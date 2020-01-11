|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Мария Шарапова пожертвовала $25 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии
Российская теннисистка Мария Шарапова пожертвовала $25 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
"Последние 15 лет Австралия в январе на месяц становилась моим домом (в эти сроки проходит Australian Open - прим. ТАСС). Тяжело видеть то, как пожары уничтожают земли, прекрасные семьи и животных. Я хотела бы внести пожертвование в размере $ 25 тыс.", - написала Шарапова.
Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожены порядка 6 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года, в огне погибли 23 человека, в том числе трое пожарных, шесть человек пропали без вести.
Australian Open пройдет в Мельбурне c 20 января по 2 февраля.
Категории: спорт, в мире, чп и криминал
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|