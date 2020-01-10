Православное Рождество у вильнюсской ёлки

7 января на Кафедральной площади Вильнюса, у главной ёлки страны, прошли православные рождественские гуляния. Организаторами праздника традиционно выступили Славянский фонд милосердия (председатель Ольга Горшкова) и другие неправительственные организации литовской столицы.
На праздник собралась вся местная православная община, чтобы весело и громко отметить Рождество по православному календарю. Зрителей приветствовали настоятель православной церкви Святых Константина и Михаила отец Константин Лазуткин и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.
«Мне искренне хотелось бы пожелать, чтобы каждый из нас на своём истинном пути не ошибался. Идя достойной дорогой, мы бы с вами росли и преображались», - пожелал собравшимся К.Лазуткин.
«Я очень рад, что Вильнюс - это город, в котором мы смело и открыто празднуем оба Рождества, католическое и православное», - отметил Р.Шимашюс.
В этом году приехали выступать и гости из Минска – фольклорная группа «Купалинка» Белорусской государственной филармонии, их приезд и выступление на Кафедральной площади стали возможными благодаря помощи предпринимателя и политика Виктора Успасских.
На площади собралось очень много людей, некоторые пришли с детьми. Вновь получился настоящий праздник, люди пританцовывали и подпевали давно знакомым песням. Также горожане на рождественской ярмарке смогли приобрести новогодние угощения и сувенирную продукцию и сделать яркие фотографии на фоне ёлки.
«Обзор" об этом празднике рассказывает в нескольких публикациях.
Фото и видео автора
В этом году приехали выступать и гости из Минска – фольклорная группа «Купалинка» Белорусской государственной филармонии, их приезд и выступление на Кафедральной площади стали возможными благодаря помощи предпринимателя и политика Виктора Успасских.
На площади собралось очень много людей, некоторые пришли с детьми. Вновь получился настоящий праздник, люди пританцовывали и подпевали давно знакомым песням. Также горожане на рождественской ярмарке смогли приобрести новогодние угощения и сувенирную продукцию и сделать яркие фотографии на фоне ёлки.
«Обзор" об этом празднике рассказывает в нескольких публикациях.
Фото и видео автора
Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: православное Рождество, Ольга Горшкова