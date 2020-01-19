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«Деревянные» футболисты

В английском графстве Глостершир для футбольного клуба «Forest Green Rovers» построят первый в мире стадион, полностью построенный из дерева.

Об этом сообщается на сайте архитектурного бюро Захи Хадид, которое и займётся возведением объекта.

Стадион «Ecopark» рассчитан на пять тысяч мест и будет работать на возобновляемых («зелёных») источниках энергии. Арену построят для футбольной команды, которая, по мнению ФИФА, больше всего заботится об окружающей среде – «Forest Green Rovers». Её игроки даже перешли на вегетарианскую диету, чтобы уменьшить негативное воздействие на природу, став первым таким клубом в истории футбола.

«Forest Green Rovers» играет в четвёртом по силе футбольном дивизионе Англии.

Разрешение на строительство архитекторы получили только со второго раза – первый проект отклонили местные власти. Они опасались, что стадион испортит ландшафт и навредит полям. Тогда архитектурное бюро изменило дизайн стадиона с учётом замечаний комитета по планированию в отношении шума и дорожного движения.
Нынешний стадион команды поливают рециркулированной дождевой водой, а для питания прожекторов используют солнечные батареи. Газон на поле подстригает автоматическая газонокосилка, которая использует технологию GPS. Скошенную траву отдают местным фермерам для компостирования.

К слову, бюро знаменитой Захи Хадид семь с лишним лет назад всего лишь за пару миллионов евро чуть было не продало Вильнюсу проект музея Гуггенхайма, по которому должны были потом построить Многофункциональный центр культуры.

И ещё раз «к слову»: вместимость вильнюсского стадиона с искусственным покрытием, на котором играет национальная сборная Литвы по футболу, - 5067 зрителей.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201
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добавлена сегодня, 19 января, 09:40

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