANDR DUBINSKY Image caption Уже в среду вечером трое депутатов Рады, считающиеся близкими к Игорю Коломойскому, прибыли в правительство, чтобы потребовать отставки Гончарука



Утром в четверг на скандал отреагировал в "Фейсбуке" и сам премьер Алексей Гончарук. Он опубликовал трехминутное видеообращение, в котором не подтвердил, но и не отверг аутентичность записей, однако посетовал на участившиеся в последнее время медиаатаки на него персонально и на его правительство со стороны коррупционеров и просто недоброжелателей.



"Все будет хорошо, нас не напугать… Борьба продолжается, и я уверен в нашей победе", - заявил он.



"И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до семилетнего максимума накопления международных резервов, которые составляют 25 млрд гривен. Приток прямых иностранных инвестиций в страну возрос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция - до 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный профан в экономике", - написал Алексей Гончарук в "Фейсбуке".



Офис президента Украины пока не комментировал скандальные записи.



К чему это может привести?



Украинские эксперты признают: на записях, даже если подтвердится их аутентичность, не содержится никакого криминала.



"Ничего незаконного или аморального на записях нет. Есть глупость, а она в нашей власти не наказуема", - написал в своем "Фейсбуке" журналист Юрий Бутусов.



Киевские комментаторы сходятся во мнении: инициаторы слива стремились настроить президента против премьера, ухудшить отношения между ними.



На протяжении последних недель близкие к Зеленскому политики и чиновники несколько раз в своих заявлениях и в общении с журналистами называли украинского президента одним из самых влиятельных людей в современном мире.



"Так, как Гончарук, еще никто из приближенных не характеризовал "одного из лучших лидеров современного мира" - "пустое место в голове", - иронизирует по этому поводу журналист Сергей Руденко.



THE GOVERNMENT OF UKRAINE Image caption В четверг утром Алексей Гончарук обнародовал видеообращение, из которого следует, что в отставку премьер не собирается



"Естественно, Гончарука подставляют перед Зеленским. А это значит, что начинается открытая борьба за пост премьера. Видимо, Зеленский не хочет отправлять Гончарука в отставку, поэтому заказчикам этой прослушки надо эмоционально повлиять на президента и все-таки подтолкнуть его к смене премьера и правительства", - пишет политолог Владимир Фесенко.



Комментаторы осторожно рассуждают на тему того, кто именно мог инициировать атаку на правительство, однако многие обращают внимание на медиа-активность связываемых с олигархом Игорем Коломойским депутатов.



"Президент так долго не решался начать войну с Коломойским и [министром внутренних дел] Аваковым, что эти двое начали первыми. Пленки Гончарука - это и есть откровенное объявление войны Зеленскому", - написал экономический эксперт Сергей Фурса.



С формальной точки зрения отправить Гончарука и его правительство в отставку невозможно: согласно украинскому законодательству, после утверждения программы своей деятельности Верховной Радой - а это произошло в октябре прошлого года, - кабинет министров пользуется годичным иммунитетом от отставки.



Однако Гончарук в любой момент может написать заявление об отставке по собственному желанию. В настоящий момент, как видно из утреннего видеообращения премьера, он этого делать не собирается.



PRESIDENT OF UKRAINE Image caption Президент Владимир Зеленский не имеет полномочий отправлять правительство в отставку, однако судьба Гончарука и его министров в немалой степени зависит от отношения главы государства к кабинету министров



Впрочем, констатируют эксперты, главная причина, по которой еще недавно никому не известный юрист Гончарук находится в кресле премьера, - это желание президента видеть его во главе правительства. Утрата доверия со стороны Владимира Зеленского сулит Гончаруку потерю премьерского кресла: его личный политический вес очень невелик.



"Я пока что сомневаюсь в скоропалительной отставке Гончарука. Президент собирается на Давосский форум. Отправлять премьера в отставку перед Давосом - плохой сигнал инвесторам. Ну, а после Давоса возможен новый разбор полетов", - прогнозирует политолог Владимир Фесенко.



Президент собирается на Давосский форум. Отправлять премьера в отставку перед Давосом - плохой сигнал инвесторам. Ну, а после Давоса возможен новый разбор полетов", - прогнозирует политолог Владимир Фесенко."Знакомые говорят, что Зеленский - человек исключительно злопамятный. Поэтому можно прогнозировать, что Гончарук после озвученных пленок отгребет по полной", - не соглашается с ним журналист Виктор Шлинчак.