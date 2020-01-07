Хотели как лучше…

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2020-й год для водителей Литвы начался с близкого знакомства с новым порядком проезда перекрёстков, где раньше были указатели с зелёными стрелками, разрешающими поворот направо при горящем красном свете, если, конечно, не было никаких препятствий для такого поворота со стороны едущих слева машин.



Как выяснилось в первые же дни нового года, у нововведения, решение о котором было принято ещё в 2014-м году, очень много критиков. Впрочем, порция критики досталась не только новому порядку.



Вице-министр транспорта и коммуникаций Владиславас Кондратовичюс, например, считает, что это муниципалитеты плохо подготовились к отмене табличек с зелёными стрелками.



«Муниципалитеты должны думать, как решить проблему. Скорее всего, на таких перекрёстках не применены меры, установленные в новых правилах регулирования, нет дополнительных секций. Может, до каких-то мест руки не дошли», – приводит слова Кондратовичюса портал Delfi со ссылкой на BNS. Как выяснилось в первые же дни нового года, у нововведения, решение о котором было принято ещё в 2014-м году, очень много критиков. Впрочем, порция критики досталась не только новому порядку.Вице-министр транспорта и коммуникаций Владиславас Кондратовичюс, например, считает, что это муниципалитеты плохо подготовились к отмене табличек с зелёными стрелками.«Муниципалитеты должны думать, как решить проблему. Скорее всего, на таких перекрёстках не применены меры, установленные в новых правилах регулирования, нет дополнительных секций. Может, до каких-то мест руки не дошли», – приводит слова Кондратовичюса портал Delfi со ссылкой на BNS.











Один из интернет-комментаторов по этому поводу заметил: «Стою на поворот направо, пешеходы тоже стоят. Мне загорелся зелёный, и пешеходы пошли. Так и поехал их обруливать. Это называется безопасно?».



Кондратовичюс же подчеркнул, что даже если заторы увеличатся, министерство вряд ли вернёт прежний порядок, вместо этого ведомство будет следить за тем, как муниципалитеты решают проблемы.



Министерство транспорта и коммуникаций сообщает, что изменения ввели после исследования, проведённого в 2014 году Институтом исследования дорог и транспорта, которое показало, что на перекрёстках с такими табличками происходит немало ДТП.



Примечательно, что не так давно представители литовских властей утверждали, что новый порядок в виде директивы был спущен Литве из Брюсселя. Однако, затем выяснилось, что Брюссель здесь ни при чём, что это исключительно местная инициатива.



В пятницу на прошлой неделе руководство Вильнюсского самоуправления пригласило журналистов на пресс-конференцию, которая, к слову, прошла у одного из столичных перекрёстков.



Представители СМИ узнали о том, что мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратится в министерство транспорта, чтобы получить разрешение самим муниципалитетам определять, нужны ли указатели с зелёными стрелками на некоторых перекрёстках города.



«Я также говорил об этом с министром транспорта. Отрадно, что министр понимает суть проблемы и склонен обсуждать её», - говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.











Заместитель мэра Вильнюсского городского самоуправления Витаутас Миталас сказал, что сейчас в столице больше всего проблем возникает на перекрёстках ул. Шило и Антакальнё, ул. Жальгирё и Калварию и в других местах, где инфраструктура для улучшения пропускной способности будет расширяться ради безопасности пешеходов.



По его словам, в Вильнюсе есть как минимум 20 перекрёстков, на которых хотели бы вернуть таблички с зелёными стрелками, разрешающими поворот направо на красный свет. К этой инициативе Вильнюса присоединяются муниципалитеты Каунаса и Клайпеды.



«Мы предлагаем в тех местах, где таблички не изменят ситуацию с безопасностью, вернуть их. Их не должно быть около школ и детских садов и на перекрёстках с высокой аварийностью, однако в других местах мы хотели бы их вернуть», – сказал В.Миталас.



Видеорепортаж Владимира Клоповского с пресс-конференции с участием В.Миталаса:



По этому поводу «Обзор» мог бы добавить, что есть мнение, что отмена «зелёной стрелки» может стать причиной ещё больших заторов, хотя, возможно, и обезопасит пешеходов.Один из интернет-комментаторов по этому поводу заметил: «Стою на поворот направо, пешеходы тоже стоят. Мне загорелся зелёный, и пешеходы пошли. Так и поехал их обруливать. Это называется безопасно?».Кондратовичюс же подчеркнул, что даже если заторы увеличатся, министерство вряд ли вернёт прежний порядок, вместо этого ведомство будет следить за тем, как муниципалитеты решают проблемы.Министерство транспорта и коммуникаций сообщает, что изменения ввели после исследования, проведённого в 2014 году Институтом исследования дорог и транспорта, которое показало, что на перекрёстках с такими табличками происходит немало ДТП.Примечательно, что не так давно представители литовских властей утверждали, что новый порядок в виде директивы был спущен Литве из Брюсселя. Однако, затем выяснилось, что Брюссель здесь ни при чём, что это исключительно местная инициатива.В пятницу на прошлой неделе руководство Вильнюсского самоуправления пригласило журналистов на пресс-конференцию, которая, к слову, прошла у одного из столичных перекрёстков.Представители СМИ узнали о том, что мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратится в министерство транспорта, чтобы получить разрешение самим муниципалитетам определять, нужны ли указатели с зелёными стрелками на некоторых перекрёстках города.«Я также говорил об этом с министром транспорта. Отрадно, что министр понимает суть проблемы и склонен обсуждать её», - говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.Заместитель мэра Вильнюсского городского самоуправления Витаутас Миталас сказал, что сейчас в столице больше всего проблем возникает на перекрёстках ул. Шило и Антакальнё, ул. Жальгирё и Калварию и в других местах, где инфраструктура для улучшения пропускной способности будет расширяться ради безопасности пешеходов.По его словам, в Вильнюсе есть как минимум 20 перекрёстков, на которых хотели бы вернуть таблички с зелёными стрелками, разрешающими поворот направо на красный свет. К этой инициативе Вильнюса присоединяются муниципалитеты Каунаса и Клайпеды.«Мы предлагаем в тех местах, где таблички не изменят ситуацию с безопасностью, вернуть их. Их не должно быть около школ и детских садов и на перекрёстках с высокой аварийностью, однако в других местах мы хотели бы их вернуть», – сказал В.Миталас. Инф. «Обзора» Категории: авто, в странах Балтии Ключевые слова: правила, Перекрёсток, зеленые стрелки — статья прочитана 125 раз Комментарии