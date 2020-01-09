Президент Литвы считает необоснованной критику в адрес поправки о разведслужбах 🔊 Воспроизвести



В четверг литовский президент Гитанас Науседа назвал необоснованным мыльным пузырем критику в адрес выдвинутых им поправок к закону о разведке, которые расширяют полномочия разведслужб.



"Я, правду сказать, не понимаю, почему этот мыльный пузырь возник", – заявил глава государства в транслировавшемся в четверг интервью радиостанции LRT.



По словам Г. Науседы, поправки к закону позволят "нормализовать" превентивные беседы, которые существовали и до сих пор.



Он отметил, что превентивные беседы будут проводиться только с теми людьми, которые окажутся под прицелом враждебных разведок.



"Для 99,99% жителей Литвы это совершенно не актуально, они никогда не окажутся в поле зрения иностранных разведслужб", – сказал Г. Науседа. В четверг литовский президент Гитанас Науседа назвал необоснованным мыльным пузырем критику в адрес выдвинутых им поправок к закону о разведке, которые расширяют полномочия разведслужб."Я, правду сказать, не понимаю, почему этот мыльный пузырь возник", – заявил глава государства в транслировавшемся в четверг интервью радиостанции LRT.По словам Г. Науседы, поправки к закону позволят "нормализовать" превентивные беседы, которые существовали и до сих пор.Он отметил, что превентивные беседы будут проводиться только с теми людьми, которые окажутся под прицелом враждебных разведок."Для 99,99% жителей Литвы это совершенно не актуально, они никогда не окажутся в поле зрения иностранных разведслужб", – сказал Г. Науседа. "А те, кто окажется и возможно совершенно невинные люди, то их просто предупредят, что такая угроза есть", – сказал президент.



Выдвинутый президентом пакет поправок к Закону о разведке заметно расширяет полномочия разведведомств. В поправках предлагается узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед. Поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест.



Согласно законопроекту, сотрудники разведслужб смогут вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть "данные о том, что человек может быть связан (...) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы".



За неявку может быть применена административная ответственность.



Критики говорят, что положения законопроекта слишком абстрактны, поэтому создают предпосылки для злоупотреблений, а также призывают ужесточить надзор за разведывательными службами в случае расширения их полномочий.



Оппозиционные консерваторы зарегистрировали поправки об учреждении института омбудсмена и обещают поддержать президентский пакет только в том случае, если одновременно с ним будут рассматриваться и их предложения.



Поправки зарегистрировал глава государства, а подготовили их сами разведслужбы – Департамент госбезопасности и Второй департамент оперативных служб при Министерстве обороны.



Президент аргументирует свои предложения стремительно меняющейся ситуацией с безопасностью и новыми вызовами в условиях растущих гибридных угроз.



"Государство обязано владеть такими инструментами, чтобы защитить свою безопасность, ведь в противном случае, вероятно, все по парам гуськом отправимся прямо в карман нашим недругам, скандируя веселые песенки", – сказал Г. Науседа. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, разведка, закон, критика География: Литва — статья прочитана 125 раз Комментарии