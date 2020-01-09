Православное Рождество на Кафедральной площади 🔊 Воспроизвести







7 января 2020 года, в девятый раз в истории многонационального Вильнюса, горожане и гости литовской столицы собрались у ёлки на Кафедральной площади на празднование православного Рождества Христова, наглядно показав, насколько важным и знаковым событием, прежде всего, для русской общины и православных Литвы является этот праздник.



Зрителей в этот раз ждала полуторачасовая концертная программа, театрализованное представление с играми и хороводами, а детей - встреча со сказочными персонажами.



Открыли праздник и поздравили собравшихся с православным Рождеством Христовым настоятель храма Святых Константина и Михаила Виленско-Литовской епархии Константин Лазукин и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



В программе концерта 2020 года - как детские, так и взрослые коллективы и исполнители, прозвучат песни в исполнении Ирины Машиной, Марии Акелан, Анны Моро, Игоря Ярмоленка, Александра Белкина, Вадима Волкова, Олега Мозарского, Валентины Калинчевой и Сергея Зорина. И не только Литвы. 7 января 2020 года, в девятый раз в истории многонационального Вильнюса, горожане и гости литовской столицы собрались у ёлки на Кафедральной площади на празднование православного Рождества Христова, наглядно показав, насколько важным и знаковым событием, прежде всего, для русской общины и православных Литвы является этот праздник.Зрителей в этот раз ждала полуторачасовая концертная программа, театрализованное представление с играми и хороводами, а детей - встреча со сказочными персонажами.Открыли праздник и поздравили собравшихся с православным Рождеством Христовым настоятель храма Святых Константина и Михаила Виленско-Литовской епархии Константин Лазукин и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.В программе концерта 2020 года - как детские, так и взрослые коллективы и исполнители, прозвучат песни в исполнении Ирины Машиной, Марии Акелан, Анны Моро, Игоря Ярмоленка, Александра Белкина, Вадима Волкова, Олега Мозарского, Валентины Калинчевой и Сергея Зорина. И не только Литвы.



В этой публикации - фотовпечатления Аркадия Бабахина.



Праздник получился ярким, достойным того, чтобы рассказать о нём как можно обстоятельнее. Именно поэтому "Обзор" на своём сайте посвятит празднованию православного Рождества на Кафедральной площади сразу несколько публикаций с фоторепортажами разных фотографов "Обзора".В этой публикации - фотовпечатления Инф. «Обзора» Категории: общество, в России Ключевые слова: православное Рождество География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 40 раз Комментарии