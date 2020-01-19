Главная >> Новости >> экономика, политика, общество, в Европе >> Postimees (Эстония): украинцы заполонили рынок труда в Эстонии
Загрузка...

Postimees Эстония : украинцы заполонили рынок труда в Эстонии

© CC BY-SA 2.0, Guillaume Speurt


По данным статистики, в прошлом году в Эстонии были зарегистрированы рекордные 32 262 разрешения на кратковременную работу, львиная доля которых, то есть 24 340 разрешений, были выданы гражданам Украины, сообщает издание. В 2020 году правительство ввело миграционную квоту в 1314 человек.

По данным статистики, в прошлом году в Эстонии были зарегистрированы рекордные 32 262 разрешения на кратковременную работу, львиная доля которых, то есть 24 340 разрешений, были выданы гражданам Украины, сообщает Postimees.

Учитывая, что, по данным Департамента статистики, примерно 677 300 являются трудоустроенными, кратковременные работники составляют почти пять процентов от всех работников.
За год количество зарегистрированных кратковременных работников значительно выросло. Например, в 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 19 806 разрешений на кратковременную работу, в 2017 — 7509 разрешений, а в 2016 году — 1782.

В 2020 году правительство ввело миграционную квоту в 1314 человек. По состоянию на 6 января в Департамент полиции и погранохраны и эстонские посольства поступило 1378 ходатайств на постоянное место жительства для работы и предпринимательства в Эстонии. Поэтому все больше предприниматели и работники используют возможность разрешения на краткосрочную работу.

Оригинал новости
Загрузка...
inosmi.ru
Категории: экономика, политика, общество, в Европе
Ключевые слова: Украина, евросоюз, гастарбайтеры
География: Эстония
статья прочитана 116 раз
добавлена сегодня, 19 января, 17:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка