Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Клайпедский морской порт, который в прошлом году незначительно снизил объемы погрузок, лидеров в странах Балтии четвертый год подряд.



По предварительным данным, в Клайпедском порту в прошлом году было перевалено 46,22 млн тонн грузов – на 0,8% меньше, чем в 2018-ом.



По данным дирекции крупнейших портов Латвии, погрузки в Рижском порту в прошлом году сократились на 10,1% до 32,762 млн тонн, в Вентспилсском – они выросли на 0,9% до 20,5 млн тонн, в Лиепайском сократились на 2,7% до 7,334 млн тонн.



Концерн Tallinna Sadam (Таллинский порт), управляющий пятью портами Эстонии, сообщил, что погрузки в них были на 3,3% меньше, чем в позапрошлом году – 19,9 млн тонн.



В прошлом году принадлежащий концерну Orlen Lietuva Бутингский терминал перевалил 9,541 млн тонн нефти – на 1,2% меньше, чем в 2018 году. Клайпедский морской порт, который в прошлом году незначительно снизил объемы погрузок, лидеров в странах Балтии четвертый год подряд.По предварительным данным, в Клайпедском порту в прошлом году было перевалено 46,22 млн тонн грузов – на 0,8% меньше, чем в 2018-ом.По данным дирекции крупнейших портов Латвии, погрузки в Рижском порту в прошлом году сократились на 10,1% до 32,762 млн тонн, в Вентспилсском – они выросли на 0,9% до 20,5 млн тонн, в Лиепайском сократились на 2,7% до 7,334 млн тонн.Концерн Tallinna Sadam (Таллинский порт), управляющий пятью портами Эстонии, сообщил, что погрузки в них были на 3,3% меньше, чем в позапрошлом году – 19,9 млн тонн.В прошлом году принадлежащий концерну Orlen Lietuva Бутингский терминал перевалил 9,541 млн тонн нефти – на 1,2% меньше, чем в 2018 году. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии