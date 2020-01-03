В Литве заморозят цены на компенсируемые лекарства 🔊 Воспроизвести



Таким образом Минздрав хочет решить проблему роста цен и сэкономить деньги Фонда обязательного медицинского страхования. Правительство Литвы одобрило предложение Министерства здравоохранения, которое обеспечит людям и государству возможность покупать лекарства по самым низким ценам, сообщает



Для этого было установлено правило, согласно которому цены на все подлежащие компенсации лекарства будут заморожены и больше не будут расти.



В Минздраве считают, что нововведение не только остановит рост цен на лекарства, но и выполнит требования постановления Высшего административного суда Литвы (LVAT) о регулировании процедуры включения возмещаемых лекарств в прайс-лист. Таким образом Минздрав хочет решить проблему роста цен и сэкономить деньги Фонда обязательного медицинского страхования. Правительство Литвы одобрило предложение Министерства здравоохранения, которое обеспечит людям и государству возможность покупать лекарства по самым низким ценам, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минздрава.Для этого было установлено правило, согласно которому цены на все подлежащие компенсации лекарства будут заморожены и больше не будут расти.В Минздраве считают, что нововведение не только остановит рост цен на лекарства, но и выполнит требования постановления Высшего административного суда Литвы (LVAT) о регулировании процедуры включения возмещаемых лекарств в прайс-лист. По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, в настоящее время некоторые производства поднимают цены на лекарства, которые уже снизили.



"Это особенно чувствительно сказывается в тех случаях, когда, например, некоторых лекарств не хватает, а некоторые производители этим пользуются и, желая больше заработать, повышают на них цены. Это ограничивает возможность возмещения более инновационных лекарств, необходимых пациентам", - пояснил он.



Верига отметил, что в Литве поставщики и производители должны конкурировать, предлагая самые низкие цены, а не самые высокие. Кроме того, в настоящее время существует процедура установления базовых цен на неконкурентные лекарства, поставляемые одним поставщиком – и это оказалось эффективным инструментом управления ценами.



В результате, по словам главы Минздрава, со второго квартала 2020 года базовые цены также будут заморожены на лекарства, выпускаемые двумя или более производителями.



Предполагается, что замораживание цен сэкономит Фонду обязательного медицинского страхования 300 тысяч евро за квартал. Э то позволит возместить больше новых лекарств с дополнительными терапевтическими преимуществами. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, здоровье Ключевые слова: лекарства, цены, компенсации География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии