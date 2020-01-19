«Деревянные» футболисты

Об этом сообщается на сайте архитектурного бюро Захи Хадид, которое и займётся возведением объекта.
Стадион «Ecopark» рассчитан на пять тысяч мест и будет работать на возобновляемых («зелёных») источниках энергии. Арену построят для футбольной команды, которая, по мнению ФИФА, больше всего заботится об окружающей среде – «Forest Green Rovers». Её игроки даже перешли на вегетарианскую диету, чтобы уменьшить негативное воздействие на природу, став первым таким клубом в истории футбола.
«Forest Green Rovers» играет в четвёртом по силе футбольном дивизионе Англии.
Разрешение на строительство архитекторы получили только со второго раза – первый проект отклонили местные власти. Они опасались, что стадион испортит ландшафт и навредит полям. Тогда архитектурное бюро изменило дизайн стадиона с учётом замечаний комитета по планированию в отношении шума и дорожного движения.
Нынешний стадион команды поливают рециркулированной дождевой водой, а для питания прожекторов используют солнечные батареи. Газон на поле подстригает автоматическая газонокосилка, которая использует технологию GPS. Скошенную траву отдают местным фермерам для компостирования.
К слову, бюро знаменитой Захи Хадид семь с лишним лет назад всего лишь за пару миллионов евро чуть было не продало Вильнюсу проект музея Гуггенхайма, по которому должны были потом построить Многофункциональный центр культуры.
И ещё раз «к слову»: вместимость вильнюсского стадиона с искусственным покрытием, на котором играет национальная сборная Литвы по футболу, - 5067 зрителей.
К слову, бюро знаменитой Захи Хадид семь с лишним лет назад всего лишь за пару миллионов евро чуть было не продало Вильнюсу проект музея Гуггенхайма, по которому должны были потом построить Многофункциональный центр культуры.
И ещё раз «к слову»: вместимость вильнюсского стадиона с искусственным покрытием, на котором играет национальная сборная Литвы по футболу, - 5067 зрителей.