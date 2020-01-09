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Православное Рождество на Кафедральной площади





7 января 2020 года, в девятый раз в истории многонационального Вильнюса, горожане и гости литовской столицы собрались у ёлки на Кафедральной площади на празднование православного Рождества Христова, наглядно показав, насколько важным и знаковым событием, прежде всего, для русской общины и православных Литвы является этот праздник.

Зрителей в этот раз ждала полуторачасовая концертная программа, театрализованное представление с играми и хороводами, а детей - встреча со сказочными персонажами.

Открыли праздник и поздравили собравшихся с православным Рождеством Христовым настоятель храма Святых Константина и Михаила Виленско-Литовской епархии Константин Лазукин и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В программе концерта 2020 года - как детские, так и взрослые коллективы и исполнители, прозвучат песни в исполнении Ирины Машиной, Марии Акелан, Анны Моро, Игоря Ярмоленка, Александра Белкина, Вадима Волкова, Олега Мозарского, Валентины Калинчевой и Сергея Зорина. И не только Литвы.
Праздник получился ярким, достойным того, чтобы рассказать о нём как можно обстоятельнее. Именно поэтому "Обзор" на своём сайте посвятит празднованию православного Рождества на Кафедральной площади сразу несколько публикаций с фоторепортажами разных фотографов "Обзора".

В этой публикации - фотовпечатления Аркадия Бабахина.

Инф. «Обзора»
Категории: общество, в России
Ключевые слова: православное Рождество
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 9 января, 12:20

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