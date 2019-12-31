Загрузка... В Британии назвали самые нелепые запросы, полученные посольствами в 2019 году 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Alastair Grant



В список вошел вопрос о выборе платья для приема в Виндзорском замке и просьба предоставить телефон 50 Cent, сообщает



Вопрос о выборе платья для приема в Виндзорском замке и просьба предоставить телефон рэпера 50 Cent вошли в число самых нелепых запросов, полученных в уходящем году британскими диппредставительствами за рубежом. Список из десяти самых смешных или глупых вопросов, адресованных британским дипломатам, по традиции незадолго до Нового года публикует МИД Соединенного Королевства. В список вошел вопрос о выборе платья для приема в Виндзорском замке и просьба предоставить телефон 50 Cent, сообщает ТАСС Вопрос о выборе платья для приема в Виндзорском замке и просьба предоставить телефон рэпера 50 Cent вошли в число самых нелепых запросов, полученных в уходящем году британскими диппредставительствами за рубежом. Список из десяти самых смешных или глупых вопросов, адресованных британским дипломатам, по традиции незадолго до Нового года публикует МИД Соединенного Королевства. Один из подданных Елизаветы II решил пожаловаться в британское посольство на ужасный обед, которым его накормили на борту самолета, и попросил дипломатов помочь ему перебронировать билет на обратный рейс, чтобы вернуться на родину бортом другой авиакомпании. Еще один британец хотел, чтобы дипломаты помогли ему вернуть дорогие наушники, забытые им в номере французского отеля.



Одним из самых необычных был звонок в британское консульство в Нигерии. Руководствуясь лишь ему понятной логикой, звонивший потребовал, чтобы сотрудники дипмиссии достали для него телефонный номер американского музыканта 50 Cent. Представители Форин оффиса ничем не смогли помочь ни ему, ни звонившей из Швеции даме, приглашенной на прием в Виндзорский замок и обратившейся в британское консульство за консультацией в выборе вечернего наряда.



В замешательство сотрудников одной из британских дипмиссий привел человек, попросивший предоставить британское гражданство его сыну на том основании, что, согласно подсчетам родителей, он был зачат на территории Соединенного Королевства, хотя родился в совсем другой стране. Дипломатов также удивила просьба супружеской пары из Китая, выбиравшей донора спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Супруги интересовались тем, может ли посольство по образцу семенной жидкости подтвердить, что донор был британцем.



"Хотя у нас нет возможности предоставлять телефонные номера знаменитых рэперов, искать потерянное имущество и давать советы по действующему в Виндзорском замке дресс-коду, наш консульский персонал предан своему делу и помогает всем тем британцам, которые оказались в беде за границей", - говорится в шутливом заявлении британского МИД.



По данным МИД страны, за год в британские диппредставительства за рубежом поступило 330 тыс. звонков от нуждавшихся в помощи граждан Соединенного Королевства. В 2019 году более 3,4 тыс. британцев были госпитализированы и 5 тыс. арестованы в зарубежных странах. Более 27 тыс. путешествующих британцев обратились в представительства своей страны в связи с утерей или похищением паспортов. Загрузка... ТАСС Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: посольство, Британия, итоги, запросы, 2019 — статья прочитана 178 раз Комментарии