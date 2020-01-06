Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае враждебности со стороны Багдада 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © AP Photo/Carolyn Kaster



Президент США также заявил, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу, сообщает



Власти США введут санкции против Ирака, если тот проявит враждебность по отношению к американской стороне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.



"Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень значительные санкции", - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома. Президент США также заявил, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу, сообщает ТАСС Власти США введут санкции против Ирака, если тот проявит враждебность по отношению к американской стороне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон."Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень значительные санкции", - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома. Отмечается, что соответствующее заявление глава вашингтонской администрации сделал в ответ на просьбу прокомментировать решение парламента Ирака о выводе иностранных войск из страны. По его словам, если вывод войск будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против иракской стороны "такие санкции, которых они никогда прежде не видели". "По сравнению с этим иранские санкции покажутся чем-то скучным", - добавил американский лидер.



При этом Трамп подчеркнул, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу. "У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - сказал американский лидер.



По мнению американского лидера, США "потратили много денег в Ираке". "Я говорил вам, Ирак был худшим решением, идти на Ближний Восток было худшим решением, когда-либо принятым нашей страной Но мы пошли, мы там. И мы уходим, уходим из многих районов", - добавил Трамп.



"Что касается Сирии, я ушел, потому что я не собираюсь охранять эту границу [Сирии с Турцией] У них есть войска, пусть они охраняют Мы называем это зоной безопасности, но на самом деле это противоположность зоне безопасности, многие люди были убиты", - продолжил президент США.



Голосование в иракском парламенте



Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака в воскресенье на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.



Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани. ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: президент, парламент, США, санкции, Ирак, союзник — статья прочитана 108 раз Комментарии