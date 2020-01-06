|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Президент Монголии во время новогодней речи сообщил о списании долгов по кредиту у пенсионеров
Президент Монголии сообщил о списании долгов по кредиту пенсионерам во время своего новогоднего поздравления, передает ittiloot.com.
- Я рад объявить, что Совет национальной безопасности Монголии решил погасить кредиты всех пенсионеров с целью помочь им выбраться из долгов, - сказал Баттулга.
Юрист, бывший замминистр Юстиции, Б.Энхбаяр отметил, что у Совета национальной безопасности нет полномочий решать такие проблемы. Такие вопросы подотчетны парламенту.
В настоящее время более 380 тыс. пенсионеров в Монголии получают пенсии и более половины из них имеют кредиты.
Но с момента речи президента монгольское общество, некоторые экономисты, политики и эксперты критикуют это заявление является и считают популизмом предстоящих парламентских выборов в 2020 году.
ittiloot.com
Ключевые слова: пенсионеры, президент, Монголия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|