Президент Монголии во время новогодней речи сообщил о списании долгов по кредиту у пенсионеров 🔊 Воспроизвести



Президент Монголии сообщил о списании долгов по кредиту пенсионерам во время своего новогоднего поздравления, передает



- Я рад объявить, что Совет национальной безопасности Монголии решил погасить кредиты всех пенсионеров с целью помочь им выбраться из долгов, - сказал Баттулга.



Юрист, бывший замминистр Юстиции, Б.Энхбаяр отметил, что у Совета национальной безопасности нет полномочий решать такие проблемы. Такие вопросы подотчетны парламенту.



В настоящее время более 380 тыс. пенсионеров в Монголии получают пенсии и более половины из них имеют кредиты.



Но с момента речи президента монгольское общество, некоторые экономисты, политики и эксперты критикуют это заявление является и считают популизмом предстоящих парламентских выборов в 2020 году. Президент Монголии сообщил о списании долгов по кредиту пенсионерам во время своего новогоднего поздравления, передает ittiloot.com - Я рад объявить, что Совет национальной безопасности Монголии решил погасить кредиты всех пенсионеров с целью помочь им выбраться из долгов, - сказал Баттулга.Юрист, бывший замминистр Юстиции, Б.Энхбаяр отметил, что у Совета национальной безопасности нет полномочий решать такие проблемы. Такие вопросы подотчетны парламенту.В настоящее время более 380 тыс. пенсионеров в Монголии получают пенсии и более половины из них имеют кредиты.Но с момента речи президента монгольское общество, некоторые экономисты, политики и эксперты критикуют это заявление является и считают популизмом предстоящих парламентских выборов в 2020 году. ittiloot.com Категории: экономика, общество Ключевые слова: пенсионеры, президент, Монголия — статья прочитана 247 раз Комментарии