Что в гробах: литовская таможня нашла необычную контрабанду 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / stadtratte



Нелегальный груз сигарет спрятали в металлических ящиках, которые были облиты бетоном и замаскированы под фундаментные блоки. В этом году литовские таможенники провели первое крупное задержание контрабанды сигарет. Об этом сообщает



Во вторник на железнодорожном посту в Кене сотрудники таможни задержали нелегальный груз стоимостью более 100 тысяч евро. Контрабандные сигареты были спрятаны в фундаментных блоках, который вез поезд из Белоруссии – в железных "гробах", облитых бетоном.



В таможне уточнили, что в одном из вагонов перевозились строительные материалы одной белорусской компании. Всего в нем находилось 68 единиц бетонных фундаментных блоков двух типов. Нелегальный груз сигарет спрятали в металлических ящиках, которые были облиты бетоном и замаскированы под фундаментные блоки. В этом году литовские таможенники провели первое крупное задержание контрабанды сигарет. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.Во вторник на железнодорожном посту в Кене сотрудники таможни задержали нелегальный груз стоимостью более 100 тысяч евро. Контрабандные сигареты были спрятаны в фундаментных блоках, который вез поезд из Белоруссии – в железных "гробах", облитых бетоном.В таможне уточнили, что в одном из вагонов перевозились строительные материалы одной белорусской компании. Всего в нем находилось 68 единиц бетонных фундаментных блоков двух типов. "У сотрудников таможни вызвал подозрение вес груза: взвесив два блока, они выяснили, что разница между самым маленьким и тем, что вдвое больше, составляла всего около 100 килограммов. Однако разобрать даже один блок было непросто: чтобы пробить бетон, пришлось воспользоваться перфоратором, затем резать каркас из железной арматуры, а затем встретиться с металлическим "гробом", в котором пряталась контрабанда сигарет Fest", – говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что хотя края металлического ящика были изолированы силиконом, часть пространства внутри была мокрой. Чиновники считают, что сигареты были спрятаны во время изготовления блоков.



Всего было найдено 30 тысяч пачек сигарет. Их стоимость с уплатой налогов составляет 106 тысяч евро.



Начато предварительное расследование. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, экономика Ключевые слова: контрабанда, сигареты, полиция, операция География: Литва — статья прочитана 192 раза Комментарии