Новогодняя сказка Белоруссии 🔊 Воспроизвести







Наконец-то исполнилась давняя мечта юных артистов детского вокального ансамбля «Верасок» (руководители Валентина Снигур и Ирина Симачева), который уже 10-й год существует при белорусской общине «Крыница» города Клайпеды.



Благодаря поддержке, оказанной Посольством Республики Беларусь в Литве, вместе с родителями, членами общины и солистками ансамбля «Купалинка» в канун праздников Нового года и Рождества юные артисты смогли посетить белорусскую столицу - город Минск. И даже побывать на новогоднем детском представлении по приглашению мэра города Минска, которое проходило в главном цирке страны.



Хочется сказать огромное СПАСИБО администрации города за такой чудесный подарок. Сказать, что дети были поражены этим представлением, это значит, ничего не сказать. Тем более, что практически все они впервые оказались в цирке. Да ещё в каком! Благодаря поддержке, оказанной Посольством Республики Беларусь в Литве, вместе с родителями, членами общины и солистками ансамбля «Купалинка» в канун праздников Нового года и Рождества юные артисты смогли посетить белорусскую столицу - город Минск. И даже побывать на новогоднем детском представлении по приглашению мэра города Минска, которое проходило в главном цирке страны.Хочется сказать огромное СПАСИБО администрации города за такой чудесный подарок. Сказать, что дети были поражены этим представлением, это значит, ничего не сказать. Тем более, что практически все они впервые оказались в цирке. Да ещё в каком!



Дети следили за действом, затаив дыхание: на большую арену цирка выходили акробаты и воздушные гимнасты, артисты в сверкающих красотой костюмах и веселые клоуны. И даже баба Яга прилетала в ступе. Дети увидели красивых попугаев и величественных верблюдов. Стали свидетелями сказки о юной принцессе. Маленькое волшебство, реально входящее в душу и остающееся там навсегда.



Вечером взрослые побывали в Молодёжном театре эстрады на спектакле «Карнавальная ночь». Знакомые герои, интересные номера, молодые исполнители… и атмосферу праздника не испортил даже «товарищ Огурцов»! А после этого под впечатлением спектакля прошлись по улицам Минска, напевая дорогие сердцу песни. Горожане радостно приветствовали и подпевали. Прогулка по городу, украшенному новогодней иллюминацией, подарила праздничное настроение.











На следующий день автобусная экскурсия с прекрасным экскурсоводом провела путешественников по улицам предпраздничного Минска. Было интересно и познавательно. Финалом экскурсии стал музей Великой Отечественной войны. Богатая экспозиция, грандиозная архитектура музея, экспонаты в натуральную величину, интересная манера подачи информации лектора переполнили всех, и старших и младших эмоциями, переживаниями и оставила массу впечатлений.



Последний день пребывания в Минске преподнёс детям ещё один подарок - выпал снег! Обрадованные дети высыпали на улицу играть в снежки и воодушевленные этим прибыли на спектакль под названием «Главная ёлка страны», который проходил в величественном здании - во Дворце Республики. У хода гостей встретили весёлые персонажи: Снеговик, Новый год, Снегурочка и сам Дед Мороз!



Новогоднее представление о том, что же главное в Празднике Нового года, было умело поставлено и шикарно сыграно талантливыми артистами театрального проекта «ТриТформаТ», которых уже успели полюбить в Литве.











Символ Нового года показал себя с неожиданной стороны и очень растрогал зал. По окончании представления все дружно отправились полюбоваться на белорусскую столицу с высоты птичьего полета, поднявшись на обзорную площадку Национальной библиотеки. Наполненные впечатлениями, казалось бы, можно уже возвращаться домой, но так не хотелось уезжать из этой заснеженной сказки!



«Беларусь, ты в сердце моём!», - хотелось сказать каждому на прощанье!



К слову, поездка клайпедчан в Минск была не единственным путешествием к соседям во время зимних каникул, которые организовала белорусская община «Крыница» во главе с председателем Николаем Логвиным. Ещё одна группа клайпедчан на несколько дней раньше отправилась по новому для себя маршруту в город Брест и Беловежскую пущу, воспользовавшись возможностью безвизового въезда.



Знакомство с городом Брестом началось с единственной в своём роде церемонии - «Зажжения фонарей». На главной пешеходной улице Бреста ежедневно зажигает и гасит старинные фонари штатный фонарщик в форме петровских времен ежедневно на протяжении более 10 лет. Чтобы совершить свой ритуал, он поднимается по лестнице и вручную зажигает и гасит керосиновую лампу в каждом из 17-ти таких фонарей. Говорят, что если подержаться за пуговицу на форме фонарщика и загадать желание, оно обязательно исполнится. Никому не отказал в этом фонарщик и с удовольствием фотографировался с нами на память.











Далее в сопровождении чуткого и талантливого экскурсовода гости побродили под звездами по городским аллеям, побывали на площади во время открытии главной ёлки города. А на ночлег устроились в уютном санатории «Надзея», который находится в пригороде Бреста. Радушный, приветливый персонал! Расселили быстро, весело, украшая процесс рассказами о местных красотах и достопримечательностях. Многие воспользовались возможностью посетить санаторный комплекс СПА, бани, бассейн, что как раз было кстати после дальней дороги.



На второй день экскурсии клайпедчан ждала Брестская крепость. Скорбное место, место великого подвига! Звук метронома и песня «Вставай страна огромная».











В чудесном музее «Спасённых художественных ценностей» поразила виртуозная работа экскурсовода. В его экспозиции около 400 высокохудожественных экспонатов, конфискованных Брестской таможней при попытке незаконного вывоза их за рубеж.



Ну и в последний день отправилась к конечной точке путешествия - в резиденцию Деда Мороза. И тут начались чудеса: неожиданно автобус «погрузился» в сказочную природу Беловежской пущи: «Медовая пасека» с Винни Пухом, сказочный костер с 12-ю месяцами, деревянные скульптуры знакомых с детства сказочных героев.



Каждый желающий смог оставить послание в избушке Деда Мороза и избавиться от горестей в «Башне оставления грехов». Ну а теперь в дорогу, долгую дорогу к дюнам! Все увозили в душе чудесную сказку.



Прощай, Беларусь, мы ещё вернёмся!



Со слов участников поездок записал Юрий Леонов



Фото путешественников



Какая красота, какой восторг!Дети следили за действом, затаив дыхание: на большую арену цирка выходили акробаты и воздушные гимнасты, артисты в сверкающих красотой костюмах и веселые клоуны. И даже баба Яга прилетала в ступе. Дети увидели красивых попугаев и величественных верблюдов. Стали свидетелями сказки о юной принцессе. Маленькое волшебство, реально входящее в душу и остающееся там навсегда.Вечером взрослые побывали в Молодёжном театре эстрады на спектакле «Карнавальная ночь». Знакомые герои, интересные номера, молодые исполнители… и атмосферу праздника не испортил даже «товарищ Огурцов»! А после этого под впечатлением спектакля прошлись по улицам Минска, напевая дорогие сердцу песни. Горожане радостно приветствовали и подпевали. Прогулка по городу, украшенному новогодней иллюминацией, подарила праздничное настроение.На следующий день автобусная экскурсия с прекрасным экскурсоводом провела путешественников по улицам предпраздничного Минска. Было интересно и познавательно. Финалом экскурсии стал музей Великой Отечественной войны. Богатая экспозиция, грандиозная архитектура музея, экспонаты в натуральную величину, интересная манера подачи информации лектора переполнили всех, и старших и младших эмоциями, переживаниями и оставила массу впечатлений.Последний день пребывания в Минске преподнёс детям ещё один подарок - выпал снег! Обрадованные дети высыпали на улицу играть в снежки и воодушевленные этим прибыли на спектакль под названием «Главная ёлка страны», который проходил в величественном здании - во Дворце Республики. У хода гостей встретили весёлые персонажи: Снеговик, Новый год, Снегурочка и сам Дед Мороз!Новогоднее представление о том, что же главное в Празднике Нового года, было умело поставлено и шикарно сыграно талантливыми артистами театрального проекта «ТриТформаТ», которых уже успели полюбить в Литве.Символ Нового года показал себя с неожиданной стороны и очень растрогал зал. По окончании представления все дружно отправились полюбоваться на белорусскую столицу с высоты птичьего полета, поднявшись на обзорную площадку Национальной библиотеки. Наполненные впечатлениями, казалось бы, можно уже возвращаться домой, но так не хотелось уезжать из этой заснеженной сказки!«Беларусь, ты в сердце моём!», - хотелось сказать каждому на прощанье!К слову, поездка клайпедчан в Минск была не единственным путешествием к соседям во время зимних каникул, которые организовала белорусская община «Крыница» во главе с председателем Николаем Логвиным. Ещё одна группа клайпедчан на несколько дней раньше отправилась по новому для себя маршруту в город Брест и Беловежскую пущу, воспользовавшись возможностью безвизового въезда.Знакомство с городом Брестом началось с единственной в своём роде церемонии - «Зажжения фонарей». На главной пешеходной улице Бреста ежедневно зажигает и гасит старинные фонари штатный фонарщик в форме петровских времен ежедневно на протяжении более 10 лет. Чтобы совершить свой ритуал, он поднимается по лестнице и вручную зажигает и гасит керосиновую лампу в каждом из 17-ти таких фонарей. Говорят, что если подержаться за пуговицу на форме фонарщика и загадать желание, оно обязательно исполнится. Никому не отказал в этом фонарщик и с удовольствием фотографировался с нами на память.Далее в сопровождении чуткого и талантливого экскурсовода гости побродили под звездами по городским аллеям, побывали на площади во время открытии главной ёлки города. А на ночлег устроились в уютном санатории «Надзея», который находится в пригороде Бреста. Радушный, приветливый персонал! Расселили быстро, весело, украшая процесс рассказами о местных красотах и достопримечательностях. Многие воспользовались возможностью посетить санаторный комплекс СПА, бани, бассейн, что как раз было кстати после дальней дороги.На второй день экскурсии клайпедчан ждала Брестская крепость. Скорбное место, место великого подвига! Звук метронома и песня «Вставай страна огромная».В чудесном музее «Спасённых художественных ценностей» поразила виртуозная работа экскурсовода. В его экспозиции около 400 высокохудожественных экспонатов, конфискованных Брестской таможней при попытке незаконного вывоза их за рубеж.Ну и в последний день отправилась к конечной точке путешествия - в резиденцию Деда Мороза. И тут начались чудеса: неожиданно автобус «погрузился» в сказочную природу Беловежской пущи: «Медовая пасека» с Винни Пухом, сказочный костер с 12-ю месяцами, деревянные скульптуры знакомых с детства сказочных героев.Каждый желающий смог оставить послание в избушке Деда Мороза и избавиться от горестей в «Башне оставления грехов». Ну а теперь в дорогу, долгую дорогу к дюнам! Все увозили в душе чудесную сказку.Прощай, Беларусь, мы ещё вернёмся! Юрий ЛЕОНОВ , "Обзор" Категории: общество, в Беларуси Ключевые слова: Клайпеда, поездка, «Крыница», «Верасок» География: Белоруссия, Брест — статья прочитана 171 раз Комментарии