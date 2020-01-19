Загрузка... Postimees Эстония : украинцы заполонили рынок труда в Эстонии 🔊 Воспроизвести © CC BY-SA 2.0, Guillaume Speurt



По данным статистики, в прошлом году в Эстонии были зарегистрированы рекордные 32 262 разрешения на кратковременную работу, львиная доля которых, то есть 24 340 разрешений, были выданы гражданам Украины, сообщает издание. В 2020 году правительство ввело миграционную квоту в 1314 человек.



По данным статистики, в прошлом году в Эстонии были зарегистрированы рекордные 32 262 разрешения на кратковременную работу, львиная доля которых, то есть 24 340 разрешений, были выданы гражданам Украины, сообщает Postimees.



Учитывая, что, по данным Департамента статистики, примерно 677 300 являются трудоустроенными, кратковременные работники составляют почти пять процентов от всех работников. Учитывая, что, по данным Департамента статистики, примерно 677 300 являются трудоустроенными, кратковременные работники составляют почти пять процентов от всех работников.



В 2020 году правительство ввело миграционную квоту в 1314 человек. По состоянию на 6 января в Департамент полиции и погранохраны и эстонские посольства поступило 1378 ходатайств на постоянное место жительства для работы и предпринимательства в Эстонии. Поэтому все больше предприниматели и работники используют возможность разрешения на краткосрочную работу.



Оригинал новости За год количество зарегистрированных кратковременных работников значительно выросло. Например, в 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 19 806 разрешений на кратковременную работу, в 2017 — 7509 разрешений, а в 2016 году — 1782.В 2020 году правительство ввело миграционную квоту в 1314 человек. По состоянию на 6 января в Департамент полиции и погранохраны и эстонские посольства поступило 1378 ходатайств на постоянное место жительства для работы и предпринимательства в Эстонии. Поэтому все больше предприниматели и работники используют возможность разрешения на краткосрочную работу. Загрузка... inosmi.ru Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: Украина, евросоюз, гастарбайтеры География: Эстония — статья прочитана 116 раз Комментарии