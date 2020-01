Мария Шарапова пожертвовала $25 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии 🔊 Воспроизвести Мария Шарапова © Photo by Charles Sykes/Invision/AP



Российская теннисистка Мария Шарапова пожертвовала $25 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.



"Последние 15 лет Австралия в январе на месяц становилась моим домом (в эти сроки проходит Australian Open - прим. ТАСС). Тяжело видеть то, как пожары уничтожают земли, прекрасные семьи и животных. Я хотела бы внести пожертвование в размере $ 25 тыс.", - написала Шарапова.



Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожены порядка 6 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года, в огне погибли 23 человека, в том числе трое пожарных, шесть человек пропали без вести.



