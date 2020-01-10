Православное Рождество у вильнюсской ёлки 🔊 Воспроизвести







7 января на Кафедральной площади Вильнюса, у главной ёлки страны, прошли православные рождественские гуляния. Организаторами праздника традиционно выступили Славянский фонд милосердия (председатель Ольга Горшкова) и другие неправительственные организации литовской столицы.



На праздник собралась вся местная православная община, чтобы весело и громко отметить Рождество по православному календарю. Зрителей приветствовали настоятель православной церкви Святых Константина и Михаила отец Константин Лазуткин и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.



«Мне искренне хотелось бы пожелать, чтобы каждый из нас на своём истинном пути не ошибался. Идя достойной дорогой, мы бы с вами росли и преображались», - пожелал собравшимся К.Лазуткин. На праздник собралась вся местная православная община, чтобы весело и громко отметить Рождество по православному календарю. Зрителей приветствовали настоятель православной церкви Святых Константина и Михаила отец Константин Лазуткин и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.«Мне искренне хотелось бы пожелать, чтобы каждый из нас на своём истинном пути не ошибался. Идя достойной дорогой, мы бы с вами росли и преображались», - пожелал собравшимся К.Лазуткин.







В этом году приехали выступать и гости из Минска – фольклорная группа «Купалинка» Белорусской государственной филармонии, их приезд и выступление на Кафедральной площади стали возможными благодаря помощи предпринимателя и политика Виктора Успасских.



На площади собралось очень много людей, некоторые пришли с детьми. Вновь получился настоящий праздник, люди пританцовывали и подпевали давно знакомым песням. Также горожане на рождественской ярмарке смогли приобрести новогодние угощения и сувенирную продукцию и сделать яркие фотографии на фоне ёлки.







«Обзор" об этом празднике рассказывает в нескольких



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«Я очень рад, что Вильнюс - это город, в котором мы смело и открыто празднуем оба Рождества, католическое и православное», - отметил Р.Шимашюс.Собравшихся порадовали своими выступлениями, как детские, так и взрослые коллективы и исполнители. Со сцены звучали песни в исполнении Ирины Машиной, Марии Акелан, Анны Моро, Игоря Ярмоленка, Александра Белкина, Вадима Волкова, Олега Мозарского, Ольги Петуниной, Валентины Калинчевой и Сергея Зорина. Своими выступлениями порадовали зрителей русский фольклорный коллектив «Верея», студия танца "Фантазия", танцевальная студия «Гелиос» и самая юная участница концерта Анастасия Чернозуб.В этом году приехали выступать и гости из Минска – фольклорная группа «Купалинка» Белорусской государственной филармонии, их приезд и выступление на Кафедральной площади стали возможными благодаря помощи предпринимателя и политика Виктора Успасских.На площади собралось очень много людей, некоторые пришли с детьми. Вновь получился настоящий праздник, люди пританцовывали и подпевали давно знакомым песням. Также горожане на рождественской ярмарке смогли приобрести новогодние угощения и сувенирную продукцию и сделать яркие фотографии на фоне ёлки.«Обзор" об этом празднике рассказывает в нескольких публикациях. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: православное Рождество, Ольга Горшкова География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 177 раз Комментарии