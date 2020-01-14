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Экономика Литвы: цифры и факты
Клайпедский морской порт, который в прошлом году незначительно снизил объемы погрузок, лидеров в странах Балтии четвертый год подряд.
По предварительным данным, в Клайпедском порту в прошлом году было перевалено 46,22 млн тонн грузов – на 0,8% меньше, чем в 2018-ом.
По данным дирекции крупнейших портов Латвии, погрузки в Рижском порту в прошлом году сократились на 10,1% до 32,762 млн тонн, в Вентспилсском – они выросли на 0,9% до 20,5 млн тонн, в Лиепайском сократились на 2,7% до 7,334 млн тонн.
Концерн Tallinna Sadam (Таллинский порт), управляющий пятью портами Эстонии, сообщил, что погрузки в них были на 3,3% меньше, чем в позапрошлом году – 19,9 млн тонн.
В прошлом году принадлежащий концерну Orlen Lietuva Бутингский терминал перевалил 9,541 млн тонн нефти – на 1,2% меньше, чем в 2018 году.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика
География: Литва
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