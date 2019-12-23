Из первых рук

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В конце прошлой недели посольство Китайской Народной Республики в Вильнюсе организовало семинар, в котором приняли участие представители правительственной делегации Тибета.



В Литве давно уже установилось неписанное правило вспоминать о Тибете исключительно в качестве образца якобы исключительно недружественного отношения Пекина к этому региону Китая, имеющим, кстати, статус автономного района. Любая другая информация об этом уникальном уголке Земли почему-то не интересует ни литовские СМИ, ни политиков Литвы. Хотя в обществе, надо полагать, многие хотели бы получать больше информации о Тибете, чтобы делать свои собственные выводы.



Посольство КНР в Литве придерживается такой же позиции. В начале декабря посол Китая Шен Жифей пригласил представителей литовских властей, средств массовой информации и общественности на просмотр документального фильма о Тибете. В Литве давно уже установилось неписанное правило вспоминать о Тибете исключительно в качестве образца якобы исключительно недружественного отношения Пекина к этому региону Китая, имеющим, кстати, статус автономного района. Любая другая информация об этом уникальном уголке Земли почему-то не интересует ни литовские СМИ, ни политиков Литвы. Хотя в обществе, надо полагать, многие хотели бы получать больше информации о Тибете, чтобы делать свои собственные выводы.Посольство КНР в Литве придерживается такой же позиции. В начале декабря посол Китая Шен Жифей пригласил представителей литовских властей, средств массовой информации и общественности на просмотр документального фильма о Тибете.



В конце пространной статьи LRT сообщает, что «по утверждению канцелярии правительства, в фильме была отражена культура тибетцев, их религия, обычаи. «Никакой прямой пропаганды там не было», комментирует канцелярия правительства.



Упомянутый семинар в Вильнюсе был посвящён тому же – дать Литве больше информации о Тибете.











А, собственно, что мы знаем о нём? Что там, например, с образованием, с медициной?



А, оказывается, средняя ожидаемая продолжительность жизни в китайском Тибете с 35,5 лет в 1959 году выросла до 70,6 лет. В настоящее время в регионе насчитывается 1548 медицинских учреждений и с 19 787 койками, где работает почти 20 000 медицинских работников.



Гости из Тибета рассказали о том, на каких направлениях культурного и экономического сотрудничества Литва и этот район Китая быстрее всего могли бы найти обоюдовыгодные точки.



Руководитель делегации, заместитель председателя правительства Тибетского автономного округа Луобудунжу и депутат Национального народного конгресса Китая, мэр города Линжи Вангдуй пригласили жителей Литвы приезжать в Тибет в качестве туристов и самим, из первых рук, получать всю информацию об этом удивительном крае.



Посол КНР в Китае Шен Жифей







В составе правительственной делегации Тибета, посетившей Вильнюс, были также депутат Народного конгресса Тибетского автономного округа, председатель комитета по делам национальностей, религии, зарубежного Китая и иностранных дел Народного конгресса Тибетского автономного округа Тонгга, депутат Народного конгресса Тибетского автономного округа, глава округа Ниронг, город Нак (Тибетский автономный округ) Ли Чэнтун.



Фоторепортаж Виктора Грецкаса, «Обзор»



Примечательно, что портал государственной Литовской телерадиокомпании LRT.lt, рассказывая об этом событии, практически ничего не упомянул о содержании киноленты, зато очень подробно выяснял, на законном ли основании мероприятие посетил заместитель канцлера правительства Дейвидас Матулёнис. Оказалось, что на законном основании – после консультаций с МИДом Литвы.В конце пространной статьи LRT сообщает, что «по утверждению канцелярии правительства, в фильме была отражена культура тибетцев, их религия, обычаи. «Никакой прямой пропаганды там не было», комментирует канцелярия правительства.Упомянутый семинар в Вильнюсе был посвящён тому же – дать Литве больше информации о Тибете.А, собственно, что мы знаем о нём? Что там, например, с образованием, с медициной?А, оказывается, средняя ожидаемая продолжительность жизни в китайском Тибете с 35,5 лет в 1959 году выросла до 70,6 лет. В настоящее время в регионе насчитывается 1548 медицинских учреждений и с 19 787 койками, где работает почти 20 000 медицинских работников.Гости из Тибета рассказали о том, на каких направлениях культурного и экономического сотрудничества Литва и этот район Китая быстрее всего могли бы найти обоюдовыгодные точки.Руководитель делегации, заместитель председателя правительства Тибетского автономного округа Луобудунжу и депутат Национального народного конгресса Китая, мэр города Линжи Вангдуй пригласили жителей Литвы приезжать в Тибет в качестве туристов и самим, из первых рук, получать всю информацию об этом удивительном крае.В составе правительственной делегации Тибета, посетившей Вильнюс, были также депутат Народного конгресса Тибетского автономного округа, председатель комитета по делам национальностей, религии, зарубежного Китая и иностранных дел Народного конгресса Тибетского автономного округа Тонгга, депутат Народного конгресса Тибетского автономного округа, глава округа Ниронг, город Нак (Тибетский автономный округ) Ли Чэнтун. Инф. «Обзора» Категории: политика Ключевые слова: Литва, Китай, Тибет, Посол КНР в Китае Шен Жифей, Тибетский автономный округ — статья прочитана 112 раз Комментарии