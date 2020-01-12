Нам есть чему поучиться 🔊 Воспроизвести







В один из вечеров на прошлой неделе, несмотря на промозглую погоду, несколько десятков клайпедчан вместо обычных дел поспешили собраться в Парке скульптур, чтобы отметить юбилей этого особенного для города места и почтить память более 40 000 давно ушедших из жизни горожан, упокоившихся здесь.



Ровно 200 лет назад в этом месте было официально открыто первое городское многоконфессиональное кладбище Мемеля (Städtischer Friedhof in Memel), ставшего потом Клайпедой, которое просуществовало до 1970-х годов.



Организаторы мероприятия вместе с идейным вдохновителем - заместителем директора Музея истории Малой Литвы и куратором Парка скульптур Сондрой Симанайтене - преобразили парк в уютное место памяти.



Мерцание свечей в полумраке по всему парку и музыка Баха словно приглашали подойти, узнать, а видеопроекция превратила привычную трансформаторную будку в «окно в прошлое» - одна за другой сменялись фотографии, показывая зрителям виды бывшего кладбища, когда-то одного из красивейших в Мемельском крае. Ровно 200 лет назад в этом месте было официально открыто первое городское многоконфессиональное кладбище Мемеля (Städtischer Friedhof in Memel), ставшего потом Клайпедой, которое просуществовало до 1970-х годов.Организаторы мероприятия вместе с идейным вдохновителем - заместителем директора Музея истории Малой Литвы и куратором Парка скульптур Сондрой Симанайтене - преобразили парк в уютное место памяти.Мерцание свечей в полумраке по всему парку и музыка Баха словно приглашали подойти, узнать, а видеопроекция превратила привычную трансформаторную будку в «окно в прошлое» - одна за другой сменялись фотографии, показывая зрителям виды бывшего кладбища, когда-то одного из красивейших в Мемельском крае.











Перезвон колоколов плавно возвестил о начале мероприятия. Историк Зита Генене рассказала об истории кладбища. Пасторы евангелическо-лютеранской церкви Ремигиюс Шямяклис и Миндаугас Жилинскис поделились словами мудрости и напутствия. Зазвучавшая немецкая речь и псалмы на немецком языке ещё больше погрузили в атмосферу прошлого, напомнив, что преимущественно этот язык звучал в городе тогда, 200 лет назад. Это выступили Уве Юргштис, гость из Германии – потомок мемелендеров, председатель организации «Рабочая группа Мемельского края» (нем. Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise) и почётный гражданин Клайпеды, и Клаус Петер Пауль Грудзинскас, председатель Клайпедской немецкой общины. Также выступил и представитель общины малолитовцев, проживавшем в Мемельском крае до конца Второй мировой войны и ныне почти исчезнувших. После мероприятия все были приглашены на чай и угощения в Доме национальных меньшинств.



Это мероприятие – первое из нескольких, которые будут проведены в этом году в ознаменование этого 200-летнего юбилея кладбища, о чём «Обзор» уже











Летом в Парке скульптур расположится выставка из стендов. В октябре Музей истории Малой Литвы совместно с Клайпедским университетом проведут форум «Укрепление памяти общества». Также пройдёт выставка Альгирдаса Босаса «Надгробные памятники». К тому же, если самоуправление выделит средства, Музей истории Малой Литвы планируют издать публикацию, где будут собраны воспоминания клайпедчан о бывшем кладбище и собранные фотографии.



Названия «Мемель» уже давно нет, кладбища – тоже нет, но ещё жива память о прошедшей эпохе, которую стоит помнить и у которой нам есть чему поучиться.



*** Историческая справка ***



Конец XVIII века – первые захоронения на месте будущего кладбища.



7 января 1820 – открыто первое муниципальное городское многоконфессиональное христианское кладбище.



1856 – расширение кладбища, засыпав могилы вторым слоем земли, используя его для вторичных захоронений.



1959 г. – последнее зарегистрированное захоронение на кладбище.



1964 г. – последнее фактическое захоронение на кладбище (со слов очевидца Ольги Ирены Вичулите-Гедгаудене).



1977 г. – создание Парка скульптур им. Мартинаса Мажвидаса на территории кладбища.



1992 г. – открыт Музей кузнечных дел, основанный Дионизасом Варкалисом, где экспонируется часть крестов, сохранённых с бывшего кладбища в 1970-ые гг.



2020 г. – 200-летний юбилей бывшего кладбища.



2021-2022 гг. – планируются работы по реконструкции кладбища после достижения согласия с общественностью по поводу вырубки деревьев парка.



Светлана ЛЕБЕДЕВА,



Клайпеда



специально для «Обзора»



Фото Риты Банявичене и Леонида Соболева



В центре площадки бывшего фонтана разместилась оригинальная яркая инсталляция «Остановившееся время» из 272 старых часов, принесённых клайпедчанами, ставшей своеобразным символом мероприятия.Перезвон колоколов плавно возвестил о начале мероприятия. Историк Зита Генене рассказала об истории кладбища. Пасторы евангелическо-лютеранской церкви Ремигиюс Шямяклис и Миндаугас Жилинскис поделились словами мудрости и напутствия. Зазвучавшая немецкая речь и псалмы на немецком языке ещё больше погрузили в атмосферу прошлого, напомнив, что преимущественно этот язык звучал в городе тогда, 200 лет назад. Это выступили Уве Юргштис, гость из Германии – потомок мемелендеров, председатель организации «Рабочая группа Мемельского края» (нем. Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise) и почётный гражданин Клайпеды, и Клаус Петер Пауль Грудзинскас, председатель Клайпедской немецкой общины. Также выступил и представитель общины малолитовцев, проживавшем в Мемельском крае до конца Второй мировой войны и ныне почти исчезнувших. После мероприятия все были приглашены на чай и угощения в Доме национальных меньшинств.Это мероприятие – первое из нескольких, которые будут проведены в этом году в ознаменование этого 200-летнего юбилея кладбища, о чём «Обзор» уже рассказывал на своём сайте Летом в Парке скульптур расположится выставка из стендов. В октябре Музей истории Малой Литвы совместно с Клайпедским университетом проведут форум «Укрепление памяти общества». Также пройдёт выставка Альгирдаса Босаса «Надгробные памятники». К тому же, если самоуправление выделит средства, Музей истории Малой Литвы планируют издать публикацию, где будут собраны воспоминания клайпедчан о бывшем кладбище и собранные фотографии.Названия «Мемель» уже давно нет, кладбища – тоже нет, но ещё жива память о прошедшей эпохе, которую стоит помнить и у которой нам есть чему поучиться.Конец XVIII века – первые захоронения на месте будущего кладбища.7 января 1820 – открыто первое муниципальное городское многоконфессиональное христианское кладбище.1856 – расширение кладбища, засыпав могилы вторым слоем земли, используя его для вторичных захоронений.1959 г. – последнее зарегистрированное захоронение на кладбище.1964 г. – последнее фактическое захоронение на кладбище (со слов очевидца Ольги Ирены Вичулите-Гедгаудене).1977 г. – создание Парка скульптур им. Мартинаса Мажвидаса на территории кладбища.1992 г. – открыт Музей кузнечных дел, основанный Дионизасом Варкалисом, где экспонируется часть крестов, сохранённых с бывшего кладбища в 1970-ые гг.2020 г. – 200-летний юбилей бывшего кладбища.2021-2022 гг. – планируются работы по реконструкции кладбища после достижения согласия с общественностью по поводу вырубки деревьев парка. специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Мемель, кладбище, Парк скульптур География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 164 раза Комментарии