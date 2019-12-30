Условия жизни беженцев в Литве будут улучшены за счёт финансирования из ЕС 🔊 Воспроизвести



В понедельник правительство Литвы решило изменить порядок размещения в стране беженцев, чтобы европейское финансирование могло быть направлено на улучшение условий их содержания.



Министерство внутренних дел (МВД), которое предложило изменить существующий порядок, заявило, что в настоящее время действует фиксированная "финансовая корзина" для размещения беженцев, которую нельзя увеличить даже за счёт внебюджетных средств, таких как средства фондов Европейского союза (ЕС).



Изменённый порядок предусматривает, что расходы, превышающие установленные нормативы, могут быть оплачены из средств международных организаций, фондов ЕС, неправительственных организаций.



По мнению средств МВД, внесение изменений позволит дополнять "финансовые корзинки" средствами Фонда миграции и интеграции беженцев ЕС.



Литва обязалась принять 1077 беженцев из Европейского союза и третьих стран.



За четыре года действия соглашения в Литву было перемещено 490 таких лиц, но большинство беженцев отправились из неё в более богатые страны ЕС.



Правительство до конца июня 2021 года продлило срок, до которого Литва обязана принять беженцев. Последний срок истёк в нынешнем октябре. В понедельник правительство Литвы решило изменить порядок размещения в стране беженцев, чтобы европейское финансирование могло быть направлено на улучшение условий их содержания.Министерство внутренних дел (МВД), которое предложило изменить существующий порядок, заявило, что в настоящее время действует фиксированная "финансовая корзина" для размещения беженцев, которую нельзя увеличить даже за счёт внебюджетных средств, таких как средства фондов Европейского союза (ЕС).Изменённый порядок предусматривает, что расходы, превышающие установленные нормативы, могут быть оплачены из средств международных организаций, фондов ЕС, неправительственных организаций.По мнению средств МВД, внесение изменений позволит дополнять "финансовые корзинки" средствами Фонда миграции и интеграции беженцев ЕС.Литва обязалась принять 1077 беженцев из Европейского союза и третьих стран.За четыре года действия соглашения в Литву было перемещено 490 таких лиц, но большинство беженцев отправились из неё в более богатые страны ЕС.Правительство до конца июня 2021 года продлило срок, до которого Литва обязана принять беженцев. Последний срок истёк в нынешнем октябре. BNS Категории: в странах Балтии, экономика, общество Ключевые слова: правительство, беженцы, средства, прием География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии