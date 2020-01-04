Важному историческому событию Клайпеды - 200 лет 🔊 Воспроизвести







2020 год для клайпедчан знаменателен тем, что отмечается 200-летие со дня основания ...городского кладбища, которое было освящено в 1820 г. проповедником реформаторской церкви Аугустасом Эдуардасом Ламбертасом.



Кладбище было предназначено для захоронения жителей города. Сейчас на этой территории расположен Клайпедский парк скульптур, являющимся структурным подразделением музея истории Малой Литвы, парк курируется заместителем директора Сондрой Симанайтиене.



3 января в музее истории Малой Литвы прошла пресс-конференция, на которой была представлена программа мероприятий, связанных с этой знаменательной для горожан датой.



В пресс-конференции приняли участие: директор музея истории Малой Литвы Йонас Гянис, заместитель директора музея истории Малой Литвы Сондра Симанайтиене, заведующая отделом истории музея истории Малой Литвы Зита Гяниене, председатель немецкой общины г. Клайпеда Клаус Петер Паул Грудзинскас, священник эвангелическо-лютеранской церкви Миндаугас Жилинскис, представитель Центра национальных культур, представители СМИ – Atvira Klaipėda, Laluna, "Обзор". Кладбище было предназначено для захоронения жителей города. Сейчас на этой территории расположен Клайпедский парк скульптур, являющимся структурным подразделением музея истории Малой Литвы, парк курируется заместителем директора Сондрой Симанайтиене.3 января в музее истории Малой Литвы прошла пресс-конференция, на которой была представлена программа мероприятий, связанных с этой знаменательной для горожан датой.В пресс-конференции приняли участие: директор музея истории Малой Литвы Йонас Гянис, заместитель директора музея истории Малой Литвы Сондра Симанайтиене, заведующая отделом истории музея истории Малой Литвы Зита Гяниене, председатель немецкой общины г. Клайпеда Клаус Петер Паул Грудзинскас, священник эвангелическо-лютеранской церкви Миндаугас Жилинскис, представитель Центра национальных культур, представители СМИ – Atvira Klaipėda, Laluna, "Обзор".







Одно из мероприятий состоится 7 января в 17.00 часов: клайпедчане и гости города приглашаются на вечер памяти в Парке скульптур «200-летие освящения Клайпедского городского кладбища».



Организатор – музей истории Малой Литвы г. Клайпеда. Партнёры – приход евангелическо-лютеранской церкви г. Клайпеда, общество «Малая Литва», немецкая община г. Клайпеда, Центр национальных культур при Клайпедском самоуправлении, Клайпедское подразделение союза правления основателей армии Литвы.



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Одно из мероприятий состоится 7 января в 17.00 часов: клайпедчане и гости города приглашаются на вечер памяти в Парке скульптур «200-летие освящения Клайпедского городского кладбища».Организатор – музей истории Малой Литвы г. Клайпеда. Партнёры – приход евангелическо-лютеранской церкви г. Клайпеда, общество «Малая Литва», немецкая община г. Клайпеда, Центр национальных культур при Клайпедском самоуправлении, Клайпедское подразделение союза правления основателей армии Литвы. Рита Банявичене , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: кладбище, Клайпеда География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 172 раза Комментарии