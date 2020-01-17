Президент встретится с Р. Карбаускисом обсудить сотрудничество с правящими 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу встретится с лидером "аграриев" Рамунасом Карбаускисом, чтобы обсудить сотрудничество с правящей коалицией.



"Будут обсуждаться актуальные политические вопросы и сотрудничество с правящим большинством", – говорится в сообщении президентского ведомства.



Г. Науседа сказал журналистам в Плунгеском районе накануне встречи, что хотел бы "зафиксировать ситуацию и поговорить о планах на будущее", а также что надеется на конструктивный разговор со стороны Р. Карбаускиса. Он подтвердил, что встреча состоится по его инициативе.



"Я считаю, что невзирая на перипетии, рутинные вопросы, актуальные темы дня, нам следует и впредь ответственно вести себя перед людьми, принимать решения законы, которые шли бы им на пользу. И здесь нет места никакому, я бы сказал, соревнованию, конкуренции или, не дай бог, сведению счетов", – сказал Г. Науседа. Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу встретится с лидером "аграриев" Рамунасом Карбаускисом, чтобы обсудить сотрудничество с правящей коалицией."Будут обсуждаться актуальные политические вопросы и сотрудничество с правящим большинством", – говорится в сообщении президентского ведомства.Г. Науседа сказал журналистам в Плунгеском районе накануне встречи, что хотел бы "зафиксировать ситуацию и поговорить о планах на будущее", а также что надеется на конструктивный разговор со стороны Р. Карбаускиса. Он подтвердил, что встреча состоится по его инициативе."Я считаю, что невзирая на перипетии, рутинные вопросы, актуальные темы дня, нам следует и впредь ответственно вести себя перед людьми, принимать решения законы, которые шли бы им на пользу. И здесь нет места никакому, я бы сказал, соревнованию, конкуренции или, не дай бог, сведению счетов", – сказал Г. Науседа. Он говорит, что хочет лично поговорить с руководителем правящих "аграриев", так как у него есть другие вопросы, нежели к премьеру Саулюсу Сквернялису.



"Я не считаю, что эти встречи следует организовывать коллективно. С господином Р. Карбаускисом мы будем говорить об одних вопросах, с господином С. Сквернялисом, когда-либо на следующей неделе – о других вопросам. Все согласуется. (...). Будем говорить со всеми. Главное – не наши личные вопросы, а вопросы Литвы, которые нам следует решать", – сказал президент.



Связаться с Р. Карбаускисом и его пресс-секретарем BNS не удалось. Президентское ведомство утверждает, что встреча будет закрытой.



Встреча проводится после того, как правящая коалиция на этой неделе отказалась отправить в отставку министра транспорта Ярослава Наркевича несмотря на призыв президента это сделать.



Правящим также на этой неделе не удалось отклонить вето президента Г. Науседы в отношении предложения снизить заградительный барьер голосов на выборах в сейм. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, встреча, коалиция География: Литва — статья прочитана 199 раз Комментарии