Крымские зарисовки 🔊 Воспроизвести 20 января в российском календаре отмечено как День Республики Крым, который для автора этих строк является местом особенным: здесь я родился и вырос, из родного села Ильинка, находящегося в северной части полуострова, ушёл в армию.



С той поры четыре десятилетия я каждое лето приезжаю на родину, а после возвращения Крыма в Россию у этих поездок появился и «печатный след», поскольку практически все мои знакомые в Литве, узнав, что я недавно вернулся из Крыма, обязательно расспрашивают, как же живут простые крымчане.



И это неудивительно, поскольку министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, ставший после 2014 года в нашей стране чуть ли не единственным источником информации о Крыме, и литовские СМИ разнообразием в этом плане не страдают. С той поры четыре десятилетия я каждое лето приезжаю на родину, а после возвращения Крыма в Россию у этих поездок появился и «печатный след», поскольку практически все мои знакомые в Литве, узнав, что я недавно вернулся из Крыма, обязательно расспрашивают, как же живут простые крымчане.И это неудивительно, поскольку министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, ставший после 2014 года в нашей стране чуть ли не единственным источником информации о Крыме, и литовские СМИ разнообразием в этом плане не страдают. Так появились, в частности, «Крымские записки» (2014) и «Крымские штрихи» (2018).



Что же запомнилось в этот раз, после посещения Крыма в августе 2019-го?



Символичная оговорка



Незадолго до начала нового учебного года на территории Ильинской школы была открыта универсальная спортивная площадка. Она ограждена прочной решёткой, покрытие – какое-то современное и довольно-таки прочное (мне называли его точное наименование, но я, честно признаюсь, успел уже позабыть его, но разве это так уж важно в данном случае?). Здесь можно играть как в мини-футбол, именуемый всё чаще футзалом, так и в баскетбол и волейбол.



Такими площадками школьников Вильнюса сегодня трудно удивить.



В церемонии открытия участвовали представители администрации школы, местной и районной власти. Собрались школьники, к слову, не все из них были заядлыми спортс­менами, но, может, теперь таких в Ильинке, когда-то славившейся в районе спортивными талантами, станет больше?



И во время одного из выступлений прозвучало, что это третья в районе такая спортивная площадка, на что стоявший рядом с корреспондентом «Обзора» учитель физкультуры Александр Сидорчук заметил, что не третья, а уже четвёртая.



Да, такие спортплощадки, какая появилась в Ильинке, есть ещё не во всех школах района, но с каждым годом их становится всё больше. И завидовать школьникам Ильинки, о чём заявила одна из выступавших, в других школах района будут недолго.



Школа в Ильинке, к слову, большая, трёхэтажная, построена, если не ошибаюсь, в 1982-1983 годах. В ту пору Ильинка, являвшаяся главным селом совхоза-миллионера «Штурм Перекопа», как и сам совхоз, были в самом расцвете. И казалось, что так будет всегда. Поэтому старую школу на улице Гагарина (мы всегда звали её Школьной), в которую ходил и я и в которой становилось уже тесно, решили заменить на новую, гораздо более вместительную.



Рядом со школой в ту пору был построен и двухэтажный детский садик. Детей ведь с каждым годом становилось всё больше.



Но потом пришли другие времена, совхоз сосредоточился на выкачивании денег за счёт, прежде всего, риса, и работников ему уже не нужно было столько, сколько было раньше, и с каждым годом эта проблема становилась только острее.



Рабочих мест в селе мало, зарплаты маленькие, работоспособные разъезжаются по заработкам (Киев закрытием Северо-Крымского канала значительно ухудшил эту ситуацию, но кого, скажем, в Вильнюсе это интересует?), соответственно, детей всё меньше, садик стал вообще почему-то не нужен – такое вот наследство досталось местным властям весной 2014 года.



С тех пор садик удалось возродить, но его судьба висит на волоске: количество посещающих его детей и тех, что собираются это делать в ближайшие годы, балансирует на грани существующих нормативов.



Не прибавляется и детей в школе.



Как из этого порочного круга выйти? За счёт чего можно вдохнуть жизнь в Ильинку и окружающие её сёла, связанные когда-то хозяйственными отношениями совхоза «Штурм Перекопа»?



Вопрос сложный, требующий времени и немалых средств.



Но вот на один из вопросов, которые мне нередко приходилось слышать этой осенью в Вильнюсе, после возвращения из Крыма, я могу ответить однозначно.



Когда у меня спрашивали, не хотят ли крымчане вернуться в состав Украины, не жалеют ли о своём выборе, то я с чистой душой отвечаю, что ни разу не встретился с таким.



Да, чем дальше от войны, которая могла охватить Крым в 2014-м, тем больше должно быть чисто житейских, сугубо бытовых критериев (растущие цены, низкие зарплаты) в жизни моих земляков. Я об этом говорил с самого начала. И критики в адрес властей они нынче высказывают немало, что, я считаю, нормальным (в Литве разве не так?). Но с каждым своим приездом в Ильинку я убеждаюсь, что её жители по-прежнему считают свой выбор, сделанный в марте 2014 года, верным.



(Окончание в следующем номере.) Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: в России Ключевые слова: Крым Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1201 — статья прочитана 145 раз Комментарии