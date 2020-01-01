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Гражданская авиация китайского Тибета бьет рекорды пассажирооборота
Годовой гражданский пассажирооборот в китайском Тибете превысил 5,72 млн пассажиров в 2019 году, сообщает 31 декабря агентство Синьхуа.
Данный показатель на 7,57% выше, чем годом ранее, сообщили в Китайской администрации гражданской авиации (CAAC). По данным на 30 декабря, тибетская гражданская авиация осуществила 52 631 рейс, а также перевезла 43 383 тонны грузов.
В 2019 году гражданская авиация Тибета открыла целый ряд новых авиамаршрутов. В настоящее время в регионе действует пять аэропортов и 11 авиалиний по 101 маршруту, сообщает ИА REGNUM.
Для многих в Литве будет большим открытием, что в Тибете, оказывается, есть своя гражданская авиация, хотя об этом при желании можно было бы узнать непосредственно в Вильнюсе, когда в литовскую столицу приезжала правительственная делегация Тибета (на снимке) и принимала участие в семинаре, организованном посольством КНР в Литве.
Об этом семинаре сообщал "Обзор".
Инф. «Обзора», ИА Регнум
Категории: в мире
Ключевые слова: Китай, Тибет, Гражданская авиация
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